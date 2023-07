Patsy Gallant: 70 ans de carrière et toujours le même feu sacré

Soixante-dix ans de carrière, avouez que ça vaut une mention.

En fait, c’est plutôt depuis maintenant 72 ans que Patsy Gallant consacre sa vie à la chanson, ce qui est encore plus vertigineux quand on sait que c’est presque toute son existence au complet – l’Acadienne native de Campbellton connue de par le monde aura 75 ans le 15 août, jour de la Fête de l’Acadie.

Mais tout de go, Patsy Gallant convient que 70, c’est «un plus beau chiffre» et que, de toute manière, des amis s’apprêteraient apparemment à célébrer ses sept décennies de carrière prochainement, lors d’une célébration surprise qui coïncidera pile poil ou de peu avec son anniversaire.

Vous l’aurez compris, l’auteure-compositrice et interprète aussi galante que son nom de famille ne cache pas ses nombreux traits d’humour qui gardent probablement ses jolies pommettes toujours intactes et ne s’enfarge pas trop dans les détails. Sauf pour donner tout d’elle-même sur scène, quitte à prendre certains risques. Au sens propre comme au sens figuré.

«À Radio-Canada, il y a plusieurs années de ça, il y avait un producteur qui m’aimait bien et qui m’avait proposé de faire un genre de show de variétés musical en patins à roulettes, un peu semblable au film Xanadu avec Olivia Newton-John. Je lui ai répondu qu’il n’y avait pas de problème, sauf que… je n’avais jamais monté sur des patins à roulettes! J’ai appris à en faire seulement après! En plus, dans une des chorégraphies, je devais sauter d’environ sept pieds dans les airs et six danseurs devaient m’attraper dans leurs bras. Il faut être complètement folle! C’est ça prendre des risques!», raconte Patsy Gallant dans un ton de voix à la fois époustouflé et amusé.

Prendre des risques, certes, mais tout de même calculés. Son passage magistral à l’émission-concours Zénith, à Radio-Canada, au cours de laquelle elle s’est hissée jusqu’à la demi-finale de la génération des baby-boomers, a bien failli ne pas avoir lieu. Car si Patsy Gallant assure avoir toujours fait ce qu’elle a fait avec passion et conviction, elle avoue du même souffle avoir souvent douté et douter encore d’elle-même.

«J’avais refusé l’invitation. Mais qu’est-ce qui parlait à ce moment-là? C’était mon manque de confiance, mon égo et le fait que, après 70 ans de carrière, j’aille chanter à côté d’une p’tite jeune qui commence dans le métier et que ce soit elle qui gagne et non moi, tu comprends? Mais les créateurs de Zénith ne m’ont pas lâché et ils ont surtout réussi à me convaincre que ce show-là n’était pas tant une compétition qu’une façon amicale de célébrer la musique chez chacune de nos générations (les baby-boomers ainsi que les générations X, Y et Z). C’est là qu’ils m’ont convaincue», atteste Patsy Gallant.

Le même doute, qui celui-là s’est plutôt transformé en une forme de vertige, lorsqu’elle s’est vu proposer par son public pour ensuite parapher un contrat avec les Éditions La Semaine, l’écriture de sa biographie Ma vie en technicolor, parue en 2020 et dont la préface est signée par nul autre que Luc Plamondon.

«Ça faisait longtemps que mon public me demandait d’écrire un livre sur ma vie. J’avais finalement dit oui et j’ai contacté moi-même la maison d’édition, mais quelques jours plus tard, j’ai rappelé pour dire que je ne voulais plus le faire. J’avais trop peur de raconter des choses que je ne voulais pas raconter. Mais la maison d’édition m’a convaincue d’aller de l’avant tout en conservant mon jardin secret. Je l’ai surtout fait parce que je voulais donner espoir et inspirer les gens par rapport à d’où je viens, parce que je viens de rien», déclare celle qui s’est hissée aux plus hauts sommets du monde.

Un début de carrière précoce

Retour dans le passé. Patsy, née Patricia Gallant, a tout juste 3 ans lorsqu’elle souffle ses premières notes devant public. Jusqu’à ses 18 ans, la chanteuse révèle qu’elle n’a jamais su combien elle gagnait puisque c’est sa mère qui ramassait tous ses cachets, à elle et ses soeurs qui formeront par la suite Les Soeurs Gallant et qui enregistreront un premier 45 tours au Québec en 1964. On connaît la suite. Les Soeurs Gallant se produiront partout au Québec et au Canada en français comme en anglais avant que la jeune Patsy ne prenne son envol en solo au début des années 1970.

