Le Centre des arts et de la culture de Dieppe dévoile sa 14e saison

Avec plus de 150 activités dans une variété de disciplines, dont une cinquantaine de dates de spectacles, la 14e saison du Centre des arts et de la culture de Dieppe mettra en vedette plusieurs artistes de l’Atlantique.

Pour le nouveau codirecteur artistique, responsable de la programmation des arts de la scène, Christian Kit Goguen, l’important est d’offrir une programmation à l’image de la population dieppoise multiculturelle et diversifiée.

«On veut aller chercher justement quelque chose qui peut plaire à tout le monde, des spectacles de haut niveau qui vont faire découvrir ces cultures-là à travers les arts de la scène et la musique», a-t-il affirmé lors du dévoilement mercredi.

L’auteur-compositeur-interprète et comédien qui s’est joint à l’équipe récemment se réjouit de pouvoir contribuer à des projets artistiques dans sa ville.

«Je vis ici, mon fils va à l’école ici, c’est ma ville à moi, ça me tient beaucoup à coeur. C’est bien de pouvoir m’impliquer dans de beaux projets qui font en sorte que je n’ai pas besoin d’aller faire tourner des ballons sur mon nez avec le cirque à l’autre bout du monde», a déclaré Christian Kit Goguen.

Celui-ci estime que le CACD situé en plein coeur de la ville est un endroit très inspirant.

«[…] Ça vibre artistiquement, les murs du Centre des arts et de la culture de Dieppe.»

Pour cette nouvelle saison 2023-2024, le CACD offre une quinzaine de spectacles différents dans une variété de styles. La nouvelle série Artistes d’ici fera briller les artistes de la côte Est tels que Sirène et Matelot, Caroline Savoie, le rappeur Jono, les humoristes de l’Entrepôt du rire, Beauxmont, l’Ensemble de jazz de l’Université de Moncton et Six Hearts. Cette formation de l’Île-du-Prince-Édouard, pour qui Kit Goguen a eu un véritable coup de coeur, réunit les membres des groupes Vishtèn et The East Pointers qui ont tous les deux vécu des deuils.

«On peut ouvrir les horizons tellement larges de cette façon, le tout en restant local. […] C’est quand même le fun d’aller chercher cette diversité-là chez nous», a poursuivi le codirecteur artistique.

Des artistes d’ailleurs tels que Nyna Vales, le spectacle de danse Spectre, Katia Rock et Alexandre Poulin seront aussi de la nouvelle saison.

Le CACD diffuse essentiellement des spectacles francophones. Selon la directrice générale Séverine Fox, le public était au rendez-vous lors de la dernière saison, avec environ 2500 spectateurs à la Caserne.

«Les salles n’étaient pas constamment pleines, mais on note une croissance de l’intérêt et de l’envie de nous rejoindre ici dans la maison.»

Séverine Fox et Christian Kit Goguen ont dévoilé la nouvelle saison du CACD. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La directrice générale du CACD, Séverine Fox. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Séverine Fox et Christian Kit Goguen ont dévoilé la programmation de la nouvelle saison du CACD. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Vague d’expositions

Le CACD proposera cinq nouvelles expositions dans sa galerie d’art, dont celles de Denis Lanteigne, Maryse Arseneault, Moe Piuze, Nicole Haché et Sylvie Pilote. Des expositions collectives seront également présentées dans les espaces ouverts du centre. La codirectrice artistique pour le volet art visuel, Guylaine Cyr Babin, a dévoilé les détails des ateliers d’art qui seront offerts au Centre. Céramique, dessin, écriture, couture, modelage multimédia et photographie figurent parmi les ateliers créatifs. La famille d’artistes et de collaborateurs s’agrandit au CACD, a mentionné la directrice générale.

«Pour moi, mon gros point d’attention et d’ancrage cette année, c’est former une équipe qui ressemble à la diversité artistique et culturelle que vous avez pu voir dans notre programmation, c’est-à-dire qu’il y a des gens qui viennent de tous les horizons», a exprimé Séverine Fox.

«Je trouve que l’élan et l’énergie artistique qui est apportée par ces artistes qui ont rejoint l’équipe représentent un levier de succès.»

Des partenaires

La Ligue d’improvisation olympienne sera de retour, ainsi que les camps d’art et le Festival Chaudière noire.

Plusieurs festivals et événements comme le Salon du livre de Dieppe et le Festival international de slam/poésie en Acadie tiendront leurs activités au Centre lors de la prochaine saison.

La saison 2022-2023 qui est sur le point de se terminer présente ce samedi 24 juin un cercle d’auteurs-compositeurs avec Sylvie Boulianne, Andrew Creeggan, Christian Kit Goguen et Caroline Savoie qui sera animé par le couple de poètes Gabriel Robichaud et Émilie Turmel. Pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le centre propose aussi une heure de conte animée par Martine Cadieux.