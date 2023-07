Les festivités du Frolic Acadien de Tracadie ont débuté vendredi à Rivière-à-la-Truite, avec la performance de Lucas Brideau, âgé de 10 ans.

Tout en s’accompagnant à la guitare, le jeune Lucas a chanté fièrement quelques chansons de son idole, l’artiste acadien Cayouche, sur la scène du Frolic Acadien.

«J’ai appris la guitare en un an, grâce à mon père et mon grand-père. C’est eux qui m’ont appris à jouer et qui m’ont fait découvrir la musique de Cayouche», lance Lucas.

Cet été, Lucas va chanter auprès de son idole à quelques reprises dans la province. Notamment, à Petit-Rocher et à Beresford.

«Je veux être meilleur que mon grand-père, c’est ça qui m’a motivé à apprendre. J’aimerais être chanteur plus tard, quand je serai un peu plus vieux», ajoute t-il.

L’un des membres de l’organisation du Frolic Acadien de Tracadie, Brian Kelly, est heureux de faire monter Lucas sur scène.

«Je l’ai vu chanter et jouer une fois et il était vraiment excellent! Je suis contente qu’il fasse partie de la programmation!», commente M. Kelly

À la fin de sa performance, Lucas a eu droit à une ovation debout, ce qui a rendu ses parents particulièrement fiers.

«C’est notre petit prodige, c’était difficile de ne pas pleurer en le voyant chanter! On est très fier de lui!», ajoute les parents de Lucas.

«Je suis fier de moi, j’étais nerveux, mais si je ne l’avais pas fait, j’aurais regretté», explique t-il.

En plus de jouer de la guitare, Lucas apprend aussi la mandoline et le violon.

Les festivités du Frolic Acadien de Tracadie se poursuivent jusqu’à dimanche à Rivière à la truite.