Ces artistes qui réfléchissent à leur lien avec la nature

À l’écoute de la nature qui les entoure, 11 artistes proposent d’explorer les liens émotifs qui les unissent à la forêt à travers différentes formes visuelles. Cette exposition collective présentée à la Galerie Louise-et-Reuben-Cohen (GALRC) à Moncton, préparée par le commissaire Marcel LeBlanc, rend aussi hommage à Sr Eulalie Boudreau, une pionnière de l’art moderne en Acadie.

Peintures, sculptures, céramique, installations audiovisuelles et broderie composent cette exposition intitulée Murmures de la nature: une ode à la forêt. Marcel LeBlanc qui signe son premier projet d’exposition d’art en tant que commissaire a deux passions dans la vie: les arts visuels et l’environnement. Le détenteur d’un baccalauréat en arts visuels raconte qu’il aurait tout aussi bien pu étudier en environnement.

«Je cherche toujours des façons de combiner mes deux passions, puis j’ai vu que c’était quand même commun chez plusieurs artistes d’avoir cette sensibilité-là à la nature.»

Ce projet d’exposition a vu le jour à la suite d’un stage à la Galerie Louise-et-Reuben-Cohen sur l’art écologique et environnemental. Il a pu ainsi explorer différentes pratiques artistiques. L’exposition Murmures de la nature est un peu la continuité de ce projet. Plusieurs artistes du projet de recherche se retrouvent dans l’exposition.

En menant ses recherches, Marcel LeBlanc a découvert le travail de Sr Eulalie Boudreau, une artiste pionnière de l’art moderne qui a vécu de 1910 à 1988. Ses peintures issues de la collection permanente de la GALRC ont un lien très fort avec la nature.

«C’est une grande artiste acadienne. C’était vraiment l’époque du modernisme et du début de l’art acadien. […] C’est un travail qui est spécial, on peut voir les débuts d’abstraction, de l’expressionnisme dans le traitement de la peinture. Ça a été un peu un déclencheur pour l’idée de l’exposition et d’autres artistes qui travaillent le thème de la forêt.»

Le commissaire émergent est fier de pouvoir montrer le travail de cette pionnière à la nouvelle génération d’artistes. On peut même y voir une certaine parenté avec le travail de la peintre Émily Phillips qui propose de grandes oeuvres vibrantes.

«Elle (Émily Phillips) célèbre la nature et on ressent vraiment la vibrance de la forêt en plein été et la région de Fundy qui est souvent explorée dans son travail. Comme Sr Eulalie, on peut voir qu’il y a un intérêt pour déconstruire un peu les formes générées par la nature, donc de l’abstraction.»

La voix des plantes

Partenaires dans la vie comme dans la création, Amanda Fauteux de Sackville et Miranda Bellamy, originaire de la Nouvelle-Zélande, présentent une installation vidéo hors du commun. Réalisé dans le cadre d’une résidence d’artistes à New York, leur projet porte sur la nature et la botanique dans un contexte urbain. La vidéo a été produite à partir de données générées par les plantes.

«Ce sont des signaux électromagnétiques captés par un genre d’appareil qui est placé sur la plante qui sont ensuite traduits en notes musicales à travers le système MIDI, donc les sons qu’on entend tout de suite c’est carrément comme entendre les voix de ces plantes.»

Le duo propose aussi des sculptures en pierre de grès provenant d’un ancien bâtiment de l’Université Mount Allison à Sackville. Le commissaire a choisi deux séries de tableaux de Barbara Safran de Niverville, dont une qui n’a pas été exposée dans la région de Moncton. Cette série de dessins de plantes aux crayons de couleur sur papier noir, recouverts d’un plexiglas, a été réalisée en 2018. Sa recherche est approfondie.

«On peut voir l’attention et le détail dans ce travail. Ce sont des plantes dans les sous-bois de la région.»

L’autre série dépeint des paysages qui, à première vue, nous apparaissent comme des forêts, mais en réalité, ce sont des lieux naturels de Moncton. Ces oeuvres questionnent la nature dans un contexte urbain.

Marcel LeBlanc a choisi une variété d’approches, de styles et d’artistes qui présentent différentes façons de réfléchir et d’interpréter la forêt. Le collectif Hat (Hyacinthe Raimbault, Angie Richard, Tracey Richard) en collaboration avec Richard Daigle et Xavier Richard ont créé une installation vidéo qui occupe la petite salle de la galerie. Leur œuvre médiatique présente la forêt nocturne qui peut être terrifiante et inquiétante. Le collectif s’est inspiré de l’esthétique des films d’horreur pour créer son installation visuelle et sonore, mentionne le commissaire.

Des centaines d’éléphants

L’exposition comprend aussi une installation de céramique et de broderie de Gerry Collins. Produite spécialement pour ce projet, son œuvre rassemble une multitude d’éléphants miniatures. La sculptrice céramiste de Moncton a choisi de célébrer cet animal considéré comme un gardien de la forêt africaine contribuant à l’harmonie de l’écosystème.

Aujourd’hui, la population d’éléphants compte 93 000 individus, soit une diminution de 60% dans la dernière décennie, précise l’artiste sur le cartel qui accompagne son œuvre.

Enfin, dans cette même salle, l’artiste Ann Manuel invite le visiteur à réfléchir à l’évolution de la pratique forestière et à la déforestation par le biais de trois installations sculpturales et d’assemblage. L’exposition est présentée jusqu’au 24 septembre.