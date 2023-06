L’Été musical de Barachois ouvre sa saison en célébrant le legs de Viola Léger

La 43e saison de L’Été musical de Barachois prend son envol ce jeudi en présentant un concert hommage à Viola Léger. Une soirée qui soulignera le départ de la grande dame du théâtre, son engagement dans le monde artistique et l’immense legs qu’elle laisse au peuple acadien.

Mélomane, il n’était pas rare de voir la comédienne dans l’auditoire des concerts à l’Église historique de Barachois à l’époque où elle était encore en bonne santé, souligne le codirecteur artistique de l’Été musical, Pierre-André Doucet. Il mentionne qu’elle était une grande amatrice de musique classique et que ce n’est pas pour rien que la salle de concert de l’Église historique porte son nom. Décédée le 28 janvier dernier, Viola Léger a fait rayonner l’Acadie autant ici qu’à l’international, note le pianiste et écrivain. Elle a appuyé les artistes émergents en Acadie, dont plusieurs musiciens.

«De rendre hommage à cette femme-là […] c’est de rendre hommage non seulement à son œuvre et son travail, mais aussi à son legs, à l’appui qu’elle a fait aux jeunes artistes, dont plusieurs vont se retrouver sur scène jeudi.»

Le violoniste Matthieu Deveau, le bassoniste Nicolas Richard, les pianistes Adèle LeBlanc et Julien LeBlanc (co-directeur artistique de l’Été musical) interpréteront des œuvres de compositeurs un peu moins connus de trois époques différentes. Des pièces de Gustaf Blix, de Mikhaïl Glinka et Amédée Rasetti figurent à ce programme éclectique de l’époque classique à nos jours.

«Il y a une diversité d’oeuvres, d’époques, de compositeurs un peu moins connus parce que c’est un assemblage un peu moins connu d’instruments aussi. Quelque part, ça ressemble un peu à la vie de Mme Léger, un parcours un peu éclectique qui a fait rayonner des voix qui étaient un peu dans la marge avant qu’elle leur donne une voix.»

Le violoniste Matthieu Deveau se produira au concert Hommage à Viola Léger. – Gracieuseté Le violoniste Matthieu Deveau se produira au concert Hommage à Viola Léger. – Gracieuseté

Lumière en contrepoint

Onze concerts mettant en vedette une quarantaine de musiciens sont prévus dans cette nouvelle saison qui a pour thème Lumière en contrepoint.

«C’est venu d’une façon très organique. On cherchait cette année à faire rayonner l’église historique de Barachois, l’été musical, les musiciens, les artistes, les compositeurs et compositrices qu’on met en valeur. On cherchait à dégager beaucoup de chaleur et d’énergie.»

Ce sera une saison qui se veut dynamique et lumineuse sous le signe de la découverte. Ce thème reflète la diversité de la programmation non seulement dans les instrumentations et les interprètes, mais aussi dans les œuvres et les compositeurs.

«On met en valeur plusieurs voix de compositrices, de compositeurs et compositrices racisés, des gens qui ont souvent été un peu exclus du discours de la musique classique. Chez nous on est une organisation qui croit fermement à diversifier les gens qui prennent place et qui prennent parole dans notre discipline», a affirmé Pierre-André Doucet.

Parmi les artistes invités de cette saison, Le baryton acadien Dion Mazerolle qui, avec le pianiste Pierre-André Doucet, offrira le programme Les amours masculines célébrant la fierté gaie. On retrouve aussi notamment le virtuose de la flûte à bec Vincent Lauzer, le violoniste Guillaume Villeneuve, lauréat du concours de musique baroque Matthieu-Duguay 2022, l’altiste américain·ne Kal Sugatski, ainsi que l’étoile montante de la scène lyrique canadienne et internationale, la contralto Rose Naggar-Tremblay.

Nouveauté

Pour la première fois, l’Été musical tiendra une nouvelle résidence de création destinée aux compositeurs émergents. Ce nouvel espace de création est offert cette année à l’artiste anishinaabe Olivia Short de la Première nation de Nipissing en Ontario. Compositeur·rice, tapageur·se, improvisateur·rice et saxophoniste de renom, iel viendra à la rencontre de la communauté tout en travaillant à la création d’une œuvre qui sera présentée à l’Été musical de Barachois en 2024.

«Nous sommes très heureux que l’artiste sélectionné soit un·e artiste autochtone et un·e créateur·rice non binaire qui œuvre vraiment à la fine pointe de ce qui fait en musique classique, dont les recherches sont très intéressantes.»

Encore une fois, l’organisme offre une place à la relève avec sa série Jeunes artistes et l’Académie de l’Été musical où la soprano Nathalie Paulin offrira des classes de maître.

Pierre-André Doucet ajoute que l’Été musical a le vent dans les voiles après avoir connu quelques turbulences.

La 43e saison se déroule du 29 juin au 31 août. Le concert de clôture mettra en vedette la violoniste Julie Triquet et la soprano Catherine St-Arnaud.