Des élèves d’une école de Tracadie réalisent une fiction sur le vapotage

«Les adultes pensent que c’est facile d’être un enfant. Tout d’suite, on enjoye les dernières secondes de notre enfance. Mais en réalité, c’est tough. Ça qu’les élèves se passent, c’est l’OBG. Personne sait vraiment d’y’où qu’ça vient, ou quoi qu’c’est.»

Ces quelques phrases mystérieuses sont tirées d’une scène d’Aubergine O.B.G., un film réalisé par des élèves de 8e année de l’école La Source de Tracadie, sous la supervision du cinéaste Chris LeBlanc, qui y campe aussi le rôle d’un professeur, M. Gautreau.

Le film, tourné le mois dernier, après quelques ateliers préparatoires cet hiver, met, entre autres, en vedette Hailey, une jeune élève surdouée âgée de 14 ans, qui tombe un jour sur cette fameuse «OBG», une vapoteuse contenant une substance qui se révèlera très nocive pour la jeune fille.

Mêlant suspense, action, romance et docu-réalité, Aubergine O.B.G. traite donc du vapotage et, plus indirectement, de la consommation de drogues chez les élèves de la région.

«Les jeunes se sont inspirés de certaines séries qu’ils écoutent sur Netflix et ont eux-mêmes élaboré le scénario, en plus de participer à l’ensemble de la conception du film. Le processus a été très organique; ça changeait parfois de trajectoire. Même durant le tournage, il y avait des changements de dernière minute et les jeunes se sont vraiment appropriés le film», souligne Chris LeBlanc en entrevue téléphonique.

Ce que confirme Océane, qui a dirigé l’écriture du scénario avec ses autres compagnons de classe.

«Nous avons travaillé en équipe et c’était vraiment le fun, atteste-t-elle. J’ai appris beaucoup de choses sur comment faire des films et je suis fière d’y avoir participé.»

Zachary, pour sa part, était derrière la caméra.

«C’était le fun. J’ai appris comment faire des plans (de caméra) et à laisser certains espaces pour que les images soient bonnes», explique le jeune homme en ajoutant que cette expérience avec l’image lui a donné le goût d’explorer la photographie.

Une scène du film Aubergine O.B.G., réalisé par des élèves de 8e année de l'école La Source de Tracadie. – Capture d'écran tirée du film

Un fléau bien réel

Dans cet opus cinématographique d’une durée d’environ 20 minutes, un groupe d’élèves sera appelé à enquêter sur l’origine de l’apparition de la vapoteuse OBG, qui fait l’objet d’un important trafic dans leur école. Une trame de fond fictive qui se colle toutefois à un fléau bien réel et auquel les autorités scolaires ont dû s’attaquer récemment, selon l’enseignante Renée Breau, qui a supervisé l’ensemble des ateliers offerts par Chris LeBlanc ainsi que le financement du film, soutenu entre autres par l’organisme provincial Place aux compétences ainsi que plusieurs commanditaires.

«Nous avons eu un problème de vapotage à l’école, l’année passée. Les jeunes ont vécu des choses par rapport à ça et on dirait que tout ça est sorti pendant la création du film. C’est vraiment beau de voir comment les jeunes pensent et à quel point ils sont conscients des dangers du vapotage ou de la prise de drogues. Comme enseignants, ça nous sécurise de voir ça et on espère qu’ils vont garder la même vigilance lorsqu’ils entreront à la polyvalente», déclare Mme Breau en multipliant les superlatifs à l’endroit du film et de la qualité du travail de ses élèves.

Le film Aubergine O.B.G. sera présenté en grande première mercredi, à 18h, à l’école La Source, devant les parents et les élèves de l’établissement scolaire. Le film sera également mis en ligne sur Youtube et Chris LeBlanc compte en faire la promotion pour qu’il soit visionné par cette voie dans d’autres écoles jeudi.

«Nous comptons aussi le présenter au public sur grand écran au Cinéma Péninsule de Tracadie dans les prochains jours ou semaines. Nous voulons que le plus de gens possible voient le film, non seulement parce que ça parle d’une réalité vécue et connue dans les écoles, mais aussi parce pour montrer la créativité des jeunes qui y ont participé», exprime Chris LeBlanc, confiant par ailleurs avoir aimé jouer le rôle de M. Gautreau, ce professeur au premier abord sympathique, mais qui révèlera plus tard son côté machiavélique.