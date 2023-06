Caraquet: les mordus de spectacles auront de quoi à se mettre sous la dent

Les mordus de spectacles auront de quoi à se mettre sous la dent, cet été, à Caraquet. Le Centre culturel a dévoilé, lundi matin, la programmation pour la série «Un été show» et pour le reste de la saison.

Neuf artistes participeront à «Un été show», qui débute le 6 juillet, alors que 14 spectacles sont prévus à la programmation régulière, qui commencera les 9 et 10 septembre prochains. Plusieurs artistes connus comme Christine Morency, 2 Frères, Mariana Mazza, Daniel Bélanger ou encore Dominic Paquet seront de la partie.

«On est vraiment chanceux, affirme la directrice de la programmation du Centre culturel de Caraquet, Lucie Roy. Nous avons réussi à obtenir beaucoup d’artistes pour la deuxième saison d’Un été show et pour la programmation régulière. C’est généralement un peu plus difficile d’avoir des artistes qui viennent en région, donc on est vraiment choyé de ce côté-là.»

Les spectacles «L’été show», qui sont présentés gratuitement à la Plage Foley, ont connu un beau succès l’an dernier. «Le concept a été imaginé pendant la pandémie. Nous ne voulions pas de barrières de prix pour le spectateur. Nous voulions qu’il puisse amener sa famille et profiter du plein air en appréciant la musique», explique Mme Roy.

Les artistes sont choisis à partir de plusieurs critères, ajoute-t-elle. Certains sont réclamés par le public, d’autres passent dans le coin lors d’une tournée de spectacles, quelques-uns sont même des coups de cœur personnels de Mme Roy.

«Il y en a plusieurs que j’ai vus en spectacle ailleurs. On en trouve aux Francofêtes, à Québec avec RIDEAU, etc. On regarde aussi pas mal les tendances», révèle la directrice de la programmation.

La planification des spectacles débute assez tôt dans l’année, explique Lucie Roy. «On commence à préparer ça en février avec l’équipe; pour les gros noms, on peut faire ça deux ans à l’avance. Par exemple, pour Lise Dion, nous l’avons bookée en septembre 2021.»

Un public au rendez-vous

Malgré la diversité des spectacles offerts, Lucie Roy croit que le public sera au rendez-vous à chaque fois, et que les billets – qui seront disponibles dès mardi matin – partiront assez vite.

«Évidemment, ça dépend de l’artiste, mais pour les gros noms, on devrait afficher complet très rapidement. Pour les artistes moins connus, ça prend parfois plus de temps puisque les gens attendent plus avant d’acheter leurs billets, mais ça se vend toujours très bien», assure-t-elle.

La participation du public à l’Été Show, quant à elle, se promet d’être bonne, selon Mme Roy. Les spectacles, qui auront lieu tous les jeudis, entre le 6 juillet et le 31 août, sont gratuits, ce qui devrait attirer une foule chaque semaine. Plusieurs noms sont à l’affiche, tels les Hay Babies, Katia Rock, Maude Sonier ou encore Diogo Ramos.

Un nouveau directeur général

Le nouveau directeur général du Centre culturel de Caraquet a également été dévoilé en même temps que la programmation 2023-2024. Il s’agit de l’ancien directeur du développement économique de la Ville, Daniel Landry.

«Je compte continuer sur la lancée de l’ancien directeur Claude L’Espérance. Il a fait beaucoup de travail au niveau des infrastructures durant son mandat; je vais prendre le relais et maximiser leur utilisation.»

La gestion a été saine dans le passé, souligne M. Landry, mais il y a tout de même du travail à faire.

«Il n’y a rien qui presse présentement, mais il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Il y a naturellement le côté culturel, mais aussi le côté affaires. Nous avons plusieurs locataires, nous gérons le carrefour de la Mer, le cinéma, la billetterie», continue-t-il.

Un développement sur une base annuelle est également dans les plans, affirme Daniel Landry.

«Le high est évidemment durant la saison estivale, mais on continue à exister pendant les autres saisons. On veut se développer de façon à fonctionner toute l’année.»