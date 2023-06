Une artiste émergente de Moncton expose ses œuvres en Arménie

L’artiste Lucia Choulakian de Moncton présente pour la première fois une exposition solo en Arménie. Ses œuvres abordent les thèmes de la place des femmes, la quête identitaire et le génocide arménien.

Son exposition Femme et identités est en montre au Musée d’art moderne d’Erevan, capitale de l’Arménie, depuis le début juin. Reconnue pour ses productions percutantes, l’artiste canado-arménienne qui vient de compléter un baccalauréat en arts visuels à l’Université de Moncton propose principalement des séries d’œuvres photographiques.

Certaines de ses productions avaient été montrées à l’exposition des finissantes en avril. On retrouve, entre autres, son installation de photographies sur panneau de tissu transparent, une continuité de son œuvre Féminicide, également en montre à Erevan. Cette création aborde le traumatisme vécu par les rescapées du génocide.

«Dans mon exposition, j’ai quatre projets sur l’Arménie don t trois sur le génocide et j’ai une oeuvre qui porte plus sur la condition de la femme en Arménie», a expliqué Lucia Choulakian en entrevue depuis Erevan.

Avec ses recherches-créations touchant à des enjeux universels, Lucia Choulakian traite d’identité, de la société patriarcale, d’éco féminisme, de traumas, des normes imposées par la religion et des violences faites aux femmes.

Lucia Choulakian – Gracieuseté

Si elle a constaté que ses œuvres contemporaines aux idées libérales provoquent parfois certains malaises en Arménie, il reste qu’elles suscitent des discussions, souligne l’artiste.

«Je pense que pour des gens c’est inconfortable.[…] C’est sûr que j’ai des idées qui sont très libérales, peut-être que ce n’est pas tout le monde qui est d’accord. Ça commence une conversation puis c’est ça qui est important pour moi que ça commence quelque chose. Par exemple au vernissage, il y a une femme qui est venue me voir, pour me dire qu’ ici en Arménie, les femmes ont toute leur place et qu’il n’y a aucune violence faite envers les femmes.»

L’artiste ajoute qu’il y a aussi des gens qui accueillent très bien ses œuvres.

Même si la jeune artiste n’a jamais vécu en Arménie, elle estime important de présenter son travail dans le pays de ses origines.

«Quand je suis ici, je n’ai aucun lien avec les Arméniens d’ici parce qu’on n’a pas la même réalité, mais je trouve ça important vu que mon travail est un peu politique, si je peux aider à faire quelque chose ici.»

Elle note que les Arméniens qui vivent encore dans le pays ne perçoivent pas le génocide de la même façon que les Arméniens de la diaspora. Lucia Choulakian est de la 4e génération de rescapées du génocide.

«Notre lien avec le génocide est beaucoup plus frais, la diaspora, c’est la famille qui a fui le génocide tandis qu’en Arménie, ils ont tellement d’autres problèmes […]. Même s’ils sont touchés par le génocide, c’est moins dans leur préoccupation actuelle que celle de la diaspora. »

Le génocide arménien s’est déroulé pendant la Première Guerre mondiale.

Des émotions intenses

Dans la présentation de son exposition au musée, on souligne l’émotion intense qui se dégage de ses œuvres qui «nous rejoignent tous de quelque façon dans nos propres combats identitaires en tant que femme, arménien, artiste ou être humain tout court.»

Lucia Choulakian précise que le Musée d’art moderne qui a été contraint de réduire ses espaces en raison de la corruption présente à la fois une collection permanente et des expositions temporaires.

«Ils se sont battus pour garder une salle pour les expos temporaires qui est quand même une salle comparable à la Galerie Louise-et-Reuben-Cohen (à Moncton).»

C’est le commissaire du musée qui l’a invitée à monter une exposition. Elle avait déjà participé à une exposition de groupe, mais jamais en solo.

Femme et identités est présentée jusqu’au 29 juin.