Quatre jeunes Acadiens se distinguent au Festival canadien de cinéma jeunesse

Quatre jeunes de Shediac Cape et Shediac River ont remporté la première place au Festival canadien de cinéma jeunesse qui a eu lieu à Montréal.

Pendant que le monde entier avait le regard tourné vers le Grand Prix du Canada de la formule 1 les 17 et 18 juin, quatre jeunes Acadiens étaient dans la métropole pour une toute autre raison.

Mélodie et Nico Albert en compagnie de leur cousine et cousin Jasmine et Patrick Richard ont remporté les honneurs de la catégorie Secondaire 1er cycle grâce à la création de leur court-métrage de huit minutes intitulé Le Coma.

C’est la première fois que le quatuor participe à ce concours qui existe depuis deux ans. Mais ce n’est pas la première fois que les quatre réalisent un film. Malgré leur jeune âge, ils ont déjà vu et créé des scénarios.

Ils ont pris part à différents projets cinématographiques, dont le festival Ciné Relève de Shediac, et ils en ont d’autres en cours de réalisation.

«La première année qu’on a soumis un film, j’avais gagné comme meilleure actrice puis on avait gagné pour la meilleure réalisation», rappelle Mélodie Albert.

«J’avais trois ans», lance Nico Albert à propos de sa première participation à un film. Il a maintenant huit ans. Son cousin Patrick est son aîné d’un an, un mois et un jour, tandis que les adolescentes Mélodie et Jasmine ont 13 ans.

Au cours de la dernière année, deux fréquentaient l’école Grande-Digue tandis que les deux autres étudiaient à Mgr-François-Bourgeois de Shediac.

Ce sont surtout les filles qui voulaient tenter l’expérience cinématographique au début. Les gars ont embarqué après avoir eu beaucoup de plaisir à jouer la comédie.

Les quatre avaient réalisé un premier film intitulé Le Coma, mais ils n’ont pas aimé. Ils se sont mis à la tâche et en ont créé un autre, soit celui qui a été soumis au concours.

Le Coma raconte l’histoire de Lucas, un jeune garçon que sa mère ne veut pas envoyer à l’école en raison de ses pouvoirs spéciaux. «Sa mère a peur qu’il se fasse kidnapper», raconte Jasmine Richard.

En tentant de se sauver, Lucas pense avoir chuté sur une branche. Il tombe dans un profond coma et se réveille à l’hôpital deux ans plus tard. À son retour à la maison, il apprend que sa mère aurait besoin de lui pour guérir son bras.

Sa mère craint le danger de faire appel aux services de son fils en raison des pouvoirs nécessaires pour sa guérison, mais l’aventure connaîtra un dénouement intéressant.

«Ce projet se démarque par la qualité de son scénario et de ses dialogues», indique l’une des membres du jury, Annabel Loyola.

«Belle ligne narrative, montage équilibré, plan diversifié», ajoute Ménaïc Raoul, autre membre du jury.

Le processus de création s’est étendu sur quelques mois. «On a pris longtemps parce que chaque fois qu’on filmait, on ne filmait pas grand-chose», explique Jasmine Richard.

À l’origine, le film durait 12 minutes. Il a fallu le réduire à huit minutes pour répondre aux critères du Festival canadien de cinéma jeunesse.

À la question à savoir s’ils ont l’intention de préparer d’autres films, les quatre répondent unanimement «oui.»

«On devrait faire Le Coma deux», dit l’un. «À l’école, Lucas pourrait se faire kidnapper», informe l’autre. Bref, le processus de création se poursuit.

«J’ai déjà des plans pour en faire un la semaine prochaine à Colibri. On s’en va faire du camping à Caraquet», déclare Pierrette Daigle, la fière maman de Jasmine et Patrick.

Un prix du public sera remis dans le cadre du Festival canadien de cinéma jeunesse. Les gens qui veulent voter en faveur du film Le Coma ont jusqu’au 15 juillet pour le faire en se rendant sur le site du festival.