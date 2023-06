Festival de danse en Atlantique: une programmation condensée et audacieuse

Avec une quarantaine d’artistes en vedette, le 18e Festival de danse en Atlantique invite le public à plonger dans l’univers du mouvement du 10 au 15 août à Moncton. En condensant l’événement sur cinq jours, les organisateurs veulent ainsi créer une nouvelle impulsion.

L’équipe de la compagnie DansEncorps a dévoilé, mardi, l’ensemble de la programmation du festival. Pour des questions de budget et d’efficacité, le comité organisateur a choisi d’étendre le festival sur cinq jours au lieu de dix comme par le passé. La directrice de DansEncorps, Chantal Cadieux, souligne que le gouvernement provincial ne finance plus le festival de danse en Atlantique.

«On avait jusqu’à 12 000 $ par année de la province, puis maintenant on n’a plus ce financement.»

Cette diminution du budget est l’un des facteurs ayant poussé les organisatrices à revoir la taille de l’événement. Chantal Cadieux et la coordonnatrice du festival Roxanne Dupuis cherchent aussi à rendre le festival plus intense et dynamique. Le public sera peut-être encore davantage au rendez-vous.

«C’est plus près du 15 août, nos danseurs de l’école DansEncorps ont un peu moins de choses […] donc peut-être que les gens pourront plus participer. On veut développer notre public, on veut que notre monde vienne. En étant sur cinq jours, ça rend les choses plus simples aussi pour l’équipe», a exprimé Roxanne Dupuis.

L’objectif du festival est toujours la découverte et de rendre la danse accessible au public, en présentant des spectacles souvent en dehors des lieux habituels. Des spectacles en plein air auront lieu au Parc Riverain et à l’Ovale Ian Fowler sur l’esplanade du Centre Avenir. Intitulés Danse autour du monde, ces manifestations combineront divers styles de danse, urbaine, folklorique, théâtrale, contemporaine, jazz, interprétés par des artistes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Québec. Selon Roxanne Dupuis, ces prestations extérieures gratuites permettent à des gens d’être exposés à la danse.

«On veut que ce soit accessible pour que les gens découvrent la danse. On garde l’option extérieure, mais ce n’est pas un spectacle déambulatoire, c’est un spectacle qui reste à la même place, ça va peut-être apporter plus de monde parce qu’il n’y a pas de déplacement.»

La programmation comprend aussi des séances de cinéma, dont un film sur l’oeuvre de la chorégraphe Pina Bausch, Dancing Pina.

Dans l’univers de Mélanie Demers

Le Festival accueillera le spectacle Mayday: La Goddam voie lactée de la chorégraphe et metteure en scène Mélanie Demers; étoile de la danse actuelle. Si pour la génération de Chantal Cadieux, La La La human steps était la compagnie vedette, aujourd’hui, Mélanie Demers représente cette avant-garde et cette audace. La directrice du Festival estime qu’il s’agit d’un “spectacle rock de danse”. Roxanne Dupuis a vu le spectacle trois fois à Montréal.

«Le spectacle de Mayday regroupe musique, arts visuels, théâtre et danse. C’est un spectacle incroyable!», s’est-elle exclamée.

«Personnellement, j’ai payé trois fois de ma poche pour aller le voir à Montréal. […] Quand on a su qu’il venait à Moncton, dans la salle Bernard-LeBlanc on va être encore plus proche des danseurs. Ce spectacle-là regroupe tous les médiums», a poursuivi Roxanne Dupuis.

Cinq interprètes se partagent la scène. On y retrouve, entre autres, la compositrice et multi-instrumentiste Frannie Holder (Dear Criminals) qui a créé la musique pour le spectacle.

«Tout est rose. La mise en scène est incroyable, il y a des choses partout sur la scène.»

Mélanie Demers aborde des sujets difficiles qu’on voit rarement sur scène, à la télévision ou encore à la radio.

«Elle fait partie d’une minorité visible puis elle en parle puis elle veut qu’on l’entende», a ajouté la coordonnatrice.

Sophie Marcotte et Ophélie Chiasson ont présenté un extrait d’une oeuvre qui sera présentée au Festival de danse en Atlantique. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Sophie Marcotte et Ophélie Chiasson ont présenté un extrait d’une oeuvre qui sera présentée au Festival de danse en Atlantique. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Sophie Marcotte et Ophélie Chiasson ont présenté un extrait d’une oeuvre qui sera présentée au Festival de danse en Atlantique. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Roxanne Dupuis et Chantal Cadieux dévoilent l’affiche du 18e Festival de danse en Atlantique. On peut apercevoir sur l’affiche Chantal Baudouin dans la pièce Le Corps en 4 saisons. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Des découvertes

Plusieurs ateliers d’initiation à divers styles de danses seront offerts pendant l’événement. Danse brésilienne, danse classique indienne Bharatanatyam, hip-hop et barre fit figurent au programme de ces ateliers qui se déroulent au Centre culturel Aberdeen.

«L’année passée, on a eu beaucoup de gens et c’est vraiment le fun parce que ce sont des styles qui ne sont pas offerts dans la communauté en temps normal.»

Le festival se terminera avec une série de chorégraphies d’artistes émergents, invités et de DansEncorps au Parc du Sommet qui donnera le coup d’envoi aux festivités du 15 août à Moncton.

Si depuis 18 ans, ce festival éveille l’intérêt à l’égard de la danse contemporaine, il reste que la direction souhaiterait que l’événement rassemble davantage la communauté de danse de toutes les provinces atlantiques.

«Je pense que le Festival de danse en Atlantique a sa place et il doit évoluer et grandir et inclure davantage les trois autres provinces atlantiques. C’est difficile d’aller chercher tout le monde parce que tout le monde en danse a de la misère avec ses propres projets», a affirmé Chantal Cadieux.

La diffusion de la danse en Acadie demeure un défi de taille, ajoute la directrice artistique et chorégraphe. Une rencontre du milieu des arts de la scène se tiendra pendant le festival afin de discuter de la diffusion de la danse en Atlantique.