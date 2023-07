Le ballet Pisuwin sera de nouveau à l’affiche au N.-B.

Couronné de succès lors des représentations en mai, le ballet Pisuwin sera présenté à nouveau à Moncton et Fredericton en novembre prochain en plus de partir en tournée ailleurs en Atlantique.

Cette production du Ballet atlantique du Canada a fait salle comble à Moncton et Fredericton et c’est pour cette raison que la direction de la compagnie a décidé de la reprendre à l’automne. Plusieurs personnes n’avaient pas réussi à voir le spectacle au printemps.

Du réalisateur et chorégraphe primé Igor Dobrovolskiy, et de l’artiste multidisciplinaire Nipahtuwet Naka Wespahtuwet (Possesom) Paul (Wolastoqiyik, Première Nation Sitansisk), Pisuwin est un tout premier ballet sur une histoire Wolastoqiyik. Le compositeur Jeremy Dutcher (Wolastoqiyik, Première Nation Neqotkuk), lauréat d’un Prix Polaris et d’un Juno, signe la musique originale.

Le projet qui a conquis le public met en scène huit danseurs, dont l’extraordinaire Jera Wolfe. Alliant contes et ballets autochtones, le spectacle marie le classique et le contemporain.

Le spectacle sera présenté au Playhouse à Fredericton, le 1er novembre et au théâtre Capitol à Moncton, le 28 novembre. Les billets pour la représentation du Playhouse seront mis en vente le 5 juillet, tandis qu’à Moncton, ils seront en vente à compter du 7 juillet.

La tournée atlantique de sept villes se déroulera du 4 au 28 octobre.