Des artistes peignent pour une 10e année sur de vieilles portes recyclées à Richibucto

Des artistes de Beaurivage dans le quartier de Richibucto préparent leur exposition annuelle de peintures réalisées sur de vieilles portes d’entrée. L’exposition aura lieu dans quelques semaines sur la rue Principale.

À ce stade-ci, les préparatifs vont bon train. «C’est notre dixième année. L’été c’est tout le temps plus difficile d’avoir des artistes à cause de la plage et des jardins. On est à peu près huit, et on s’attend de faire 20 à 25 portes. On est rendus à moitié-chemin», exprime la responsable Louise Richard-Martin, pour qui le projet est différent et unique.

À l’origine il y a dix ans, l’idée était de recycler de vieilles portes qui prenaient la direction du dépotoir. «C’était la grosse collecte des déchets et j’avais trois portes dans mon garage», explique la résidente de Richibucto. Elle pensait jeter ces portes, mais s’est ravisée et a décidé de les conserver pour les peindre.

Elle a constaté qu’il y en avait plusieurs autres parmi les objets à jeter le long du chemin.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’idée a fait du chemin. À l’époque, Louise Richard-Martin voulait aussi sauver le centre pour les artistes. Ceux-ci y avaient accès en vue du Festival des bannières qui a lieu chaque année dans la communauté.

«Il y avait une petite garderie ici avant. Lorsque le local est devenu libre, ils ont accepté de nous passer le centre pour faire la peinture des bannières en bas-ici. Je savais que si on ne trouvait pas un projet pour l’été, on aurait perdu notre centre.»

C’est à partir de là que le projet des vieilles portes a pris naissance. «On en a fait quatre ou cinq la première année», informe-t-elle en rapport aux portes peintes.

Depuis ce temps, l’emplacement est devenu le Coin des artistes. «C’est assez beau! C’est l’idéal pour un centre d’arts. Les artistes qui viennent d’ailleurs voient le centre et ils sont vraiment jaloux. lls ne peuvent pas le croire», affirme l’artiste de Richibucto.

«Les touristes viennent nous visiter, ils jasent avec nous», ajoute Louise Richard-Martin. Les artistes sont installés dans le sous-sol du Centre touristique situé à l’entrée de Richibucto.

Plusieurs de leurs portes ont été vendues au cours des années. «Il y a des gens qui les achètent. Sinon, on peinture par-dessus l’année d’après», déclare l’artiste.

«L’une des chanceuses»

Francine Bernard est l’une des huit artistes à l’oeuvre à Richibucto. La résidente de Shediac le fait depuis 2014. «Les étés, on les passe ici au parc Jardine à Richibucto. On est saisonniers», dit-elle.

«J’ai eu la chance de venir faire de la peinture sur les portes. Pour moi, surtout cette année, ç’a été une thérapie», reconnaît celle qui est en train de peindre sa cinquième porte, en tenant compte qu’elle peint des deux côtés.

Les portes peintes seront exposées de la fin juillet jusqu’à la fin de septembre, à proximité du parc Rivière de feu sur la rue Principale à Richibucto.