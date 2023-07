De Corbeau à Marjo: la reine du rock débarque à Tracadie

De Corbeau en solo, Marjo vole sur les scènes en véritable reine incontestée du rock québécois et franco-canadien. Celle qui roule d’ailleurs sa bosse seule depuis neuf ans, à l’exception d’un «booker» – ou d’un agent de spectacles si vous préférez – dont elle s’adjoint les services pour planifier ses dates.

Parlant de dates, il y en a une en particulier à retenir: 22 juillet, ce samedi-ci, puisqu’elle sera en spectacle à Tracadie lors du Festival Bitowa. Marjo amènera pour l’occasion son protégé de La Voix Christopher Therrien et sera en outre en compagnie d’Éric Lapointe, de Breen Leboeuf ainsi que du groupe The Vinyls.

«On va se promener autant dans Corbeau que dans mes autres chansons samedi. Je ne peux évidemment pas renier mon Corbeau. Je suis arrivée au rock and roll par Corbeau, et même l’écriture m’est venue par Corbeau», souligne la sympathique rockeuse d’entrée de jeu.

Nous le savons, Marjo a connu une année faste et fort occupée, notamment en raison de La Voix, où elle a été une coach éclectique et électrique il va sans dire, mais aussi parfois contestée, entre autres dans les médias sociaux.

«Il y en a qui disait ‘‘Marjo t’es dure! ou bien ‘‘Marjo t’es écoeurante!’’. Je savais que je m’exposais. Quand on fait un truc comme celui-là, on devient un personnage. C’est sûr que je devenais parfois une cible. Personne n’est parfait, on le sait tous. Et de toute façon, je ne lis pas les commentaires dans les médias sociaux; ça ne m’intéresse pas. Donc les commentaires négatifs ne m’ont pas atteinte du tout», affirme la rockeuse d’un ton catégorique.

Au-delà de ça, celle qui confesse n’avoir jamais écouté La Voix avant d’être assise sur l’une des quatre chaises avoue avoir trouvé l’expérience pour le moins éprouvante, surtout en termes de travail.

«Ç’a été dur en criss!», lâche-t-elle dans un éclat de rire avant de peaufiner sa pensée.

«Ç’a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Des fois on avait des journées de 18h et même de 23h! Mais j’y suis allé par pur défi personnel. Comment moi, Marjolène Morin, artiste du rock and roll, je me débrouillerais là-dedans? Ç’a pas été facile, parce que d’abord, même si j’ai de l’expérience, qui suis-je pour dire à l’autre ‘‘non, moi, tu sais, je ferais pas ça de même’’. Je ne suis pas une pédagogue», reconnaît-elle.

Par ailleurs, Marjo se sent quelque peu intimidée par le médium de la télé comme tel. Elle a bien été invitée à différents talk-shows au fil des années, mais les projecteurs étaient surtout braqués sur ses performances scéniques. Être au centre de l’attention avec une caméra en plein visage, ce n’est pas vraiment sa tasse de thé.

Amoureuse

Pourtant, en 2021, elle a fait l’objet du très beau docu musical Marjo – Amoureuse, diffusé à Télé-Québec et toujours disponible en ligne et dans lequel on entend entre autres les Soeurs Boulay, Lou-Adriane Cassidy, Guylaine Tanguay et Marjo elle-même réinterpréter plusieurs de ses classiques dans l’écrin enchanteur d’une église devenue salle de spectacles sous les auspices de Pilou.

Pour une rare fois, elle s’est abandonnée dans le cadre de cette émission de 53 minutes qui, il faut le dire, fut superbement réalisée.

«Il faut dire merci à Fanny St-Amand (coproductrice au côté de Jean-Philippe Dion, Benoit Clermont, Samuel Sauvageau et Corinne Paquin) qui a vraiment été derrière ce projet-là. Je ne suis pas habituée à recevoir toute cette attention-là à la télévision. Avec le public, c’est une autre paire de manches, puisque la scène, c’est mon univers. Mais avec ce documentaire-là, la charge émotive était puissante et j’avais beaucoup de misère à recevoir ça. Mais j’ai dit oui et je suis très heureuse que ça fasse partie des annales de la télé et de mes annales personnelles», atteste celle qui célébrera ses 70 ans dans deux semaines, le 2 août.

Et 2024? Après avoir dans un premier temps dit oui pour une seconde participation à La Voix, Marjo s’est ravisée moins de 24h plus tard pour finalement décliner l’offre.

«Mais je vais écouter France D’amour et Roxane Bruneau pour voir comment elles se débrouillent dans les prochains mois. C’est tout simplement pas ma place! Moi je suis une artiste de scène; je ne suis pas une fille de télévision», déclare celle qui met le feu aux planches partout où elle passe.

Et alors qu’il y avait la rumeur d’un nouveau projet pour la prochaine année, Marjo rectifie le tir: 2024 sera synonyme de ralentissement.

«La vérité, c’est que 2024 va m’appartenir. Je vais ralentir un peu, en prendre moins (des dates de spectacles) et regarder où moi, Marjolène Morin, j’en suis rendue dans ma vie personnelle. Quand on fait des shows, on s’occupe du public; on ne s’occupe pas de soi. Alors pour la prochaine année, j’ai décidé que j’allais davantage m’occuper de moi», soutient Marjo en appuyant bien sur le mot «moi».