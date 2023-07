Coups de coeur estivaux: un bouquet de romans à savourer

Aventures, récits fantastiques et sagas familiales se retrouvent dans cette sélection de romans. Ce sont des parutions récentes signées par des auteurs d’ici et d’ailleurs, dont certaines suggestions d’Alain Leblanc, libraire d’Edmundston.

Les marins ne savent pas nager, Dominique Scali

Danaé Berrubé-Portanguen dite Poussin possède le rare don de savoir nager. Orpheline, tour à tour sauveuse et naufrageuse, elle vit au milieu de l’Atlantique, sur l’île mythique d’Ys, berceau d’un peuple obsédé par l’honneur et le courage. Une île où même les terriens se vantent d’être marins, où seuls les plus braves ont le privilège de vivre dans la cité fortifiée à l’abri des grandes marées d’équinoxe. Suivant le destin des riverains qui doivent se partager plages et marges, Danaé Poussin se soumettra aux cycles qui animent les mouvements de la mer comme à ceux qui régissent le cœur des hommes. Couronné de plusieurs prix littéraires, dont celui des Libraires, ce roman d’aventures maritime dépaysant de l’écrivaine québécoise évolue dans une sorte XVIII siècle alternatif. (La Peuplade, 2023)

Terminus Malaussène, Daniel Pennac

Pour ceux qui ont suivi les aventures rocambolesques de la tribu Malaussène, c’est l’occasion de replonger une dernière fois dans cet univers. Avec cet ultime volet, l’écrivain français met un point final sur la fameuse saga familiale à succès. La célèbre bande de Benjamin Malaussène traverse de nombreuses péripéties, des aventures et rebondissements. Il est question d’enlèvement qui dégénère. Un prétexte pour retrouver tous ces personnages colorés de Belleville, avec leurs failles, leur humour décalé, leur force, leur folie et leur solidarité, une famille soudée comme un clan. Les critiques ont souligné que la finale de Terminus Malaussène est un feu d’artifice. Tendresse et mélancolie où se pointe l’humour sur un sujet incontournable de la famille. Daniel Pennac est l’auteur de près d’une cinquantaine d’ouvrages. En juin, l’Académie lui a décerné le Grand Prix de littérature pour l’ensemble de son œuvre. (Gallimard, 2023)

Shadow Rédemption, Michel Fournier

Avec ce troisième tome et dernier volet de cette première trilogie, la saga sombre et mystérieuse créée par l’auteur originaire de Petit-Rocher se poursuit. Diplômée du secondaire à l’âge phénoménal de neuf ans, Shadow accumule les doctorats à une vitesse fulgurante. Dotée d’un QI extraordinairement élevé, l’énigmatique personnage est surnommé l’enfant du mal. D’une grande beauté, elle gravite dans un univers à la fois réaliste et surréel. Avec son chat, ses apparitions publiques ne passent jamais inaperçues. Alors que la société est divisée plus que jamais, elle réalise son plan préparé depuis plusieurs années. Cette troisième expédition au Mont Nyenchen Tanglha est spectaculaire. La prophétie, tant attendue, se réalise comme les anciens manuscrits l’avaient prédit, comme Maître Chan l’avait mentionné et comme Shadow l’avait envisagée depuis le premier jour de son programme scolaire. Les survivants attendent maintenant les prochaines instructions de Shadow. (Éditions de la Francophonie, 2023)

Un dernier été, Elin Hildebrand, traduction Alice Delabre

Considérée comme la reine du roman d’été, l’autrice américaine revient avec une histoire lumineuse sous le soleil éclatant de l’île Nantucket au Massachusetts. L’été s’annonce plein de promesses. Willa jubile: elle est à nouveau enceinte, après trois fausses couches. Sa petite sœur Carson, elle, ne pense qu’à faire la fête au Chicken Box. Quant à leur frère, Leo, il est tiraillé entre sa petite amie et son désir de liberté. Bientôt, ils pourront reprendre leurs traditions estivales… Et célébrer la sortie du nouveau roman de leur mère, la célèbre Vivian Howe !

Tout bascule quand Vivi est renversée par une voiture. De là où elle est, Vivi observe avec fierté ses trois enfants tracer leur chemin vers l’âge adulte, guidés par son amour infini. Certaines critiques estiment qu’il s’agit de son meilleur roman. (Les Escales, juin 2023)

La mariée portait des bottes jaunes, Katherine Pancol

Cette nouveauté de l’écrivaine française fait le bonheur de bien des lecteurs. La saga familiale tourne autour de deux enfants India et Louis, dix ans et huit ans. Leur vie bascule lorsque leur mère les dépose devant la grille du Château de Berléac en leur disant qu’elle reviendra. Ils doivent passer en un éclair de leur petite maison dans un lotissement à un château du XVIIIe siècle et apprendre les codes d’une grande famille bordelaise, fière de son vignoble et de ses ancêtres. Que de secrets, de trahisons, d’avidité dans cette demeure prestigieuse où chacun joue un rôle et entend occuper le devant de la scène! Sans le vouloir, avec leur candeur et leur fantaisie, les enfants vont tout dynamiter. On dit de ce roman qu’il est drôle, tragique, virevoltant, cruel et tendre comme la vie. Katherine Pancol est l’autrice d’une vingtaine de romans. (Albin Michel, 2023)