Nathalie Paulin: boucler la boucle avec le Magnificat de Bach

C’était en 1988. Nathalie Paulin, à cette époque adolescente, chantait dans le Chœur de la Mission Saint-Charles, créé trois ans auparavant pour le Festival international de musique baroque de Lamèque. Au programme cet été-là: le Magnificat de Bach, sous la direction du réputé chef Andrew Parrott. Prenant place aux côtés des autres choristes, tout juste devant elle, une jeune Suzie LeBlanc, alors au début d’une carrière en plein essor et invitée pour l’occasion à titre de soprano soliste.

Quelques années plus tard, ça allait être autour de Nathalie Paulin de prendre son envol et de conquérir les scènes du monde – Canada, États-Unis, Pays-Bas, Japon, parmi les quelques pays qu’elle a visités au fil du temps. Dirigée aussi par les meilleures baguettes de la planète. Parmi celles-ci: Kent Nagano, Bernard Labadie, Yannick Nézet-Séguin et… Andrew Parrott. Suzie LeBlanc, qui en 1988 représentait pour Nathalie Paulin un idéal à atteindre, nous souffle-t-elle avec beaucoup de tendresse au cours d’un entretien vidéo, allait par la suite devenir une collègue dans différents projets.

Un parcours cousu de fil blanc, vous pensez? On pourrait pratiquement le croire, puisque 35 ans presque jour pour jour après avoir commencé à rêver d’une carrière de chanteuse lyrique, Nathalie Paulin reprendra à nouveau le Magnificat de Bach lors du même festival, cette fois-ci au-devant de la scène et avec sa magnifique voix ronde et multicolore.

«C’est l’fun parce que, d’une certaine façon, la boucle se referme, puisque c’est la première chose que j’ai faite (chanter le Magnificat) quand j’étais dans le Chœur de la Mission Saint-Charles. Nous étions censés faire ce concert à l’été 2020, mais arriva ce qu’il arriva: la pandémie de COVID-19. Donc quand Vincent Lauzer (le directeur artistique du Festival) m’a retéléphoné vers la fin de l’année dernière pour me proposer à nouveau de chanter le Magnificat, j’ai évidemment dit oui tout de suite, d’autant plus que ça fait longtemps que je n’ai pas chanté à Lamèque», atteste Nathalie Paulin.

Cette œuvre – qui sera en outre mise en bouche et en musique avec le Magnificat et la cantate Heilig du fils de Jean-Sébastien Bach, Carl Philipp Emanuel, est d’autant plus symbolique pour la soprano native de Rivière-à-la-Truite, près de Tracadie, que c’est un peu par elle qu’elle a commencé à véritablement vouloir faire une carrière en chant, elle qui étudiait le piano de prime abord dans les années 1980.

«Je crois que le Festival a été l’un des éléments déclencheurs à ma future carrière de chanteuse classique. Quand j’entendais Suzie chanter ses lignes vocales incroyables du Magnificat avec l’orchestre, je me disais à ce moment-là que c’était ça que je voulais toucher moi aussi avec ma voix. Mon désir de vouloir aller voir c’était quoi être une chanteuse soliste est donc certainement parti d’un événement comme celui-là», souligne Nathalie Paulin pour qui le Festival international de musique baroque de Lamèque représente littéralement une «histoire de cœur» depuis toutes ces années, en plus de lui donner envie d’être au devant de la scène, mais pas pour être «show off», précise-t-elle dans un léger fou rire.

«J’avais surtout envie d’expérimenter cette espèce de collaboration orchestre-voix ou petit ensemble de chambre et voix, en plus d’explorer tous les styles sans me limiter uniquement à la musique baroque.»

Le concert Magnificat!, qui réunira aussi le baryton-basse acadien Dion Mazerolle, le ténor québécois Philippe Gagné et le contre-ténor uruguayen Leandro Marziotte, aura lieu le samedi 29 juillet, à 19h30, en l’église Sainte-Cécile de Petite-Rivière-de-l’Île. Le concert, sous la direction de Matthias Maute et qui mettra aussi en vedette l’Ensemble Caprice de même que le l’Ensemble ArtChoral et Choeur de la Mission Saint-Charles, affiche complet; cependant, des sièges à visibilité réduite sont disponibles auprès du Festival.

Dans l’univers de Joséphine Bacon

Par ailleurs, Nathalie Paulin a connu une saison 2022-2023 fort occupée entre ses concerts et ses cours de chant qu’elle donne depuis plusieurs années maintenant à l’Université de Toronto. En octobre dernier, la soprano acadienne s’est même plongée dans l’univers de la poète innue Joséphine Bacon dans le cadre du concert Faire face à la musique à Montréal, et qui avait notamment pour programmation l’œuvre Uiesh de Tim Brady, créée en 2019 pour voix et 14 instruments, d’après des poèmes en innu‐aimun de Joséphine Bacon et tirés du recueil Uiesh – quelque part (Mémoire d’encrier, 2018).

«J’ai remplacé à deux jours de préavis une soprano issue des Premières Nations qui était tombée malade. J’ai travaillé très, très fort pour bien assimiler cette langue que je ne connaissais pas; j’ai même dû annuler deux jours d’enseignement pour pouvoir m’y consacrer. Ça n’a pas été facile, mais ç’a été une expérience absolument magnifique», souligne Nathalie Paulin, que l’ancien directeur artistique du Festival international de musique baroque de Lamèque, Mathieu Lussier, avait d’ailleurs surnommé «SOS Soprano» une année puisque, de simple spectatrice qu’elle devait être, elle a remplacé à quelques heures de préavis une autre collègue subitement devenue aphone pour un concert somme toute assez chargé mettant en vedette le compositeur Henry Purcell.

Lorsque nous lui rappelons cet événement, Nathalie Paulin s’esclaffe.

«C’est sûr que je ne dis pas non à tous ces remplacements que l’on me demande de faire, avertit-elle. On s’entend, je ne suis plus une jeune poulette, mais c’est vrai que j’ai encore une facilité d’apprendre rapidement et peut-être que l’adrénaline du moment contribue à ce que je sois au meilleur de mes capacités en dépit de ces situations-là.»