«Un grand cadeau» au Festival acadien à Caraquet pour le 15 août

Pour une deuxième année consécutive, Lisa Leblanc et Édith Butler feront partie de la programmation du Festival acadien de Caraquet, qui va se dérouler du 5 au 15 août.

L’an dernier, le duo Leblanc et Butler était en tête d’affiche pour le spectacle d’ouverture du festival. Pour cette 61e édition, les deux grandes dames de la chanson acadienne vont clore l’événement, à l’occasion de la fête nationale.

«Elles sont notre grand cadeau du 15 août!», lance le président du festival, Paul Marcel Albert.

Plusieurs gros nom de la musique acadienne et québécoise seront de passage au festival, dont Salebarbes, Clay and Friends, Les Hôtesses d’Hilaire, P’tit Belliveau, La Virée, Menoncle Jason, Marc à Paul à Jos, La Trappe et La Patente.

«Cette année, encore une fois, on a plus de 60 artistes à notre programmation. Il y en a pour tous les goûts. Les artistes proviennent surtout de l’Acadie, des provinces maritimes, mais également du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de la Louisiane et de la France», ajoute le président.

«Le volet classique du festival va prendre une grande importance cette année avec la présentation de pas moins de cinq concerts. Les détails seront dévoilés à la fin du mois de juin», explique l’organisation sur leur site web.

Il n’y a pas que la musique qui sera mise à l’honneur lors du Festival acadien de Caraquet. Le public pourra être diverti par l’humoriste Anabelle Hébert et l’imitateur André-Philippe Gagnon, surnommé « l’homme aux 400 voix». Le magicien et illusionniste Rémi Boudreau sera également de la partie.

Le feu d’artifice annuel de l’artificier Bernard Frigault sera évidemment au rendez-vous, tout comme le célèbre Tintamarre.

Jeunes et moins jeunes sont invités à redoubler de créativité et d’adresse pour descendre à toute vitesse la rue du Portage à Caraquet, pour la fameuse course annuelle de tacots. Les maires des différentes municipalités seront invités à y prendre part.

À quelques reprises, lors du festival, dix escogriffes géants seront en exposition au centre-ville. Ces grandes marionnettes ont été créées en 2018, lors des célébrations du Canada 150.

La programmation complète du festival est disponible sur le site web du Festival acadien de Caraquet.