Théâtre: Les Boutons d’Art, une douce folie qui aura durée un quart de siècle

Après 25 ans d’existence, le rideau se ferme définitivement pour la troupe de théâtre communautaire les Boutons d’Art de Campbellton.

Samedi matin, la troupe restigouchoise a organisé une vente-débarras, question de vider ses placards des nombreux articles ramassés au fil des ans. Décors, costumes, accessoires… En 25 ans, les objets se sont empilés, tout comme les nombreux souvenirs des fondateurs de la troupe.

Chaque fois que Claire Levesque rencontre une personne, la conversation tourne pratiquement toujours autour de la troupe des Boutons d’Art, troupe qu’elle pilote depuis 1995.

«Lorsqu’on nous rencontre, les gens nous demandent continuellement quelle pièce on leur prépare cette année. Malheureusement, il n’y en aura plus», confirme la directrice et metteuse en scène de la troupe.

Dans les faits, la troupe a officiellement atteint ses 25 ans en 2020. En raison de la pandémie de la COVID-19 toutefois, la troupe n’a pu présenter sa pièce prévue cette année-là et est tombée inactive depuis. Échaudée par cette situation, la directrice de la troupe a préféré fermer les livres plutôt que de remettre une autre production en branle.

«On se retrouvait à repartir pratiquement à zéro. Nous n’avions plus de local, plus d’argent, des comédiens en moins. C’est toute une entreprise que de monter une pièce, de maintenir une troupe. L’énergie pour relancer n’était plus au rendez-vous pour remettre tout ça sur pied», explique Claire Levesque.

En 25 ans, la troupe n’aura pas pris grand répit de la scène. À deux années sabbatiques près et une pièce mise au rancart en raison de l’arrivée de la pandémie, elle aura présenté pratiquement une production tous les ans depuis leur toute première en 1996 jusqu’en 2019.

Durant toutes ces années, la troupe s’est forgé une réputation très enviable pour la qualité de ses productions, uniquement des comédies légères, du théâtre d’été.

«On aurait pu faire des pièces plus dramatiques, mais on aimait les comédies. À nos yeux, les gens d’ici avaient davantage besoin de rire que de pleurer», exprime Mme Levesque.

De son propre aveu, un de ses rêves aurait été de mettre en scène une comédie musicale. Mais une telle production nécessite bien souvent plus de fonds, de pratiques… et de comédiens, une denrée déjà très rare.

«Au cours des dernières années, tout était devenu un peu plus compliqué. On avait toujours du public, mais ça devenait plus difficile quand même de convaincre les gens de sortir de chez eux. C’était aussi plus difficile de trouver des comédiens et autres bénévoles», souligne-t-elle.

À ses côtés lors de la vente-débarras, on retrouve son complice de tous les instants, le comédien Louis Caron, autre pièce maîtresse de la troupe depuis ses touts débuts. La fin des Boutons d’Art pourrait bien signifier son chant du cygne comme comédien, bien que ce dernier soit toujours sollicité pour son jeu.

«J’adore encore jouer, c’est certain. Mais on n’a rien fait depuis la pandémie, ce qui m’a permis de faire autre chose, d’entamer d’autres projets. Et je me suis trouvé à aimer ça, si bien que l’intérêt de la scène a beaucoup diminué», confie-t-il.

Comment se sentent les deux principaux «boutons d’art» maintenant que la fin est arrivée?

«On a eu plusieurs pincements au cœur, car ça fait un moment que l’on songe à fermer la troupe. Mais il y a aussi un soulagement, car c’est un gros poids – une grosse responsabilité – qui ne pèse plus sur nos épaules», indique Mme Levesque sous le regard approbateur de son comédien fétiche.

La relève

Heureusement pour les amateurs de théâtre du Restigouche, la fin des Boutons d’Art ne signifiera pas la fin du théâtre dans la région. Une nouvelle troupe, L’Art de rire, prendra le relais.

À sa base, Sophie Levesque, une grande amatrice de théâtre. Elle a d’ailleurs contribué à une occasion aux Boutons d’Art pour l’une de leurs productions.

«Ils m’ont littéralement transmis leur passion, il n’y a pas d’autres manières de le dire. J’en rêve le soir», raconte-t-elle.

Lors de la vente-débarras de samedi dernier, la nouvelle troupe s’était vu offrir par les Boutons d’Art le premier droit de regard sur les items en vente, question que ceux-ci ne démarrent pas les mains vides. D’ailleurs, les fonds amassés sont allés directement dans les coffres de cette nouvelle troupe. Si tout va bien, les comédiens de cette nouvelle troupe devraient pratiquer au cours de l’automne afin de présenter une première pièce dès le début de 2024. Les amateurs des Boutons d’Art ne seront pas trop dépaysés alors que la nouvelle troupe entend conserver son style théâtral d’été. Avis aux intéressés, il manque toujours des bénévoles et des comédiens… surtout des hommes paraît-il.

«On ne se le cachera pas, on ressent une pression de reprendre là où les Boutons d’Art ont laissé. Ce sont de très grands souliers à chausser, et on va tenter de les remplir du mieux que l’on peut», souligne Sophie Levesque.

Pour ce qui est des Boutons d’Art, on salue en grand la naissance de cette nouvelle troupe.

«On est très content de voir qu’il y a une relève, et sachant qui ils sont, on est persuadé que ça va fonctionner, car ils sont tous très dynamiques. Savoir qu’une autre troupe allait reprendre un peu là où nous avions arrêté nous a enlevé énormément de pression. On se sentait moins coupable de partir», souligne Claire Levesque.