Le safari musical de Dugasnobitch et des Nouveaux Beatniques

Dugasnobitch et Les Nouveaux Beatniques sortent de la ville pour offrir un deuxième album, Safari Acadien, aux allures d’expédition musicale à travers l’Acadie d’hier et d’aujourd’hui.

Ce nouveau chapître créé par le poète rockeur Jean-Marc Dugas (Johnny) et le multi-instrumentiste et directeur musical Jean-Pierre Morin alias Jeep Jones se veut très éclaté. Si leur premier album Taxi Voltaire se concentrait surtout sur la ville, cette fois, le tandem sort du contexte urbain pour explorer l’Acadie plus large avec des thèmes universels. Avec des titres comme Les Anges en bikini, Acadie Danse! Stop Mascaret ou encore La Soirée du Hockey, le groupe a envie d’une musique qui bouge.

«C’est du rock’n’roll. On s’éclate, on s’exprime et on n’a pas peur de s’exprimer. On s’est nourri de l’actualité, de ce qu’on vivait à ce moment-là. On a mis ça en musique et en parole. Le groupe de musiciens qui joue sur l’album est tout à fait incroyable», a déclaré Jean-Marc Dugas en entrevue avec son fidèle complice, dans un café de Moncton.

Plusieurs musiciens ont collaboré à l’enregistrement, en commençant par le bassiste Mehdi Belamine, Nina Kosla à la voix, Xavier Robichaud à la guitare, Gabriel Kerouac aux claviers, Danielle Lee à la batterie et Serge Gallant au saxophone.

Dugasnobitch et les Nouveaux Beatniques ont une approche particulière pour enregistrer un album ressemblant à certains égards à un laboratoire. Pendant plusieurs mois, les musiciens se sont réunis régulièrement afin d’improviser des chansons autour de thèmes choisis.

«J’enregistrais tout, j’avais des micros partout. C’est fou. J’ai mis des centaines d’heures là-dessus. On a des jams de 22 minutes de long et je dois faire une chanson de quatre minutes avec ça», a expliqué Jean-Pierre Morin.

Par la suite, il a invité des musiciens comme le saxophoniste Serge Gallant à improviser sur les pièces déjà enregistrées.

«J’ai regardé un documentaire sur Paul Simon, Graceland, et c’est comme ça qu’il avait procédé lui-même. Je me suis dit si Paul Simon peut faire des «overdub» (réenregistrement), moi aussi je peux.»

Entrer dans la danse

Le groupe dédie cet album au regretté Robert Melanson, artiste, libraire et comédien que l’on surnommait affectueusement Bobby dance dance. «Il adorait danser et la chanson Acadie Danse! est reliée à lui», a poursuivi Jean-Marc Dugas, cousin de l’artiste.

Comme sur le premier opus, la formation reste dans l’atmosphère du parlé-chanté avec un soupçon d’humour et de satire. Des chansons amusantes. «Johnny est un poète stand-up», affirme Jean-Pierre Morin.

Le groupe évolue dans un esprit de collaboration, d’ouverture, un peu désinvolte à l’image des Beatniques. Leur démarche s’inspire du jazz, ne jouant jamais une chanson deux fois de la même façon.

Une ambiance de nostalgie et de tendresse teinte aussi cet album, notamment avec la chanson Achète-moi une orange; une lettre d’amour au père du chanteur, Valbert Dugas, décédé en 2022.

Pour la pochette, Jean-Marc Dugas a proposé une vision de l’Acadie ouverte sur le monde, mais aussi ancrée dans la tradition, explique-t-il.

«J’ai 65 ans, alors je suis comme Ricky Gervais (humoriste, acteur et producteur), “I don’t care anymore”, je pense que j’ai une grande liberté de m’exprimer. Je suis très privilégié d’avoir un groupe de musique à mon âge», a-t-il confié.

L’album qui est disponible dans différents points de vente sera lancé lors d’un spectacle le 22 juillet à la galerie Pattes de mouche à Cap-Pelé. Des vidéoclips des chansons réalisés par Jeep Jones peuvent être visionnés en ligne. Safari Acadien est le deuxième volet d’une trilogie, le troisième disque devrait paraître en 2024.