Édith Butler et Patsy Gallant honorées par le gouvernement du Québec

Le Québec les a adoptées il y a déjà longtemps. Même si elles disent toutes deux demeurer de fières Acadiennes dans leur essence, Patsy Gallant et Édith Butler voient en le fait d’être honorées, mercredi, par le gouvernement du Québec une preuve que l’Acadie peut briller partout où elle se trouve.

L’une vient de Campbellton et l’autre de Paquetville. Patsy Gallant et Édith Butler ont été faites Chevalières lors de la 37e cérémonie de l’Ordre national du Québec, des insignes remis par le gouvernement de la province pour honorer les contributions artistiques, scientifiques, sociales ou autres de Québécoises et de Québécois de souche ou d’adoption.

L’Acadie Nouvelle a pu s’entretenir avec les deux récipiendaires acadiennes quelques minutes avant le début de la cérémonie. Patsy Gallant et Édith Butler se trouvaient d’ailleurs côte à côte et discutaient en rigolant lorsque la première a répondu à notre appel.

«L’Ordre du Québec me touche particulièrement, parce que je me sens enfin dans la famille des Québécois. Pour une Néo-Brunswickoise, je trouve ça assez exceptionnel», nous a confié Patsy Gallant.

Même si les deux Acadiennes demeurent depuis longtemps dans leur terre d’adoption et qu’elles ont connu et connaissent toujours un immense succès auprès de nos cousins et voisins, leurs racines demeurent ancrées dans l’Acadie de leur jeunesse et où elles ont véritablement commencé leur carrière, soutient Patsy Gallant – nous entendons Édith Butler opiner par un «oui» clairement audible.

«On appartient toujours à son pays (de naissance). Ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas voyager et être acceptées à travers le monde. Aujourd’hui, c’est une journée extrêmement spéciale pour nous deux», a renchéri la chanteuse acadienne notamment connue pour son succès Sugar Daddy.

«Dites au Nouveau-Brunswick que nous sommes là et que nous le représentons bien!», a-t-elle ajouté avec insistance.

«Je suis tellement fière, tellement fière!», a pour sa part exprimé Édith Butler au moment où les organisateurs de la cérémonie venaient chercher la cohorte de lauréats pour les emmener à la salle où se déroulait la cérémonie.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a notamment souligné les 3 millions d’albums qu’a vendus Patsy Gallant au cours de ses 70 ans de carrière – et non 50 ans comme l’avait initialement dit le premier ministre – ainsi que son rôle marquant de Stella Spotlight dans la comédie musicale Starmania, qui a rayonné à travers la Francophonie internationale pendant plusieurs décennies. Les deux ont échangé quelques blagues qui ont fait rire l’assemblée peu avant la remise de l’insigne.

Pour ce qui est d’Édith Butler, François Legault a bien évidemment rappelé son grand succès et ver d’oreille Paquetville, avec lequel elle a voyagé partout au Québec ainsi que sa contribution à la conservation et à la promotion de la mémoire de sa patrie d’origine au Québec et partout à travers le monde. «Vous avez vendu un p’tit peu moins d’albums que Patsy (Gallant) – 2 millions -, mais c’est pas fini et vous pouvez dormir tranquille, car vous avez résolument fait rayonner le Québec et l’Acadie», a ajouté le premier ministre sous les rires et les applaudissements de la salle.

Patsy Gallant a été faite Chevalière lors de la 37e cérémonie de l’Ordre national du Québec. – Gracieuseté

Plusieurs autres personnalités honorées

Outre les deux Acadiennes, parmi les autres personnalités honorées figurent la comédienne Guylaine Tremblay (Chevalière), la poète Denise Desautels (Chevalière), l’auteure-compositrice-interprète Diane Juster (Officière), de même que l’auteure et scénariste Janette Bertrand et le sculpteur Armand Vaillancourt (Grande officière et Grand officier). Le comédien Michel Côté, décédé le 29 mai dernier, a quant à lui été fait Chevalier à titre posthume et c’est son fils, le comédien Maxime Le Flaguais, qui a reçu la récompense en son honneur.

La cérémonie initialement prévue à 14h, heure du Québec (15h dans les Maritimes), a débuté avec une quarantaine de minutes de retard.

Deux chansons d’Édith Butler (La 20) et de Patsy Gallant (J’ai besoin d’air) ont été diffusées sur le canal télévisuel de l’Assemblée nationale du Québec ainsi que sur la page Facebook de l’Ordre national du Québec avant le début de la cérémonie.

Le premier ministre François Legault a par ailleurs indiqué à la blague, au début de la cérémonie, que le mot «récipiendaire» allait probablement être changé pour les prochaines remises de prix à la suggestion de Patsy Gallant, qui estime que ce mot sonne trop comme «récipient»…