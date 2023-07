Un 12e Acadie Rock plus inclusif

Pour sa 12e édition, le Festival Acadie Rock mise sur l’inclusion, l’égalité,l’équité, mais surtout, sur la relève.

«Je pense que c’est une programmation qui est diversifiée, qui est jeune, avec beaucoup d’artistes locaux. Je pense qu’il y en a vraiment pour tous les goûts», mentionne le directeur général de l’événement, Éric Cormier.

La plupart des partenaires impliqués s’étaient donné rendez-vous au Centre culturel Aberdeen, jeudi matin, pour annoncer les grandes lignes de cette importante manifestation musicale et culturelle.

«Chaque année, nous essayons de présenter des artistes émergents et nous en avons beaucoup pour cette 12e édition.»

Il se dit fier de voir l’évolution du festival, qui prend de plus en plus d’ampleur avec chaque nouvelle édition.

«On continue de grandir et de proposer de nouvelles initiatives année après année.On cherche constamment à voir comment on peut se dépasser», souligne le directeur général.

«Ce qu’on propose est accessible et il y a de très belles découvertes à faire.»

Au total, ce sont plus de 70 artistes qui vont se produire sur les différentes scènes entre le 11 et le 19 août.

L’événement sera couronné par une grande célébration pour le 15 août dans le parc Riverain, à Moncton.

Le festival rendra aussi hommage au poète Guy Arsenault, dont l’œuvre a inspiré la création de cette grande manifestation culturelle.

Parmi les nouveautés, on retrouve la série de spectacles Sirius XM, qui vise à promouvoir des artistes de la relève.

Le Parc du Sommet, situé devant le Centre culturel Aberdeen, accueillera des spectacles sur une scène extérieure pendant toute la durée du festival.

Certains spectacles auront lieu au Laundromat Espresso Bar, ou encore au Xeroz Arcade Bar.

Un total de huit spectacles seront présentés dans la salle de spectacles Bernard-LeBlanc, soit Jono et Q-052 (12 août), VioleTT Pi et P’tit Belliveau (17 août), Peanut Butter Sunday et Les Bluecharms (18 août), ainsi que Barry Paquin Roberge et John Jerome & The congregation (19 août).

La traditionnelle soirée de poésie Gérald-LeBlanc , présentée en partenariat avec le Festival Frye, aura lieu le 16 août.

Quelques événements plus intimes viendront ajouter du piment à l’événement, colle le Show d’ouverture au Verger Belliveau, qui mettra en vedette le groupe Écarlate.

On note aussi le Show du 13 août, avec Sylvie Boulianne et Kanen, au premier étage du Centre culturel Aberdeen.

Le spectacle du 15 août comprendra Lou-Adrianne Cassidy, Les Hôtesses d’Hilaire, Écarlate, Cédric Watson, BAIE et le Worry Pas Club.

Un quatuor de drag queens animera la soirée, soit Rose Beef, Barbra Wire, Sami Landry et Chiquita Mère.

Enfin, la série Menu de Backyard sera de retour pour une troisième année, avec un nombre de plus en plus grandissant de restaurants participants.