Beaverbrook: la plus importante rétrospective consacrée au sculpteur André Lapointe

La nature a toujours été au cœur de l’œuvre du sculpteur André Lapointe qui célèbre ses 40 ans de pratique artistique. Pour l’occasion, le Musée des beaux-arts Beaverbrook à Fredericton présente la plus importante rétrospective consacrée à son travail.

À travers une trentaine d’œuvres phares (sculptures, photographies et installations) de l’artiste de Dieppe, l’exposition Parcours jette un regard sur sa vaste production qui se déploie sur quatre décennies. À cette exposition préparée en collaboration avec le commissaire d’art John K. Grande, se greffe un imposant catalogue D’après nature dans lequel on peut admirer plus de 70 œuvres, revisitant l’ensemble de la pratique de l’artiste originaire de Mont-Louis en Gaspésie.

«Pour moi, je fais une boucle sur 40 ans de travail et puis cela me permet de revoir avec le recul ce que j’ai fait comme travail et l’objectif est de rebondir avec quelque chose de neuf», a déclaré en entrevue André Lapointe qui a acquis récemment une usine désaffectée à Shediac pour en faire son atelier.

Existe-t-il vraiment une œuvre d’art susceptible de surpasser la beauté, la majesté et la puissance de la nature? soulève le commissaire John K. Grande qui signe un essai sur le travail du sculpteur. Les formes artistiques sont déjà dans la nature. L’artiste sait qu’il est impossible d’atteindre la perfection. Il cite en exemple Michel-Ange qui avait affirmé que la perfection n’appartient qu’aux dieux.

«Ce n’est pas possible d’atteindre la perfection, mais on travaille toujours pour essayer de l’approcher, de faire toujours mieux […] de créer des sentiments à partir des œuvres par rapport à la nature, que les gens se questionnent, qu’ils aient des émotions. C’est un défi qui n’est pas facile parce que disons que dans une carrière, les chefs-d’œuvre ou les œuvres qui restent, on peut des fois les compter sur les doigts de notre main.»

Un artiste de renom

André Lapointe qui a remporté le prestigieux Prix Strathbutler en 2005 est l’un des sculpteurs les plus connus et respectés de l’Atlantique. Son parcours audacieux traverse plusieurs époques, en commençant par la création de pièces un peu surréalistes après sa sortie de l’École de sculpture à Saint-Jean-Port-Joli notamment avec le Groupe des six. Il s’est dirigé par la suite vers l’installation, traitant entre autres des phénomènes météorologiques et terrestres, pour finalement se tourner vers l’art nature.

«J’ai beaucoup travaillé avec la spirale parce que j’ai toujours été inspiré par les éléments marins et la spirale on la trouve dans tous les éléments vivants.»

Les matériaux de la terre tels le bois et la pierre ont fait partie de sa pratique. Pendant sa troisième décennie, il a réalisé des sculptures en reprenant les ossatures et l’architecture des bateaux. C’est ainsi qu’est née sa série d’énormes pièces Vaisseaux qu’il a présentée à Moncton et Matane, ville de son adolescence.

«Par la suite, j’ai mis ça dans mon atelier. Là je n’avais plus de place pour travailler. En 2000, j’ai décidé de sortir de l’atelier et d’aller travailler directement dans le paysage», relate l’artiste qui a été responsable du volet artistique du Parc écologique de l’Université de Moncton.

André Lapointe a été professeur au département d’arts visuels de l’Université de Moncton pendant 32 ans. C’est d’ailleurs dans le cadre de son enseignement qu’il s’est tourné pour la première fois vers l’art nature. Avec ses étudiants, ils réalisaient de grands dessins sur les terrains du campus, pour ensuite les survoler à bord d’un avion Cessna et les prendre en photo. Ça a été ses premières expériences d’art nature. De fil en aiguille, d’autres projets d’installations dans des espaces naturels se sont présentés à lui, notamment aux Îles-de-la-Madeleine.

«Ça a été un nouvel univers de sortir, travailler avec les éléments de la nature dans le paysage, c’était vraiment une autre approche qui est plus proche de la mise en scène parce que souvent, il n’y a pas beaucoup de monde qui voit l’œuvre et l’œuvre est souvent éphémère. C’est la photo qui pérennise l’œuvre.»

Avec ses installations d’art nature, il souhaite jeter un regard nouveau sur des paysages que l’on connaît déjà. Ses œuvres peuvent susciter un questionnement ou même contribuer à renommer un lieu comme dans le cas de l’installation in situ Roche noire dans la région de Borgeo à Terre-Neuve.

Revoir la nature de façon différente

La forêt sculptée réalisée dans un boisé brûlé aux abords de l’autoroute 15 entre Moncton et Shediac figure parmi ses œuvres les plus marquantes. Cette installation, reposant aussi sur des préoccupations écologiques, a eu un impact auprès du public, note l’artiste.

«C’était tout un défi d’aller tailler une forêt brûlée sur 150 mètres de diamètre puis travailler pendant trois mois pour que les gens qui passent aient un point de vue inhabituel, qu’ils revoient la nature d’une façon différente et je pense que ça a été assez réussi parce que les gens en ont beaucoup parlé, ils étaient intrigués, ils se sont questionnés sur qu’est-ce qui s’était passé.»

Sa Gaspésie natale a nourri sa pratique artistique. C’est en déménageant à Montréal pour ses études universitaires qu’il a ressenti ce désir de créer des œuvres en relation avec l’environnement de son enfance, les éléments marins et la pierre.

«C’est là où j’ai commencé à faire les vagues, les coquillages, et puis les choses marines. Dans les années 1970, j’ai fait aussi la pêche côtière, à la morue en Gaspésie, une pêche de subsistance. Ça aussi ça nourrit mon imaginaire.»

Des sculptures d’André Lapointe se retrouvent dans différents espaces publics en Atlantique. Ayant participé à de nombreux symposiums, l’artiste aime sortir de son atelier, voyager et créer dans l’urgence. Il cherche maintenant à développer des œuvres toujours en lien avec la nature, mais peut-être plus pointues.

«Avec les changements climatiques qui nous frappent de plein fouet, je pense que ça nous sensibilise comme artiste d’en faire part et de nommer aussi ces choses-là par des œuvres pour que les gens prennent conscience.»

L’exposition Parcours au Musée des beaux-arts Beaverbrook est présentée jusqu’au 25 septembre. Le catalogue a été édité par le Centre Sagamie à Alma au Québec.