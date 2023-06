Les artistes de rue brilleront dans un festival à Memramcook

Plus d’une vingtaine d’artistes du Nouveau-Brunswick se produiront au premier Festival d’art de rue de Memramcook, du 29 juin au 2 juillet.

Organisé par la compagnie Danse En L’air en partenariat avec la Société culturelle de Memramcook, ce premier festival offre une vitrine à plusieurs formes d’art de cirque et de rue. Jonglerie, art du feu, échasses, spectacle de clown, magie, théâtre, cerceau aérien, hula-hoop, acrobatie et danse sous plusieurs formes seront à l’honneur.

La directrice artistique de la compagnie Danse En L’air de Memramcook, Marie-Luce Quéverdo, explique qu’elle rêvait depuis longtemps de tenir ce genre de festival. Un premier essai sur deux jours a eu lieu dans la région en 2021, mais c’était pendant la pandémie. Les organisateurs ont donc décidé de se donner deux années pour préparer une nouvelle version de l’événement avec plus d’ampleur.

«Moi j’ai fait beaucoup de festivals d’art de rue depuis longtemps et c’était vraiment un souhait que j’avais pour ici, et Memramcook s’y prête bien parce que sur la rue Centrale, il y a beaucoup de lieux différents […] où c’est facile de se promener à pied et d’avoir plein d’artistes partout. En plus, Danse En L’air est à Memramcook, donc c’est certain que ça joue un rôle.»

Les activités se dérouleront au centre de Memramcook, près du Monument-Lefebvre. La configuration de la rue Centrale permettra aux festivaliers de facilement se déplacer à pied d’un site à l’autre, note l’organisatrice.

La programmation de ce premier festival est 100% néo-brunswickoise avec des artistes comme Stéphanie Bélanger qui offrira un spectacle de clown et de hamac aérien, le magicien Allard Robichaud ainsi que les artistes du feu Geomatrix.

«Nous avons invité des artistes à faire soit du travail qu’ils avaient terminé ou du travail en cours de création.»

Marie-Luce Quéverdo mentionne qu’ils ont voulu représenter tous les arts de rue, seule la fanfare n’a pas pu se concrétiser cette année.

«Notre objectif était de réussir à présenter au moins un artiste de chaque discipline de l’art de rue et du cirque et je pense qu’on a réussi à avoir une belle variété.»

La danse sera aussi bien en évidence avec du hip-hop, des danses autochtones, brésiliennes, orientales et aériennes.

Danser dans les arbres

Danse En L’Air présentera sa nouvelle production Voie lactée au Parc Marie-Léonie.

«C’est un spectacle avec six danseurs qui racontent l’histoire d’un petit personnage qui arrive sur terre et qui rencontre plein de personnages qui se promènent dans les arbres, qui dansent au sol et dans un carrousel.»

Ce spectacle de nuit comprend des jeux de lumière qui se reflètent sur des costumes blancs.

La directrice artistique est partie de la musique pour créer cette œuvre un peu différente de leurs productions précédentes, et être un peu plus interactive. Des duos, des trios et des quatuors composent cette chorégraphie.

«J’avais vu beaucoup de spectacles avec de la réflexion de la lumière sur des tissus blancs et je trouvais que ça pourrait être vraiment intéressant de voir ça dans l’arbre. Notre palette de couleurs ressemble un peu à la Voie lactée et on voulait avoir quelque chose d’un peu futuriste.»

Le Festival d’art de rue de Memramcook propose des spectacles de danse aérienne dans les arbres. – Gracieuseté: Don Cafferty Géomatrix qui présente des spectacle d’art du feu figure parmi les artistes du Festival d’art de rue de Memramcook. – Gracieuseté Stéphanie Bélanger sera l’une des artistes du Festival d’art de rue de Memramcook. – Gracieuseté: Stéphane Bourgeois

Une peinture murale

Pendant les quatre jours du festival, une murale sera créée par l’artiste Julien Boudreau derrière l’aréna Eugène LeBlanc. Les visiteurs pourront voir l’évolution de la réalisation de cette fresque. Le public peut se rendre au festival pour un seul spectacle ou pour voir l’ensemble des prestations de la journée.

«Tout est en accès libre et à la fin comme c’est de l’art de rue, ça marche aussi sur les donations qui vont aux artistes.»

Le Festival d’art de rue de Memramcook est l’un des seuls du genre au Nouveau-Brunswick. La ville de Moncton inaugurera un premier festival d’amuseurs publics à la mi-juillet.

Marie-Luc Quéverdo souhaite que le festival de Memramcook puisse devenir un événement annuel.

«Nous aimerions le faire perdurer. Il y a beaucoup de festivals de tout type, mais des festivals d’art de rue, il n’y en a pas d’autres.»

L’événement propose également divers ateliers sur les arts du cirque: tissu aérien, équilibre, acrobatie et danse-escalade. Le comité organisateur souhaite attirer au moins 500 personnes cette année. «[…] Est-ce que c’est réalisable? On a fait beaucoup de promotion, donc on espère. Comme c’est très nouveau, c’est un pari, donc on verra.»

En cas de mauvais temps, des tentes pourront être installées sur les scènes, certaines prestations pourraient aussi être déplacées à l’intérieur, tandis que d’autres comme les spectacles aériens ou de feu seront reportés.

Les organisateurs offrent aussi un service quotidien de navette entre le théâtre l’Escaouette à Moncton et le centre de Memramcook pour desservir les festivaliers qui n’ont pas de voiture.

Les activités se dérouleront durant la journée jusqu’en soirée à six endroits: Parc LeBlanc, Rotonde, Statue Camille-Lefebvre, Parc Édifice municipal, Parc Marie-Léonie et Scène Marie-Léonie.