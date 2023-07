Un été «shows» pour Aboiteau

Été chaud rime avec Aboiteau. La formation acadienne se promène dans la province pendant toute la saison estivale et avec de l’énergie à revendre ainsi qu’une bonne dose de folie contagieuse, assurent deux des membres du groupe.

Prochain arrêt d’Aboiteau: ce samedi, à 22h, à l’Aréna des Îles dans le cadre du Party des tourbières du Festival provincial de la tourbe de Lamèque. D’autres dates sont prévues dans les prochaines semaines avec pour point culminant le 15 août, à 21h45, sur la scène extérieure du Festival acadien de Caraquet.

Selon le bassiste de la formation, Bruno LaPlante, et le chanteur Christian Brideau, Aboiteau reçoit un accueil chaleureux partout où il passe. Il faut dire que les membres du groupe avaient pris une longue pause de la scène qui aura duré près d’une quinzaine d’années, avant d’amorcer un retour progressif en 2019 accompagné de nouvelles chansons qui figureront sur le premier album complet d’Aboiteau.

«Nous avons repris le projet en 2019, mais peu de temps après, il y a eu la COVID-19 qui nous a ralentis. Nous avons quand même réussi à entrer en studio et à sortir deux chansons en 2021 (Capitaine Joe la vague et Bonhomme 7 heures) et après, nous avons eu d’autres imprévus, alors nous avons pris le temps d’avoir les bons morceaux à la bonne place pour pousser le projet d’album à nouveau», souligne Bruno LaPlante.

Le décès soudain du batteur et cofondateur du groupe Pierre LeBreton en février 2021 fut l’un de ces imprévus. Lorsque nous évoquons le triste événement, la voix de Christian Brideau casse.

«C’est encore dur d’en parler même aujourd’hui. Il faisait de la musique avec Wesley Lebouthillier et moi depuis le début, en plus d’être l’un de mes cousins éloignés. Ç’a été comme une tempête pour nous, à tel point que nous nous sommes demandés si nous allions continuer à faire de la musique.»

«Mais des amis nous ont dit qu’il fallait continuer, parce que Pierre avait beaucoup de choses à dire; il a d’ailleurs coécrit avec moi la pièce Capitaine Joe la vague. Il fallait qu’Aboiteau continue pour Pierre», exprime Christian Brideau avec un trémolo dans la voix.

Et puisque cette triste épreuve est désormais chose du passé, la formation aux accents de rock celtique assorti de folk et de trad poursuit l’aventure tout en honorant la mémoire de son compagnon de route.

Une aventure qui, pour l’heure, est rythmée par un agenda bien garni et qui se transformera plus tard, au cours des prochains mois, en un premier album physique complet, après un EP de quatre chansons sorti au printemps 2005.

«Nous voulons vraiment prendre le temps de bien faire les choses, assure Christian Brideau. C’est important pour nous que chaque chanson soit peaufinée et que nous donnions tout ce que nous avons à donner en studio.»

Il faut dire qu’Aboiteau a accueilli en ses rangs l’an dernier une nouvelle musicienne, la violoniste Janelle Melanson, à la suite du départ de Jean-Daniel Thériault.

«Janelle amène avec elle de belles couleurs à nos chansons avec son violon. En fait, nous avons un bel amalgame de sons tout un chacun et qui fait en sorte que nous bâtissons notre son pour avoir le bon dosage, sans que ce soit trop de ci ou pas assez de ça. Nous travaillons aussi en studio avec Danny Bourgeois (qui est aussi musicien des Gars du Nord) avec qui on a du fun et qui partage le même univers musical que nous», déclare Bruno LaPlante.

La toute nouvelle chanson du groupe, Sam de Champlain, s’est déjà hissée en sixième position du palmarès de l’ARCANB en fin de semaine dernière, quelques jours à peine après sa sortie.

Après Lamèque et avant Caraquet, Aboiteau sera également en spectacle le 29 juillet, à 19h30, au parc Dover de Dieppe dans le cadre du Festival ImaginAIR.

Les nouvelles chansons du groupe sont disponibles sur la plupart des plateformes d’écoute comme Spotify, Youtube, iTunes et autres. La formation prévoit lancer un nouvel extrait de son album à venir au cours des prochaines semaines, avance Bruno LaPlante.