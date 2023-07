Maurice Henri: une caméra pour guérir

La scène se passe dans un petit village perché dans les montagnes d’Afrique du Sud en 2004.

Le photographe Maurice Henri fait la rencontre d’une petite fille âgée de 8 ans qui s’appelle San Dui.

«Je lui ai demandé (à travers un interprète) quel était son rêve. Elle a répondu: une personne comme moi n’a pas de rêves parce que je n’ai pas de futur», raconte-t-il, visiblement ému, même après toutes ces années.

«Ça m’a vraiment touché. On parle d’une petite fille qui n’a jamais été à l’école, qui ne sait ni lire ni écrire», poursuit-il.

«Je lui ai dit: si tu avais un rêve, ce serait quoi? Elle a répondu, mon rêve, c’est comme un arc-en-ciel. C’est beau, c’est plein de couleurs et de possibilités, mais on ne peut pas le prendre dans nos mains. C’est quelque chose de loin qu’on ne pourra jamais avoir, comme mes rêves.»

La réponse a laissé Maurice Henri sans mots. «Si j’avais une école, je pourrais apprendre à lire et à écrire. Et quand je serai plus vieille, je pourrai m’occuper des gens de mon village», a finalement répondu la petite fille.

«Je l’ai regardé dans les yeux et je lui ai dit je vais te bâtir une école. Je ne savais pas comment j’allais faire ça. Je suis seulement une personne qui prend des photos.»

Maurice Henri a tenu promesse. Un an plus tard, l’école ouvrait ses portes. La petite San a suivi son rêve et elle est aujourd’hui enseignante dans son village.

Ce projet venait de donner naissance à ce qui deviendra plus tard Caméra pour guérir, une initiative qui vise à venir en aide aux plus démunis à travers la photographie.

Ce séjour en Afrique du Sud a complètement changé sa vie. Il a notamment rencontré Ouma Lace, une vénérable âgée de 87 ans qui a élevé et adopté 18 enfants.

Des enfants qui, bien souvent, ne mangeaient qu’une poignée de riz tous les deux jours.

Mais la construction d’une école n’était pas une solution à tous les problèmes. «Quand les enfants meurent de faim, ils ne vont pas rester assis dans une école. Il fallait que je trouve un plan pour donner à manger non seulement aux enfants, mais aussi au reste du village.»

Il a donc décidé de conclure une entente avec les travailleurs qui ont bâti l’école. Maurice Henri allait les payer, mais en retour, ils allaient s’engager à investir pour aider le village.

Leur contribution a permis de construire un four pour fabriquer du pain, d’acheter des poules pour avoir des œufs ainsi que des brebis pour le lait et la laine.

Un deuxième projet

En faisant des recherches pour un deuxième projet, Maurice Henri est tombé sur le drame des enfants-soldats pendant la guerre civile au Sierra Leone, un conflit d’une décennie qui a pris fin en 2005. Quand la guerre s’est terminée, tous ces enfants ont été abandonnés.

Pendant cinq ans, le photographe a multiplié les ateliers et les expositions pour financer ce nouveau projet de Caméra pour guérir.

Quand il a pris fin, en 2013, l’initiative avait permis de construire deux écoles.

Tous ces projets ont attiré l’attention du reste de la planète. L’organisme international YMCA a décidé de lui remettre le Médaillon de la Paix pour ses projets humanitaires.

Vint ensuite un projet en Haïti, en collaboration avec l’organisation Healing Hands.

En 2013, Maurice Henri a eu envie de venir en aide aux jeunes et aux femmes en difficulté dans son Nouveau-Brunswick natal. En collaboration avec le Club des garçons et filles de Moncton, il a développé le projet Mon Histoire.

À travers des partenariats avec l’Université de Moncton, la Croix-Bleue et différentes écoles, il a pu venir en aide à des jeunes qui vivent des situations de pauvreté, d’abus, de violence sexuelle, de drogue ou de taxage (bullying) à l’école.

«On a sauvé beaucoup de jeunes. Plusieurs qui voulaient abandonner l’école sont aujourd’hui diplômés de l’université», raconte fièrement Maurice Henri.

«Quand un jeune de 14 ans te dit qu’il ne veut plus vivre, qu’il veut se suicider, je peux te dire que ça attire ton attention.»

Émelie LeBlanc et Maurice Henri durant le projet Caméra pour guérir. – Gracieuseté La vie de la petite San Dui a ému le photographe Maurice Henri. Celle qui avait à l’époque 8 ans est aujourd’hui enseignante. – Gracieuseté La vie de la petite San Dui a ému le photographe Maurice Henri. Celle qui avait à l’époque 8 ans est aujourd’hui enseignante. – Gracieuseté

Tendre la main

Avec ses deux derniers projets, le photographe Maurice Henri a voulu tendre la main à des femmes de la région qui vivent toutes sortes de situations difficiles.

