Le N.-B. maintient une participation réduite aux IXes Jeux de la francophonie

Le Nouveau-Brunswick participera aux IXes Jeux de la francophonie à Kinshasa, mais avec une délégation d’artistes et d’athlètes réduite, a fait savoir le ministre responsable de la Francophonie, Glen Savoie. Ce dernier a bon espoir que leur participation sera sécuritaire.

Le Québec a annoncé récemment qu’il retirait ses artistes et athlètes des IXes Jeux de la francophonie à Kinshasa, estimant que les conditions ne sont pas réunies pour garantir une participation sécuritaire. Pour sa part, le Nouveau-Brunswick a choisi de réduire sa délégation à six athlètes en lutte, deux artistes (peinture et littérature), deux entraîneurs et trois ou quatre accompagnateurs.

Habituellement, le Nouveau-Brunswick envoie une délégation de 30 à 40 personnes aux Jeux de la francophonie. Des préoccupations en matière de sécurité, de santé et de logistique ont motivé la décision du gouvernement néo-brunswickois, a expliqué le ministre Savoie. La situation politique demeure fragile et instable dans une partie de la République démocratique du Congo (RDC).

«Tous les athlètes et leurs parents sont au courant de ce qui se passe à Kinshasa et tout le monde a le droit de choisir eux-mêmes. Nous comme gouvernement, nous avons travaillé avec nos partenaires canadiens pour nous assurer qu’on peut garantir la sécurité des athlètes qu’on envoie et comme ça avec une équipe plus légère, c’est plus facile de gérer les choses et je pense que tout va bien se passer pour l’équipe et les membres du personnel», a affirmé le ministre en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

Glen Savoie raconte qu’il est lui-même le père d’une athlète qui a pratiqué le karaté à l’échelle internationale. Ils ont voyagé dans divers endroits et chaque fois, la sécurité était au coeur de leurs priorités. Le ministre rappelle que les athlètes et les artistes sont invités à demeurer en tout temps dans les villages aménagés pour eux.

«On continue à évaluer la situation et si les choses changent on va prendre des actions. Pour l’instant, on a confiance que tout va bien se passer pour la délégation.»

Même s’il y a eu un retard dans les travaux d’aménagement du site et de construction des infrastructures, le ministre demeure convaincu que tout sera en place pour le 28 juillet, d’après les informations qu’il a obtenues. Il note que d’autres manifestations sportives du même genre ont prouvé que les travaux peuvent être accomplis même après des retards.

Le pianiste et écrivain Pierre-André Doucet. – Gracieuseté

Événement marquant

L’artiste Pierre-André Doucet qui représentera le Nouveau-Brunswick en littérature n’est pas trop préoccupé par l’instabilité politique dans l’est du pays, la capitale étant située dans l’ouest de la RDC.

«C’est certain que c’est décevant qu’on soit une plus petite délégation qu’à l’habitude parce que ça veut dire que plusieurs athlètes et artistes du Nouveau-Brunswick vont rater l’occasion de prendre part à cette grande manifestation.»

Le pianiste et écrivain juge que si le Nouveau-Brunswick avait décidé de ne pas envoyer de délégation aux Jeux, ça aurait été une occasion ratée et un faux pas de la part du gouvernement, d’autant plus qu’en 2021, c’est cette même province qui devait accueillir les IXes Jeux. En raison des coûts jugés trop élevés, le gouvernement de Blaine Higgs a renoncé. Par la suite, les Jeux ont été annulés et reportés à 2023 en raison de la pandémie.

«Je pense que ce serait assez mal placé pour nous de dire qu’un autre pays hôte n’est pas capable de recevoir les Jeux quand nous-même on les a laissés de côté.»

Pierre-André Doucet qui a participé aux Jeux de Beyrouth et de Nice s’estime chanceux d’avoir été sélectionné pour une troisième fois afin de représenter la province en littérature.

«La dernière fois c’était il y a dix ans à Nice, donc c’est certain que mon style, mes capacités, ma démarche artistique ont beaucoup évolué depuis, donc je suis très heureux de pouvoir me rendre sur cette scène-là et puis de partager l’évolution de ma démarche.»

Auteur d’un recueil de récits et d’un roman, il estime que les Jeux de la Francophonie ont eu un impact important sur son parcours artistique.

«Non seulement, ça m’a donné la confiance d’aller plus loin, mais ça m’a aussi exposé à différentes réalités de création à travers le monde francophone. Ça m’a permis de rencontrer des artistes de très grandes statures avec lesquels je suis encore ami, avec qui on travaille et on échange.»

Le volet artistique de la délégation néo-brunswickoise se résume à la peinture représentée par Guillaume Desrosiers Lépine et à la littérature. Lucia Choulakian qui avait été choisie en photographie est déçue que sa discipline ne fasse plus partie de la délégation.

«J’étais excitée d’y aller parce que c’est vraiment une expérience unique», a-t-elle confié. Celle-ci compte se reprendre pour les prochains Jeux puisqu’elle aura encore l’âge de soumettre sa candidature.

Les IXes Jeux de la francophonie se dérouleront du 28 juillet au 6 août.