Académie Sainte-Famille de Tracadie: trois artistes du N.-B. se donnent rendez-vous

À l’occasion du 100e anniversaire de naissance du célèbre artiste peintre Jean-Paul Riopelle, trois artistes néo-brunswickois se sont donné rendez-vous à l’Académie Sainte-Famille de Tracadie.

À tour de rôle, Caitlin Wilson, Rotchild Choisy et Gordon Sparks ont passé quelques jours à l’Académie Sainte Famille de Tracadie, afin de participer à une résidence d’artistes et d’offrir des ateliers aux citoyens.

Grâce à la Fondation Riopelle, en partenariat avec Culture pour tous, les trois artistes néo-brunswickois ont créés des oeuvres entourant les thématiques suivantes: Ode à la nature: l’art et l’environnement, Autochtonie: l’art, l’histoire et l’identité, Migration: l’art, l’ici et l’ailleurs.

Tout ça, en s’inspirant du célèbre Riopelle.

Les gravures de Caitlin Wilson sont créées à l’aide d’une combinaison de méthodes de gravure sur bois et de gravure en creux (intaglio). Elle explore sa province natale, le Nouveau-Brunswick, en voiture, en randonnée, en canoë et même en raquettes et documente ses observations en dessins.

«Je suis allé un peu partout en nature pour faire mes dessins. J’ai étudié les oiseaux migrateurs et j’ai examiné ma relation avec eux», explique Mme Wilson.

Rotchild Choisy s’intéresse à la perception des relations interpersonnelles que partagent les gens avec leur environnement. Le contraste des couleurs, le geste, les textures et la réinterprétation des figures symboliques haïtiennes et africaines sont importants dans ses créations.

Gordon Sparks est un artiste Mi’kmaw de la Première Nation de la bande de Pabineau. Il s’intéresse plus particulièrement à la fabrication de masques traditionnels en bois sculpté.

Selon lui, ces derniers contribuent à garantir la préservation des valeurs traditionnelles, des cérémonies nouvelles et anciennes, des récits oraux et du rassemblement des gens pour partager les histoires de leur vie ensemble, en tant que communauté.

Le programme Dialogues: rencontres autour de l’Œuvre de Riopelle d’un océan à l’autre, permet à des artistes canadien de réaliser neuf projets de médiation culturelle, afin de faire découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Jean-Paul Riopelle à la communauté.