Pays de la Sagouine: Akadi Lumina sur le point de prendre vie

À moins de deux mois de l’ouverture du parcours nocturne immersif Akadi Lumina, les travaux sont en cours au Pays de la Sagouine. Les responsables du projet assurent que les visiteurs vivront une expérience riche en émotions qui permettra d’aller à la rencontre de la culture acadienne et de la nature d’un peuple.

Le 3 août prochain ouvrira le 18e parcours Lumina au monde, soit le premier au Canada Atlantique et c’est à Bouctouche que l’on pourra voir cette installation multimédia innovatrice. La direction du Pays de la Sagouine a dévoilé les détails du projet et offert une visite du chantier mardi. Le nom Akadi Lumina a été choisi après mûre réflexion. Selon la directrice artistique et codirectrice générale du Pays de la Sagouine, Monique Poirier, ce nom ouvre la porte à l’imaginaire, tout en permettant à la collectivité de s’y reconnaître. La directrice artistique et toute son équipe sont fébriles à l’approche de l’ouverture de cette installation immersive en plein air alliant projections, sons, musique et lumière.

«Ce n’est pas juste des lumières, c’est un assemblage de technologies extraordinaires, mais surtout de la contribution d’artistes de partout en Acadie, en littérature, poésie, musique, danse, arts visuels. […] Tout ça dans un parcours de 1,5 km dans lequel vous allez vivre une panoplie d’émotions. Si vous êtes Acadiens, vous allez être encore plus fiers d’être Acadiens et si vous ne connaissez pas l’Acadie, vous allez découvrir une partie de qui l’on est», a déclaré Monique Poirier.

Créé par le studio multimédia montréalais Moment Factory, le projet a nécessité la collaboration de plusieurs artistes en Acadie qui oeuvrent dans diverses disciplines.

«C’est plus grand et plus important que juste pour le Pays. C’est un projet pour tout le monde. Le but du parcours n’est pas de raconter l’histoire de l’Acadie, mais de partager une partie de qui on est comme peuple, comme culture», a poursuivi la directrice artistique.

Ce sentier est «comme une maison aux bras ouverts, bienvenue dans la nature de l’Acadie.»

Le président du conseil d’administration du Pays de la Sagouine, Camille Thériault, estime qu’il s’agit d’un moment très important pour le lieu culturel et touristique de Bouctouche qui pourra ainsi attirer des visiteurs du monde entier. C’est un nouveau chapitre qui commence.

«Le monde a bien changé de Gérald Leblanc dit tout à fait ce qu’on est en train de vivre ici à Bouctouche après 30 ans d’existence», a-t-il affirmé.

Mathieu Grainger, producteur chez Moment Factory, a souligné par vidéoconférence depuis l’Australie que ce projet qui les habite depuis plus d’un an se veut rassembleur. Tout en mettant en valeur la beauté naturelle de la région, il offrira des moments d’enchantement.

François Émond a offert une visite guidée du chantier d'Akadi Lumina. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Visite du chantier

En visitant le chantier dans la forêt pas très loin de l’accueil, on peut voir que le sentier commence à prendre forme. Des travaux de défrichage, d’électricité et d’installation de câbles pour la fibre optique sont en cours dans les bois. Une zone d’accueil et de billetterie a été érigée de façon temporaire. Le directeur du développement et des projets spéciaux au Pays de la Sagouine, François Émond, souligne que les travaux s’effectuent de façon à ce qu’il y ait le moins d’impacts possibles sur la nature. Ils travaillent avec des arboristes et utilisent plusieurs sentiers déjà existants.

«Le sentier se promène et des fois on change de direction pour éviter un nombre d’arbres à couper. Le sentier suit le contour naturel pour vraiment donner l’impression d’une marche en forêt.»

Une trentaine d’ouvriers, entrepreneurs électriques, en travaux civils et arboristes sont à l’oeuvre. Huit zones seront aménagées sur les 1,5 kilomètre de sentier. Dans chacune des zones, les gens pourront s’arrêter et prendre le temps de regarder ce qui se passe devant leurs yeux.

«C’est presque en quatre dimensions. Chacun s’émerveille là-dedans. Il y a les odeurs, on est en forêt, les sons, la lumière. L’expérience se vit beau temps mauvais temps», a indiqué M. Émond.

L’équipe de Moment Factory arrive le 27 juin afin de procéder à l’installation de l’équipement qui sera suivie de l’équipe artistique pour l’intégration des œuvres. Le coût total du projet total dépasse 5 millions $, a fait savoir M. Émond.

Akadi Lumina, le parcours nocturne enchanté du Pays de la Sagouine. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

«Expérience magique»

Pour créer Akadi Lumina, ils se sont inspirés du parcours Onhwa’Lumina à Wendake au Québec. Une délégation s’y est rendue. Le président du Festival du homard de Shediac, Pascal Haché, qui était de cette délégation, a été émerveillé.

«C’est comme si on prend le Cirque du Soleil, on les met dans une forêt, on enlève les acrobates, mais on garde tous les effets, la musique, les lumières, le sentiment, c’est ce qu’on retrouve à l’intérieur d’un Lumina. C’est vraiment une expérience que je n’avais jamais vue, il n’y a rien de comparable que j’ai eu la chance de visiter. Nous sommes immergés dans la culture à travers le son, les odeurs, c’est une expérience magique.»

Selon lui, ce projet innovateur, international et sans barrière de langue, représente un potentiel énorme sur le plan touristique.

«Je sais que ça va amener des gens dans la région pour cette expérience et découvrir ce qu’il y a à découvrir autour.»

Le parcours Akadi Lumina qui est une composante du Pays de la Sagouine sera ouvert du 3 août au 14 octobre. Les représentations débuteront 15 minutes après le coucher du soleil. Les billets seront mis en vente à compter du 22 juin à 10h.