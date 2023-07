Une nouvelle comédie télévisée en tournage à Shediac

Une nouvelle comédie acadienne télévisée est en tournage dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Avec 72 rôles, dont 11 personnages principaux incarnés par des acteurs du Québec et de l’Acadie dont Isabelle Cyr, la série En résidence met en relief le choc des générations.

L’action se déroule dans un foyer pour personnes âgées alors que les résidents doivent cohabiter avec des étudiants universitaires. Ceux-ci ont été forcés de déménager temporairement chez leurs voisins d’en face au foyer à la suite d’un incendie dans leurs résidences universitaires. La cohabitation de ces deux générations apporte son lot de situations drôles, malaisantes, mais surtout enrichissantes.

Le coproducteur Marcel Gallant est l’un des idéateurs du projet avec le Manitobain Caley Gibson. Marcel Gallant raconte que le projet est un peu basé sur sa propre jeunesse. Son père était propriétaire de foyers de soins.

«J’ai grandi là-dedans. […] Ce qui me parle beaucoup c’est l’intergénérationnel du projet et on vit ça tous les jours.[…] Il y a beaucoup d’anecdotes là-dedans. Je n’ai pas suivi ce sentier-là dans ma vie, mais j’aurais pu. C’est une manière de faire un petit clin d’oeil à ma jeunesse et à mon père.»

Il reste que c’est bel et bien une fiction, note le coproducteur. Le scénario de la série a été écrit par plusieurs auteurs: Caroline Bélisle, Samuel Chiasson, Christine Melanson, Nancy Kenny, Paul Ruban et Christian Essiambre qui est aussi le réalisateur de la série. Chacun des scénaristes a apporté des couleurs différentes dans la construction des personnages pour en dégager le ressort comique, explique Marcel Gallant. Celui-ci qualifie la comédie de franche et vraie, où les personnages évoluent dans des situations inspirées de la réalité.

«Il y a toujours trois trames qu’on suit dans chaque épisode, ça bouge vite.»

Matthieu Girard, Jérémie Michaud, Frédérique Cyr-Deschênes, Pierrette Chiasson, France Castel, Germain Houde, Pierrette Robitaille, Roc Lafortune, Tiffany Montambault, Karl-Antoine Supprice et Isabelle Cyr incarnent les personnages principaux.

Un «cadeau en or»

Isabelle Cyr s’estime privilégiée de jouer dans cette série acadienne. Celle qui a débuté son parcours d’actrice dans la comédie Karmina se réjouit de jouer à nouveau dans un projet humoristique à l’écran.

«Au théâtre, j’ai eu la chance de faire la comédie, mais c’est rare qu’à la télévision, j’aie eu la chance d’en faire.»

L’actrice acadienne incarne une femme dans la quarantaine qui fait un retour aux études en nutrition. Elle se retrouve aussi à cohabiter avec les résidents du foyer.

«Elle est toujours frustrée parce que souvent les gens ont tendance à l’embarquer avec les vieux alors qu’elle veut être considérée comme une jeune.»

C’est un personnage délicieux à interpréter, souligne Isabelle Cyr.

Travailler avec Christian Essiambre (Garde partagée, Comme dans l’espace) est une belle découverte pour la comédienne. Selon celle-ci, il a une grande sensibilité et il est près des acteurs, étant lui-même un comédien.

«Il connaît la machine de la réalisation et il est d’une énergie remarquable. Ce sont de grosses journées, des 10 heures facilement.»

L’artiste considère que c’est du pur bonheur de partager le plateau avec la nouvelle génération de comédiens acadiens et des acteurs de la trempe de France Castel, Pierrette Robitaille et Germain Houde avec qui elle a déjà joué par le passé. Isabelle Cyr a été séduite par le scénario de cette comédie de situation où deux générations, grands-parents et étudiants, doivent cohabiter.

«C’est le choc des générations dans leurs idées, leurs façons de voir la vie, mais tout ça dans un humour et une grande tendresse pour les deux générations. Les auteurs ont vraiment cherché à lier ces deux générations à travers tout ce qui est beau des deux. Ça passe par tous les sujets d’actualité de l’environnement à la sexualité.»

C’est un retour dans le paysage de la fiction télévisuelle acadienne pour la comédienne qui était de la distribution de la série dramatique Conséquences en 2018.

«Pour moi, c’est un cadeau en or de pouvoir venir tourner chez nous.« […]C’est encore une jeune industrie ici et les gens sont très enthousiastes et ils sont fiers de pouvoir faire ça puis moi je suis fière de faire partie de cette famille-là, de gens qui travaillent dans une industrie florissante.»

«Ma mère (Laetitia Cyr) a été tellement importante au niveau culturel en Acadie et puis j’ai l’impression qu’elle doit être super fière de savoir que je peux revenir m’installer ici et travailler à faire avancer la culture avec l’expérience que j’ai acquise.»

Lieux de tournage

Le tournage se déroule principalement à la Maison Webster à Shediac; une grande propriété de style colonial réaménagée en résidence pour aînés pour les besoins de la série. Le tournage de 36 jours se terminera le 28 juillet. Des scènes sont filmées aussi à l’école Mathieu-Martin à Dieppe, à l’Université de Moncton et au Centre commercial à Shediac. Avec un budget de 3,8 millions $, la première saison de la série se déclinera en 13 épisodes de 30 minutes. L’équipe technique rassemble une quarantaine de personnes, en plus des 72 rôles joués par des acteurs de 9 à 70 ans, dont au moins la moitié sont des Acadiens.

Pour toute la durée du processus de création, des artisans de la relève sont jumelés à des membres de l’équipe professionnelle à différents postes. Cette nouvelle formation sur le terrain est mise en place par l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB).

Produite par Les Productions l’Entrepôt et Connections Productions, la comédie En résidence sera diffusée sur les ondes d’Unis TV en septembre 2024.