La première phase de l’initiative Images de la dignité a pris fin en octobre 2019.

La deuxième partie devait voir le jour en mars 2020, mais la pandémie a tout arrêté.

Le photographe a aussi dû se battre contre une forme de cancer de la prostate particulièrement agressif.

En fait, les médecins lui donnaient seulement 50% de chances de survivre.

Même s’il n’est pas encore complètement guéri, Maurice Henri peut se tourner vers l’avenir avec confiance.

Il a sélectionné six femmes du projet Mon Histoire et six autres de l’initiative Images de la dignité.

Toutes ces femmes ont un point commun: la violence.

Le photographe cite en exemple le cas d’une infirmière de l’Hôpital Dr-George-L.-Dumont qui cumule plus de 35 années de services.

«Elle donne tout son cœur et son âme à ses patients chaque jour. Mais quand elle arrivait chez elle le soir, c’était des coups de poing qui l’attendaient», raconte-t-il.

Le projet qui a débuté la semaine dernière a pour but de rebâtir leur estime de soi et leur confiance à travers la photographie.

«L’appareil photo est un outil qui devient leur voix. Ce sont toutes des personnes qui ont de la difficulté à s’exprimer pour parler de leur douleur et de ce qui les empêche de continuer», explique Maurice Henri.

L’idée est de permettre aux participantes de connecter avec un sujet bien précis.

«Quand on regarde leurs photos, je leur pose des questions et on voit qu’elles commencent lentement à s’ouvrir, à communiquer», souligne-t-il.

«Chaque semaine, une personne parle devant le groupe pour raconter son histoire. Et dans bien des cas, on dirait qu’il y a quelque chose qui débloque.»

Au cours des 12 prochaines semaines, le groupe va aussi effectuer plusieurs sorties dans la nature.

Le projet sera couronné par une exposition qui sera présentée à la bibliothèque publique de Moncton.

Même si le processus est parfois très émotif, Maurice Henri estime qu’il est essentiel.

«Il y a beaucoup de hauts et de bas, mais on se rencontre quelque part dans le milieu», image-t-il.

Émelie LeBlanc

Le projet Caméra pour guérir a aidé de nombreuses personnes qui ont vécu des situations d’abus, de violence ou de dépendance.

Émelie LeBlanc est un bel exemple de l’efficacité de l’initiative mise de l’avant par le photograpĥe Maurice Henri.

«Je n’étais pas à un bon endroit au niveau de ma santé mentale. J’ai beaucoup d’abus et de violence dans mon passé et je n’avais jamais pu y faire face», raconte-t-elle.

«Mais comme je travaillais beaucoup, je devais quand même fonctionner dans mon travail (elle est infirmière). J’étais assez mal en point.»

Une annonce du projet Images de la dignité sur les réseaux sociaux a attiré son attention.

«J’avais assez de blessures à guérir à l’intérieur de moi-même et je me suis dit que j’avais vraiment besoin de ça», explique-t-elle.

«Je suis une personne qui donne beaucoup et je peux dire que c’est en grande partie ma carrière qui m’a sauvée. Je donnais beaucoup, mais je recevais aussi beaucoup.»

Il y a quatre ans, Émelie LeBlanc a sombré dans une profonde dépression. Le projet Caméra pour guérir est arrivé au bon moment dans sa vie.

«Je trouve que ça m’a donné une voix. J’étais assez renfermée et j’avais assez de blessures que je sentais que tout ce qui se passait autour de moi, c’était de ma faute», souligne l’infirmière.

«Maurice (Henri) a tellement de compassion avec les gens et il a une belle façon de nous emmener à un endroit où on peut parler de nos émotions. On a le sentiment qu’on peut lui faire confiance.»

Elle a même trouvé la force de livrer son témoignage aux autres personnes du groupe.

«Ce n’est pas facile, mais je me suis dit que j’étais capable. Je trouve que ça m’a vraiment aidé. Je suis maintenant à un en meilleur endroit au niveau de ma santé mentale et je sais que je vais pouvoir guérir.»

La dame âgée de 61 ans sait que la route vers la guérison sera longue, mais elle dit avoir déjà fait un bon bout de chemin.

Chaque personne a des défis et j’ai constaté qu’il n’y a pas juste moi qui ai vécu des choses difficiles. Je me suis aussi fait de très bonnes amies.

Sa santé ne lui permettra peut-être pas de retrouver son emploi d’infirmière. Mais si ce n’est pas le cas, Émelie LeBlanc songe déjà à faire du bénévolat.

«Je commence à avoir des buts. Dans ma vie, j’avais tout perdu mes buts et mes ambitions. Mais je commence enfin à avoir le goût de faire des choses.»