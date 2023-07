Coups de coeur estivaux: cinq biographies et ouvrages historiques à découvrir ou à redécouvrir

Voici quelques suggestions de récits de vie et d’ouvrages historiques. Parmi ces titres, l’incontournable Ce n’était pas nous les sauvages de l’historien mi’kmaw de la Nouvelle-Écosse, Daniel N. Paul, décédé le 27 juin.

Ce n’était pas nous les sauvages, Daniel N. Paul, traduction Jean-François Cyr

En apprenant le décès l’auteur Daniel N. Paul, j’ai repensé à cet essai qui a été pour l’historien mi’kmaw, l’oeuvre d’une vie. Un livre percutant à découvrir ou à redécouvrir. Cet ouvrage apporte un nouvel éclairage sur l’histoire de la période coloniale, mettant en lumière les tribulations et horreurs qu’ont subies les premiers peuples d’Amérique par la colonisation européenne. Daniel N. Paul a dédié ce livre à ses ancêtres qui ont réussi à assurer la survie du peuple Mi’kmaq par leur «ténacité et leur vaillance impressionnantes devant des obstacles presque insurmontables» depuis plus de quatre siècles. Jean-François Cyr a confié en entrevue à l’Acadie Nouvelle qu’il a pleuré en lisant ce livre. Ce n’est pas un livre d’opinion, mais bien un essai historique qui traite du choc entre les civilisations européennes et autochtones. Un ouvrage nécessaire pour mieux comprendre l’histoire des peuples autochtones qui gagne à être enseignée dans les écoles. (Bouton d’or Acadie, Mouton noir, 2020)

Pageboy, autoportrait d’un artiste trans, Elliot Page

Autobiographie de l’acteur trans Elliot Page, connu auparavant sous le nom d’Ellen Page. Né à Halifax en 1987, il a ébloui le monde entier dans le rôle phare de Juno à 20 ans, marquant ainsi les débuts d’une carrière internationale. Après avoir passé des années à vivre la vie que l’on attendait de lui, il parvient à poser les mots sur sa dysphorie de genre et entame un parcours de transition. Dans un texte sincère, bouleversant et sans détour, il raconte son parcours, son coming out, sa transition, ses amours, sa sexualité et ouvre la porte sur les coulisses d’Hollywood en pleine évolution depuis le mouvement #moiaussi. Il fait également part des réflexions qu’il a eu dans son enfance sur le sujet ainsi que le cheminement qui l’a mené à prendre cette décision. Dans sa préface, l’acteur confie qu’il a mis du temps avant de se décider à écrire son histoire. Avec la recrudescence de la violence contre les droits des personnes trans et la volonté de les réduire au silence, il a senti que c’était le bon moment pour venir coucher ses mots sur le papier. (Kero, juin 2023)

De terre et d’eau, Jules Boudreau, Calixte Duguay

À travers les chansons et ses sources d’inspiration, on découvre avec ce livre le parcours et l’oeuvre immense de Calixte Duguay, l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus marquants de l’Acadie. Cet ouvrage réunit les plumes de Jules Boudreau et Calixte Duguay, deux artistes et amis qui collaborent depuis plus de 30 ans, ayant créé, entre autres, le théâtre musical Louis Mailloux.

En compagnie d’amis artistes, ils proposent un voyage intime au coeur des chansons de Calixte Duguay. Autour de ces chansons gravitent commentaires et réflexions humoristiques, anecdotiques, poétiques et historiques, explorant l’univers de cet artiste qui «demeure celui qui aura fait sortir la musique acadienne du folklore pour la faire entrer dans la chanson» (France Gionet, artiste-peintre). Monique Poirier, qui signe la préface, raconte comment son histoire est marquée par les chansons de Calixte Duguay, tel «un visage familier, une soupe réconfortante, comme un ami à qui on a envie de tout raconter.» (La Grande Marée, 2023)

Par delà les frontières, Jean Mohsen Fahmy

Dès le début du XXe siècle, des milliers d’Italiens émigrent au Canada et s’installent à Montréal. Ils sont perçus avec une certaine crainte par les Canadiens français, car ils vivent dans une sorte de ghetto en plein quartier ouvrier. Mais l’éternel miracle de l’amour se répète lorsqu’un Canadien de souche et une Italienne se rencontrent, s’aiment et finissent grâce à leur personnalité attachante, par abattre les murailles de la méfiance et bâtir des ponts entre les deux communautés.

Leur relation va toutefois prendre un tour inquiétant quand la Seconde Guerre mondiale éclate et que les Italo-Canadiens deviennent des «ennemis étrangers». Leur amour va-t-il de cette épreuve ultime? Avec ce roman, l’auteur fait revivre une période méconnue de l’histoire du pays marquée par la montée du fascisme italien, l’émergence de l’extrême droite, la crise de la conscription et le débarquement du Royal 22e Régiment en Sicile durant la campagne d’Italie. D’origine égyptienne, l’auteur canadien a publié six romans, trois récits jeunesse et de nombreux essais, récompensés de prix littéraires. (Éditions David, 2023)

L’industrie forestière au Nouveau-Brunswick: une histoire en dent de scie, Ghislain J. Savoie

Cet essai socio-économique retrace l’histoire de l’industrie forestière du Nouveau-Brunswick, à l’époque de la colonisation française puis britannique, et ses développements en particulier dans le nord de la province où cette industrie s’est, avec le temps, de plus en plus déplacée. Le livre souligne les moments forts de cette industrie, comme l’époque glorieuse de la construction navale au Nouveau-Brunswick, puis l’émergence des papetières et souligne les défis qui se présentent à cette industrie pour l’avenir.

Natif de Saint-Quentin, Ghislain Savoie a enseigné les sciences politiques et les relations internationales aux universités de Moncton et d’Ottawa, pour ensuite travailler au ministère du Patrimoine canadien à Ottawa où il a dirigé une équipe de chercheurs en sciences sociales. (La Grande Marée, août 2023)