Coups de coeur estivaux: cinq suggestions de romans policiers

Les vacances nous permettent parfois de consacrer un peu plus de temps à la lecture. Quoi de mieux que de plonger dans un bon polar pour échapper au train-train quotidien. Voici donc quelques suggestions de parutions récentes qui risquent d’avoir la cote auprès des lecteurs cet été. Cette sélection a été conçue à partir de suggestions de libraires, d’éditeurs et de nouveautés européennes.

Rouge Karma, Jean-Christophe Grangé

Mai 1968. Paris est à feu et à sang, la République française vacille sur ses fondations. Étudiant en histoire, Hervé découvre le corps mutilé de son amie Suzanne, dans une position de yoga. Il appelle à l’aide son frère Jean-Louis, policier incontrôlable traumatisé par la guerre d’Algérie. Accompagnés de Nicole, une amie de Suzanne, les deux frères remontent la piste d’un tueur fou inspiré par la religion indienne, jusqu’à Calcutta et Bénarès. On dit de cette enquête qu’elle est aussi sanglante que palpitante. Avec plus de 20 romans, dont la plupart adaptés au cinéma ou à la télévision (Les rivières pourpres), Jean-Christophe Grangé occupe une place importante dans le paysage du thriller français. (Albin Michel, juin 2023)

L’énigme de la Stuga, Camilla Grebe

Étoile du polar suédois, Camilla Grebe nous arrive avec son nouveau roman. Lykke Andersen mène une vie heureuse, mondaine et épanouie: éditrice accomplie, compagne d’un auteur. À l’occasion de la fête suédoise des écrevisses, elle organise un dîner intimiste dans leur maison de campagne, où est invitée Bonnie, la meilleure amie des garçons et plusieurs proches du milieu de l’édition. En ce doux mois d’août, les convives entonnent à coeur joie des chants traditionnels nordiques. Personne ne peut se douter que le lendemain, ce cadre idyllique se transformera en scène de crime effroyable. Le cadavre de Bonnie est retrouvé dans la stuga, une petite dépendance dans le jardin où vivent les garçons.

Ce roman est décrit comme un puzzle littéraire habilement construit qui rend hommage au mystère à huis clos et un suspens psychologique redoutablement efficace. Camille Grebe a remporté plusieurs prix littéraires, dont ceux du meilleur polar scandinave et du meilleur polar suédois avec son roman L’archipel des larmes. (Calmann-Lévy, avril 2023)

L’innocent, Margot Joli

Troisième roman policier de l’autrice franco-manitobaine, L’innocent met en scène une fois de plus le caporal Sylvain Trudel de la GRC. Le squelette d’un bébé est découvert dans une ferme située en bordure d’un village. Les injustices et l’opprobre subis par les «filles-mères» dans les années 1960 sont au cœur de cette intrigue menée de façon rigoureuse. Après le succès de ses deux premiers romans, Margot Joli nous amène au Manitoba et en Saskatchewan des années 1960.

L’autrice est née et a étudié au Manitoba. Elle a enseigné dans les écoles françaises et d’immersion de sa province natale pendant plusieurs années, avant de se lancer dans l’écriture de romans. (Les Éditions de la nouvelle plume, mai 2023)

Deux heures avant la fin de l’été, Sébastien Pierroz

Damien, un employé de Greenpeace établi à Londres, rentre en France pour les funérailles de son grand-père à Mongy. Le petit village savoyard de son enfance est marqué, depuis le chaud été 1976, par le meurtre d’une jeune fille, Claudia Campana, commis par un immigrant algérien. Toutefois, des doutes persistent encore sur les circonstances du meurtre. Solitaire et dévasté par le décès de sa sœur en 2002, Damien reste persuadé du lien entre la mort «accidentelle» de sa sœur et les secrets conservés par plusieurs résidents du village autour du drame de l’été 1976. Aidé par son frère Adrien et par une journaliste franco-ontarienne, il part à la quête des secrets du village et de sa famille. Originaire d’Annecy en France, Sébastien Pierroz est arrivé au Canada en 2009. Ayant été journaliste, il œuvre dans le monde des médias. Deux heures avant la fin de l’été est son deuxième roman. (Éditions David, février 2023)



Sur la dalle, Fred Vargas

Ceux qui ont suivi les enquêtes du nonchalant commissaire Adamsberg seront heureux de le retrouver dans une nouvelle intrigue après six années d’attente. La romancière française primée plante son décor en Bretagne pour une affaire de meurtres en série. Il est question d’un meurtre prétendument commis par le fantôme d’un boiteux dans un village breton, crime dont Adamsberg prend connaissance dans le journal. Cette histoire attire son attention parce qu’il connaît la région, et même le village: Louviec.

La première intrigue va se doubler d’une autre qui met en scène une équipe de truands. Sur la dalle est le 10e titre qui met en scène le commissaire Adamsberg. (Flammarion, mai 2023)