Quand elle repense à ses débuts, Patsy Gallant affiche un mélange de réalisme et de nostalgie. Nous avons osé lui poser la question qui tue: commencer à un aussi jeune âge, poussée par sa mère qui, pour arrondir les fins de mois de sa famille, faisait chanter ses filles à la beauté et au talent somme toute indéniables, n’était-ce pas un peu précoce, voire forcé?

«Ma mère nous a transmis plusieurs valeurs utiles en nous faisant chanter, mes soeurs et moi, répond-elle après quelques secondes de réflexion. Quand nous chantions dans des hôtels par exemple, ma mère nous obligeait toujours à faire notre lit, même si des employés étaient là pour les faire. Elle nous disait ‘‘c’est pas grave; tu sors pas de la chambre tant que c’est pas propre’’. Elle nous a aussi appris le sens de l’humilité. Quand nous chantions dans les clubs et que les gens nous disaient qu’ils nous aimaient et qu’ils trouvaient donc les Soeurs Gallant bonnes, ma mère nous disait: ‘‘regarde l’échelle: vous pouvez monter au sommet, mais regardez les gens qui en descendent; il faut être gentilles avec eux, parce qu’un jour, ça va être notre tour», se souvient-elle.

Évidemment, Patsy Gallant n’aurait pas traversé sept décennies sur scène si elle n’aimait pas chanter… C’est d’ailleurs un peu parce qu’elle y retrouve une partie de son enfance qu’elle dit se sentir parfaitement confortable sur les planches, encore aujourd’hui.

«J’ai l’impression que lorsque je suis sur scène, je suis dans le ventre de ma mère. Je suis chez moi et je me sens enveloppée d’amour chaque fois que j’y monte. C’est un sentiment qui ne se décrit pas», atteste l’artiste acadienne aux plus de trois millions d’albums vendus en carrière.

«Je suis encore là et le public me veut encore»

Une trentaine d’albums, dont son plus récent, le superbe To Exist And To Be Heard entièrement autoproduit et sorti le 3 juin 2022 (et dans lequel, sur 18 chansons, on en retrouve cinq en français), de très nombreuses émissions de télé – dont son propre «broadcast», The Patsy Gallant Show, diffusé à CTV de 1978 à 1979, ainsi que ses apparitions comme professeure à la Star Academy française en 2003 -, des comédies musicales – notamment Starmania, où elle fut une royale Stella Spotlight en France de 1993 à 2001… Disons que les temps morts ont été plutôt rares pour Patsy Gallant, même si elle concède qu’il y en a eu quelques-uns tout de même.

«Mais je n’ai jamais attendu après personne pour faire mon chemin et avancer. Après 70 ans, je suis encore là et le public me veut encore et ça, c’est déjà énorme», assure-t-elle lorsque nous lui demandons de résumer toutes ces années de carrière en quelques mots.

Et il y a sa voix – mais quelle voix! – à laquelle, bien entendu, s’est ajouté une certaine rondeur synonyme de maturité naturelle. Cette voix qui lui a notamment permis de chanter Édith Piaf dans un album et un spectacle à jeter par terre au cours de la décennie 2010. Et quand on compare un enregistrement de Sugar Daddy des années 1970 à celui de ses chansons A Million Words ou J’ai besoin d’air, tirées de son plus récent album, presque aucune aspérité et le même timbre cristallin au large registre qui a fait sa renommée. Nous avions bien tenté par le passé de connaître le secret de cette apparente jouvence vocale éternelle, mais même elle, encore de nos jours, ne se l’explique pas vraiment, se contentant de savourer sa chance de pouvoir encore ainsi chanter.

«J’ai encore la passion et le feu sacré pour mon métier, jure Patsy Gallant. Je ne dis pas que ç’a toujours été facile. Mais quand on aime ce qu’on fait, on oublie vite les moments plus difficiles. Je suis une piocheuse et tant que je le pourrai, je vais continuer de chanter.»