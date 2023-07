Exposition de Gisèle Suzor-Morin: entre la vérité et les apparences

Est-ce du papier ou du tissu? Gisèle Suzor-Morin qui revient dans sa ville natale pour offrir sa première exposition solo à la Salle Sans Sous à Moncton, s’inspire du secret en créant des œuvres aux effets trompe-l’oeil, conjuguant dessin, broderie, installation et couture.

Établie à Vancouver, Gisèle Suzor-Morin a quitté Moncton il y a 16 ans. Celle qui gagne sa vie comme costumière dans le milieu du cinéma et de la télévision a présenté ses œuvres visuelles dans des expositions collectives à Los Angeles et Montréal. Elle se réjouit de revenir dans sa ville natale pour présenter sa première exposition solo intitulée Plans pour la salle d’attente. Même si elle a quitté l’Acadie depuis longtemps, elle continue de suivre de loin l’actualité culturelle de la ville. Lorsque la Galerie Sans Nom a lancé un appel aux artistes pour une première exposition solo à la Salle Sans Sous, elle a saisi l’occasion et soumis sa candidature.

«J’étais vraiment enchantée d’être acceptée et de voir ça ici parce que Moncton c’est ma ville, c’est la ville où j’ai grandi, où je me suis formée en tant que personne et en tant qu’artiste. C’est vraiment spécial d’avoir une expo à Moncton.»

Des jaquettes d’hôpital

Son exposition est constituée de dessins sur papier brodés et de jaquettes d’hôpital suspendues, dans lesquelles elle a découpé des plans architecturaux ou des lettres. Dans son installation Vue aérienne de l’Hôpital Dr-Georges-L.Dumont, c’est le plan de l’hôpital qui est découpé, tout comme dans Vue aérienne de l’Hôpital Jean-Talon.

«Ce sont des endroits que j’ai personnellement fréquentés comme patiente à un moment donné dans ma vie, donc ça m’interpelle directement. Tandis que dans les dessins, les parties brodées sur papier sont des plans plus abstraits qui ne se réfèrent pas à un endroit particulier.»

Elle planifie cette exposition depuis longtemps. Avec ses œuvres, elle explore le thème du secret, ce que l’on révèle et ce que l’on dissimule. «Je m’intéresse à la tension qui existe entre la vérité et les apparences, à comment celle-ci se manifeste au niveau institutionnel, relationnel, psychique et corporel.»

La grille revient dans toutes ses œuvres, un peu comme une maquette qui lui sert de base pour créer des pièces complexes. La grille rappelle les environnements institutionnels stériles tandis que les marques répétitives détaillées sur papier et tissu évoquent la fragilité et l’endurance humaines, explique l’artiste.

«La matérialité de la broderie est un travail manuel qui crée une texture vraiment douce. Il y a quelque chose de réconfortant là-dedans, des techniques traditionnelles qu’on associe plus à l’artisanat. J’aime travailler avec le contraste de ça avec la grille et le papier qui sont codés plus institutionnels. Ça me fait penser à la bureaucratie.»

La grille est utilisée depuis longtemps dans l’art pictural, en cartographie et en urbanisme.

Gisèle Suzor-Morin déforme en quelque sorte les grilles. À partir de ces maquettes rigides, elle rajoute des idées, du texte, du dessin au graphite, de la broderie, des couleurs et des formes pour créer un nouvel univers.

«C’est vraiment une feuille de papier qui passe par toutes sortes de procédés et différentes techniques pour arriver à quelque chose, ça peut être un peu déstabilisant parce qu’on n’est pas certain c’est quoi exactement.»

Son exposition est accompagnée d’un texte de son conjoint, l’artiste et écrivain Rowan Melling. L’exposition est en montre jusqu’au 28 juillet à la Salle Sans Sous au rez-de-chaussée du Centre culturel Aberdeen à Moncton. Satisfaite du résultat, l’artiste souhaiterait pouvoir présenter cette exposition ailleurs au pays, notamment à Vancouver.