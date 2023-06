Le festival Voir Miscou et mourir célèbrera son 15e anniversaire

Le festival Voir Miscou et mourir est devenu une véritable institution en Acadie au fil des ans.

L’événement créé par la chanteuse Sandra Le Couteur va célébrer cet été son 15e anniversaire.

Du 30 juillet au 27 août, de nombreux artistes vont monter sur les scènes du phare de Miscou, de l’école Mathieu-Duguay de Lamèque et de la Terrasse à Steve.

La chanteuse parle d’un festival rassembleur qui permet de découvrir des nouveaux talents chaque année

«C’est un pèlerinage de venir jusqu’à Miscou. Il faut traverser le pont et se rendre jusqu’au phare. Les gens découvrent une très belle atmosphère. Il y a aussi le fait qu’on est face à la mer», explique-t-elle.

«C’est un lieu hors du commun.»

Le festival débute avec une soirée VIP en compagnie de Gaétan Belliveau le 30 juillet.

De nombreux autres artistes vont aussi monter sur scène avec la chanteuse acadienne au fil des semaines, soit Marc à Paul à Joe (3 août), Nathalie Renault et Écarlate (10 août), Samantha Curry Haché (13 août), Vent d’Esse, Jono et Vicky Haché (15 août), Rose Nagger-Tremblay et Musika Mundi (19 août), les Gayards d’Avant d’Acadie (20 août), Trois Elles (23 août), Isabelle Cyr et Yves Marchand (26 août), ainsi que Jean-Marc Dermesropian et Antoine Landry (27 août).

À noter que le spectacle du 15 août sur La terrasse à Steve sera gratuit.

Dans le cas des Gayards d’Avant d’Acadie, on parle évidemment de la troupe de Donat Lacroix.

«J’ai été le voir à Saint-Simon et j’ai beaucoup aimé. À travers les chansons, il relate plein d’histoires de pêche, d’histoires de mer et de naufrages. Il parle aussi de la construction de bateaux et de la confection de noeuds. C’est vraiment intéressant», raconte Sandra Le Couteur.

Les Trois Elles, ce sont évidemment Monique Poirier, Nadine Hébert et Isabelle Bujold.

Jean-Marc Dermesropian est un Marseillais qui interprète des grandes chansons françaises.

Le menu comprend également la pièce de théâtre Un printemps s’est perdu dans la mer, de DJ Haché.

La chanteuse acadienne admet que le choix des artistes a été difficile.

«On veut avoir une certaine rotation, mais dans la plupart des cas, ce sont de véritables coups de cœur. J’ai vraiment hâte de présenter ces artistes aux gens», souligne-t-elle.

«On ne veut pas mettre les billets trop chers pour donner la chance à tout le monde de venir voir les spectacles, mais en même temps, on doit payer les artistes. J’aime traiter mes artistes comme j’aime être traitée moi-même.»

En 2022, près de 3000 personnes ont assisté aux différents spectacles du festival.