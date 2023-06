Des animaux et des hommes: ceux qui nous ressemblent

Pour Christian Michaud, les animaux ne sont pas si différents des êtres humains. En fait, selon lui, ils se ressemblent bien plus qu’on ne voudrait le croire et dépendent l’un de l’autre «dans la grande chaîne de la vie», comme le chantait jadis Raymond Lévesque. Le battant de la pandémie de COVID-19 lui a donné le temps de réfléchir et de faire jaillir une série d’oeuvres mêlant sculpture et assemblage d’objets. Regard sur Des animaux et des hommes, présentée jusqu’au 8 juillet à la Galerie d’art Bernard-Jean du Centre culturel de Caraquet.

D’abord présentée au Musée historique du Madawaska – dont il est le directeur – de novembre 2022 à mars 2023, c’est maintenant au tour de la Galerie Bernard-Jean de recevoir cette exposition dans laquelle l’artiste pose un regard ludique et pas trop philosophique sur le rapport des êtres humains avec les animaux.

«J’ai cherché à créer un dialogue axé sur les ressemblances plutôt que les différences entre les hommes et les animaux. Mais je ne voulais pas que les visiteurs qui entrent dans la galerie se posent trop de questions profondes en s’arrêtant devant une oeuvre ou un objet», souligne Christian Michaud.

«Concrètement, ma réflexion est à l’effet que l’homme n’est pas supérieur à l’animal tel que certains le pensent et que, dans les conditions actuelles, si on ne prend pas soin de nos animaux, de nos mers, de nos océans, c’est nous-mêmes que nous mettons en danger», ajoute celui qui est aussi professeur d’arts visuels à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE).

Entre le Musée historique du Madawaska et la Galerie Bernard-Jean, l’exposition a connu de légères modifications ainsi que l’ajout de nouvelles oeuvres, relève Christian Michaud. Pour lui, Des animaux et des hommes s’est avéré être à la fois un jeu sur l’élaboration de sa pensée que sur les assemblages en tant que tel. Un support sur lequel trônent en équilibre diverses sculptures de têtes humaines sur lesquelles sont parfois posées des représentations animales comme une corneille ou un rhinocéros ajoutent un aspect fragilité et contrapuntique à l’exhibition.

Nous lui faisons également remarquer que – pas tant sur le fond que dans la forme – certains assemblages évoquent feu Léopold L. Foulem, décédé en février dernier. Rien à voir, cependant, avec la trame subversive et rococo que le sculpteur de Caraquet a suivie tout au long de sa carrière, mais Christian Michaud avoue se réjouir de voir dans sa propre démarche une certaine parenté avec celle de celui qu’il n’a pas connu de son vivant.

«Je viens de découvrir son oeuvre (à Léopold L. Foulem). Le caractère ludique de jouer avec des objets tirés de l’art populaire et de construire un langage du quotidien, c’est très certainement quelque chose que j’ai en commun avec lui. Je le dis sans prétention, car sa production et son style étaient exemplaires. Nous avons aussi une sensibilité commune pour l’assemblage et le travail au jour le jour», note Christian Michaud.

«Un p’tit coin dans mon appartement»

L’artiste en a entendu plein d’autres dire que la pandémie avait été une occasion de nouvelles créations. Il convient dans un léger fou-rire que c’est aussi le cas pour Des animaux et des hommes.

«Mon atelier est à l’Université, donc pendant la pandémie, je n’y avais plus accès, explique Christian Michaud. Je me suis donc trouvé un p’tit coin dans mon appartement pour continuer à travailler. C’est là que j’ai commencé à utiliser l’argile et à faire du modelage, qui convient bien à un espace restreint. C’est un exercice que j’aimais beaucoup faire, mais que je n’avais jamais réussi à intégrer à ma pratique, qui était surtout composée de peinture, de sculpture et d’installations. Lorsque l’Université a rouvert ses portes, j’ai commencé à manipuler les têtes que j’avais faites et c’est là que m’est venue l’idée de créer un dialogue entre ces représentations humaines et des représentations animales.»

L’exposition Des animaux et des hommes est présentée sous l’égide du Centre d’artistes Constellation bleue.

Christian Michaud planche par ailleurs sur d’autres expositions qui l’amèneront notamment à participer à une résidence d’une semaine en août afin de développer de nouvelles techniques de travail avec le bronze. L’hiver prochain, il compte se rendre à Paris afin de travailler avec une couturière pour réaliser des objets en tissu pour ensuite les apposer sur des perches semblables à celles que l’on retrouve dans Des animaux et des hommes.