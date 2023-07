Le tournoi d’impro le Zèbre d’Or est de retour à Moncton!

L’improvisation est en excellente santé au Nouveau-Brunswick, autant chez les jeunes que dans la population adulte.

La preuve, ce sont les neuf équipes qui vont participer à la huitième édition du tournoi d’improvisation pour adultes le Zèbre d’Or du 14 au 16 juillet.

Il s’agit du plus grand nombre de participants depuis la création du tournoi.

Tout ce beau monde a rendez-vous à la salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen, à Moncton.

Cet événement estival est le point de rencontre annuel pour les joueurs n’ayant pas l’occasion de jouer de l’improvisation à l’année, autant que pour ceux qui n’en ont jamais assez.

«Quand le tournoi a été créé en 2014, il y avait très peu d’occasions pour les adultes de jouer après le secondaire ou l’université», explique Isabel Goguen, directrice générale d’Improvisation Nouveau-Brunswick.

«L’événement est né dans cette atmosphère avec le désir d’aller chercher ces joueurs-là et de les garder actifs. Il y a des ligues qui se sont créées un peu partout, mais c’est vraiment ce rassemblement provincial qui va chercher les gens», souligne-t-elle.

«C’est tellement rare que des adultes se retrouvent tous dans la même ville pour faire de l’improvisation ensemble.»

Les joueurs proviennent du Madawaska, du Restigouche, de Fredericton, de la région Chaleur, du Sud-Est et aussi de la Nouvelle-Écosse.

Un retour en force

Après quelques années difficiles, l’improvisation est revenue avec une toute nouvelle vigueur.

«L’improvisation a quand même survécu pendant la pandémie à travers l’exploration du jeu en ligne. On a gardé la population d’improvisateurs active à travers des matchs virtuels», indique Isabel Goguen.

«On a aussi eu la chance d’offrir des formations à distance qui ont donné des beaux résultats. On a donc trouvé des moyens, même si ce n’était pas exactement comme de l’improvisation en personne.»

Les ligues ont repris du service et les événements sont revenus.

Un signe que la relève est excellente.

«On a des joueurs et des joueuses de troisième année qui se préparent à jouer ou qui jouent déjà dans les écoles ou lors des Jeux de l’Acadie. On a beaucoup d’improvisateurs de tous les groupes d’âge à travers la province présentement.»

Selon la présidente d’improvisation Nouveau-Brunswick, la popularité de cette forme d’art est facile à expliquer.

«Ça va chercher une créativité qui prend toutes sortes de formes. En improvisation, tu es un metteur en scène, un comédien et un auteur. Tu es en train de faire de la mise en scène à mesure que tu composes ton histoire et que tu la joues», souligne-t-elle.

«Et tu fais toutes ces décisions créatives de façon spontanée. C’est un plaisir énorme pour les improvisateurs d’explorer tous ces aspects en même temps. C’est un milieu qui est aussi extrêmement accueillant, amical et généreux. Ça forme des amitiés durables.»

Isabel Goguen affirme qu’on n’a même pas besoin d’être drôle pour faire de l’improvisation.

«Les gens se sous-estiment souvent. Ils se pensent souvent moins drôles qu’ils le sont en réalité. Et l’improvisation, ce n’est pas seulement de l’humour. C’est aussi le développement de personnages, la création d’histoires et aussi le côté dramatique et émotif.»