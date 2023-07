La tournée de Charlotte Cardin passera par Moncton

Lundi matin sur sa page Facebook, Charlotte Cardin annonçait l’ajout de nouvelles dates à son 99 Nights Tour, qui passera par le Casino Nouveau-Brunswick le 7 décembre prochain.

La tournée, qui prévoit actuellement une cinquantaine d’arrêts en Amérique-du-Nord et en Europe, est consacrée à la promotion du second album de la Montréalaise intitulé 99 Nights et dont la sortie est prévue le 25 août prochain.

La chanteuse québécoise sera en spectacle au Light House Arts Center de Halifax le lendemain, avant de s’envoler pour l’Europe.

Charlotte Cardin-Goyer s’est tout d’abord fait remarquer dans le cadre de la première saison de l’émission La Voix en 2013, alors qu’elle s’était hissée jusqu’au rang des finalistes. Elle s’était inclinée face à Valérie Carpentier.

Bien que plusieurs extraits furent dévoilés à l’avance au compte-gouttes, il faudra attendre trois ans avant que Big Boy, son premier EP, ne paraisse officiellement à l’été 2016.

L’artiste aura encore fait languir ses admirateurs avant la parution de son premier album Phoenix, en 2021. Ce premier long-jeu lui méritera quatre prix Juno, dont ceux dédiés à l’album de l’année et l’artiste de l’année, ainsi que trois Félix au Gala de l’ADISQ. Sa dernière tournée s’était d’ailleurs arrêtée au Théâtre Capitol de Moncton, le 25 novembre 2022. La photo montre Cardin performant aux Prix Juno de 2022 à Toronto. – AN (Photo La Presse canadienne: Nathan Denette)