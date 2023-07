Les poètes se donnent rendez-vous à Caraquet

Les poèmes d’artistes francophones quitteront leur recueil pour prendre vie au Festival acadien de poésie de Caraquet, du 27 au 30 juillet.

Durant ces quatre jours, une quarantaine de poètes de la francophonie canadienne et de la Louisiane présenteront leurs œuvres sous plusieurs formes dans les restaurants, les espaces publics, les salles de spectacle et les sites touristiques du Grand Caraquet.

Jonathan Roy est directeur artistique et général du Festival acadien de poésie. Pour cette 27e édition, il assure que «Tous et toutes pourront goûter à la poésie, à la lecture et à l’écriture. C’est une expérience unique, où les artistes vont porter leurs poèmes avec leur voix et leur souffle.»

Cette année, les artistes présenteront leur prose à travers des expositions, des projections, des déambulatoires et des lectures publiques.

L’un des artistes invités, le poète montréalais Hector Ruiz est particulièrement heureux de faire partie de la programmation du festival.

«J’ai hâte de rencontrer une nouvelle communauté et un nouveau public de différentes générations! Je veux entendre les variations dans la langue des poètes et les différents accents. Je suis très excité par cette invitation.»

M. Ruiz prendra part à une table ronde sur le thème S’écrire maison. Les poètes Flavia Garcia et Hélène Harbec se joindront à lui pour réfléchir à l’écriture poétique en tant que moyen de s’inscrire dans l’imaginaire et la géographie d’un lieu. Ils discuteront d’immigration, de leur chez-soi et de l’expérience humaine du déracinement.

Les ateliers, les tables rondes, les expériences interactives et les soirées littéraires permettront au public de découvrir l’art de la poésie. Pour le directeur du festival, c’est aussi l’occasion de rencontrer les poètes de demain.

«Le festival est une occasion de développer son goût de la poésie. Parfois, ceux qui disent ne pas aimer les poèmes non tout simplement par trouver le style de poésie qui les fait résonner.»

Au deuxième étage du Grain de folie, les voix émergentes de Julie Gillet, Léa Doucet, Honorine Ngountchoup, Maxime Boudreau, Phiautha Eulodie Dantiste, Sonya Malaborza et Shawn Cotton précéderont une soirée micro ouvert pour les participants des ateliers d’écriture et les gens de la communauté.

L’artiste acadienne Fernande Chouinard fera sa première apparition au festival en tant qu’invitée, notamment pour faire le lancement de son tout premier recueil de poésie.

«Pour moi, un poème est particulièrement réussi quand le lecteur décide de devenir poète. C’est ce que j’espère transmettre avec mon nouveau recueil J’aurais dû m’envoler.»

Outre les activités littéraires, le public pourra assister à une expérience de gastronomie poétique au restaurant Origines Cuisine Maritime.

Le chef Benjamin Cormier s’inspira des mots de Fernande Chouinard, Guillaume Lavoie, Herménégilde Chiasson, Jonathan Roy et Rose Després pour créer des plats inédits.

En partenariat avec le Festival acadien de Caraquet, les poètes Joanie Duguay, Léa Doucet et Luc-Antoine Chiasson feront la première partie du spectacle des Hay Babies sur la plage Foley.

La programmation détaillée est disponible sur le site web du Festival acadien de poésie de Caraquet.