Coups de coeur estivaux: un tour d’horizon en poésie et en théâtre

Pour ce troisième volet des lectures estivales, je vous convie à un road trip littéraire à travers le pays avec des œuvres en poésie et en théâtre de l’Acadie, du Québec, de l’Ontario et de l’Ouest canadien.

Poésie

Mélanine Méduse, Jonathan Roy

Figure incontournable de la poésie acadienne, Jonathan Roy a fait paraître un troisième recueil dans lequel il sonde en tourbillon la société de consommation et de faux-semblants dans laquelle il flotte, impuissant. Vestige indécomposable d’une époque révolue, la figure plastique de la mélamine, matériau jetable, constitue le symbole de l’artifice et du désastre écologique qui guette. «Je l’ai déjà dit avant: c’est propre c’est lavable, mais ça coupe de la mélamine et ça enfle quand ça prend l’eau (pis ça va probablement rester sur le bord du chemin passé le jour des vidanges)».

Ce troisième opus engagé et percutant à la langue riche avec plusieurs clins d’oeil à d’autres poètes, fait suite à ses deux premiers recueils, Apprendre à tomber et Savèches à fragmentation, récompensés du Prix Antonine-Maillet-Acadie Vie. (Éditions Perce-Neige, 2023)

Larmes d’Ukraine, Vava Sibb

Dans ce recueil de poésie graphique à paraître au mois d’août, l’autrice-illustratrice québécoise d’origine française lance un cri du coeur, un plaidoyer pour la paix. Elle exprime par une écriture automatique de type surréaliste le chaos auquel le peuple ukrainien est confronté. «Lorsque la Russie attaque l’Ukraine en février 2022, je le vis comme une secousse, et avant tout comme le choc d’une Européenne installée à Montréal. Ce conflit qui réactive mon histoire familiale – touchée par deux grandes guerres mondiales – se métamorphose immédiatement en un refus intime, puis en un projet créatif sous la forme d’un recueil mêlant rédaction et illustration.»

Les illustrations sont à la fois réalistes et abstraites afin d’éclairer ce langage né de l’incompréhension. La poète ajoute que l’ensemble est ponctué de faits, noirs comme la guerre, rouge comme le sang et blancs comme la paix espérée. (Station T, 8 août 2023)

J’aurais dû m’envoler, Fernande Chouinard

S’étant d’abord illustrée comme romancière avec La tailleuse de clé, L’ombre de Rose et le récit biographique Yvonne Mallet: une femme d’exception, l’autrice de Tracadie-Sheila (originaire de Dalhousie) publie cet été un premier récit poétique. J’aurais dû m’envoler est un recueil sur la douceur de l’amour et la violence de la passion, sur le portrait d’un couple marqué par des plaies ouvertes, celles de l’enfance pour elle, celles du désir de domination pour lui. (Éditions Perce-Neige, 8 août 2023)

Théâtre

Un conte de l’apocalypse, Robert Marinier

Couronnée du prix Champlain 2023, cette œuvre théâtrale du dramaturge franco-ontarien se démarque par le style et la qualité de son texte qualifié de «jouissif» par le jury. Cette pièce se lit comme un roman avec des personnages bien dessinés et des dialogues comiques. Dans un futur pas si lointain ravagé par les dérèglements climatiques, des villes submergées, des routes sont détruites et les flots de migrants convergent vers les dernières terres arables. Au Canada, une faction extrémiste du Parti vert organise un coup d’État et condamne à mort tous ceux qui ont nié le réchauffement de la planète. Persuadé d’être dans une pièce de théâtre, Guy Coudonc reste détaché de la catastrophe avant d’être catapulté au rang de personnage principal de cette fable écologique. Robert Marinier œuvre en théâtre et en télévision depuis plus de 40 ans. (Prise de parole, 2021)

Annie et Tom du lundi au vendredi, Amber O’Reilly

Ce premier texte théâtral intégral de l’autrice originaire de Yellowknife basée à Winnipeg, qui a été lu au Festival à Haute Voix à Moncton, met en scène un jeune couple aux prises avec des difficultés financières et émotives. Mécontents de leur sort, ils hésitent à s’engager l’un envers l’autre. La présence de Dixie, le cellulaire de Tom, complique les choses, car Tom y consacre beaucoup de temps, ce qui contrarie Annie. Cette pièce évoque la déferlante monotonie que vivent les travailleurs à l’ère du capitalisme moderne. Jusqu’où ils iront pour faire la paix avec les limites qui les écrasent. Pendant une semaine, Annie et Tom vacillent entre la rupture et l’extase dans le labyrinthe sans issue de leur vie. On dit de cette pièce qu’elle illustre les échecs et les rêves amplifiés de toute une génération. (Les Éditions du Blé, mai 2023)

Ode ou la vie après avoir regardé le soleil dans le blanc des yeux, Antoine Côté Legault

Dans une ère teintée par le cynisme et le repli individualiste, Ode, œuvre chorale et carnavalesque, prend appui sur la force de la solidarité, sur la démesure et sur le pouvoir symbolique de la fête comme armes de résistance à la peur et au désespoir. Des visionnaires annoncent à tout vent que la Lune s’est décrochée de son orbite et qu’elle fonce droit vers la Terre, où elle s’abattra dans 24 heures. Une bande d’ami·e·s organise un party de la dernière chance, dans l’espoir de court-circuiter l’inévitable.

Artiste polyvalent établi à Sudbury, Antoine Côté Legault se consacre principalement à la création, à l’interprétation et à la dramaturgie. (Prise de parole, mai 2023)