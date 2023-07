Carl Philippe Gionet: du piano à l’atelier

Entre son piano et l’atelier, Carl Philippe Gionet jongle avec ses multiples projets: expositions, écriture, concerts et enseignement à l’international. Si la musique classique occupe une grande place dans sa vie, la peinture lui ouvre la porte à la spontanéité et à des moments plus méditatifs.

Juste avant de s’envoler pour l’Italie, l’artiste de Caraquet inaugurera une nouvelle exposition de ses oeuvres à la Galerie Bernard-Jean située dans cette même ville. Neuf tableaux grand format (techniques mixtes sur bois) composent la collection intitulée Nature en clair-obscur. Ce sont des œuvres qu’il a réalisées au cours des dernières années, dont certaines sont très récentes.

«Une exposition de tableaux très simples, très directs, abstraits, tout en noir et blanc. C’est vraiment ceux qui sont plus inspirés de la nature.[…]»

Carl Philippe Gionet aime explorer le contraste entre le noir et le blanc et toutes les possibilités qui se dégagent entre les deux. Certains types de peintures peuvent provoquer des réactions chimiques, laissant ainsi apparaître d’autres teintes.

«Parfois, il y a des toiles qui ressortent bleues, il y a vraiment des teintes différentes qui apparaissent et les contrastes sont encore intéressants.»

S’il a commencé à utiliser aussi la couleur, il reste que le travail et la discipline qu’exigent le noir et blanc lui plaisent.

«Il faut être vraiment précis et j’aime le challenge aussi. Même si pour moi, le cadre abstrait n’a pas de limite, la technique demande une certaine rigueur. J’aime le contraste, la liberté, mais aussi la rigueur que ça demande pour avoir quelque chose qui est fini, qui n’est pas juste dans le gris, qui a un vrai contraste à l’intérieur.»

Avec une feuille de route bien garnie, le pianiste de Caraquet s’envolera le 13 juillet pour l’Europe (Italie, Autriche, Allemagne) afin de présenter des concerts et enseigner dans des programmes musicaux intensifs de haut niveau. Il convient que la musique lui demande beaucoup de temps. Entre ses engagements musicaux, quand il est de retour à Caraquet, il s’installe dans son atelier pour peindre.

«La musique classique c’est comme du sport professionnel. Il y a une espèce d’aspect de performances là-dedans parce que la peinture, il y a un côté plus méditatif qui demande un autre espace. Je réussis à le balancer un peu.»

Depuis un peu plus d’un an, il est représenté par le collectionneur et propriétaire de la galerie Art-Artiste, Daniel Chiasson. Avec cette collaboration pour l’organisation de ses expositions, il peut passer plus de temps dans son atelier.

Carl Philippe Gionet devant une de ses oeuvres. – Gracieuseté: Julie D’Amour-Léger

Sobriété, sincérité et simplicité

Le pianiste qui a interprété en primeur de nouvelles compositions lors de son récital samedi envisage d’enregistrer cette première série de sept improvisations cet automne dans le but de produire un album en 2024. Le compositeur assure qu’il y a un lien entre toutes ses œuvres et sa démarche qui se résume en trois mots.

«[…] Je travaille sur les trois «S» qu’on appelle en musique, c’est sobriété, sincérité, simplicité. C’est vraiment ça qui est le moteur depuis quelques années.»

Ces improvisations s’inscrivent dans son cheminement, étant des études qu’il compose pour ses pratiques quotidiennes au piano.

«Ce sont des choses techniques qui ont un rapport avec du répertoire que je suis en train de travailler et à mesure de les faire le matin et de trouver différentes façons de travailler, elles sont devenues comme des pièces, des improvisations un peu que j’ai réussi à fixer et à mettre dans une courte narrative.»

D’autres improvisations suivront. Il raconte que c’est une façon pour lui, de rester plus créatif et d’explorer sa technique de différentes façons, au-delà du travail d’interprétation rigoureux en musique classique.

Traduction

Et comme si ce n’était pas assez, le pianiste qui a publié un premier récit poétique Icare aux Éditions Prise de parole en 2021 a entrepris la traduction française d’une pièce de théâtre pour enfants. Il s’agit d’une oeuvre de l’auteur cri Tompson Highway, du Manitoba, qui sera publiée chez Prise de Parole l’année prochaine.

«Il y a des chansons dans la pièce et il voulait avoir un musicien pour le faire. […] C’est ma première traduction. On m’a demandé et j’ai dit oui. J’ai lu la pièce et ça m’a beaucoup intéressé.»

Le vernissage de l’exposition Nature en clair-obscur de Carl Philippe Gionet se tiendra le 12 juillet à 17h à la Galerie Bernard-Jean et elle sera en montre jusqu’au 2 septembre. Elle est présentée en collaboration avec le Rendez-vous de la fierté Acadie Love à Caraquet.

Le pianiste demeurera en Europe jusqu’à la mi-août. Cet automne, il entreprendra une tournée dans les Maritimes avec la soprano Christina Haldane afin de présenter leur plus récent album de folklores acadiens Tu me voyais.