Des artistes de Belle-Baie veulent un lieu de création et d’exposition

Un groupe d’artistes en arts visuels presse l’administration municipale de Belle-Baie de procéder à l’aménagement d’un lieu de création et de diffusion artistiques au quai de Petit-Rocher.

Selon Marie-Paule Poirier, une vingtaine d’artistes manifestent depuis deux ans un grand intérêt pour voir apparaître aux abords du quai des conteneurs ou des cabanons qui permettraient à ces derniers d’exprimer leur art, sans trop grand succès.

«Après deux ans de travail et des rencontres avec les conseils et les maires de Petit-Rocher et de Belle-Baie et notre nouveau député provincial, rien n’a bougé, il n’y a pas de suivi du dossier», déplore l’artiste de Petit-Rocher.

«Les artistes veulent une réponse… En attendant, ils exposent leurs œuvres à l’extérieur de la région après avoir imaginé passer une partie de l’été au quai de Petit-Rocher, ce qui en déçoit plusieurs», a indiqué Marie-Paule Poirier.

À l’origine, le projet prévoyait l’installation de trois cabanons mesurant 8 X 10 pieds qui seraient occupés par des artistes entre mai et octobre, selon un horaire établi par les créateurs eux-mêmes.

Les coûts de construction ont été évalués à environ 20 000$, facture qui serait assumée en bonne partie par l’organisme Les Arts de la baie.

La Ville de Belle-Baie a entre-temps proposé aux artistes d’occuper la nouvelle scène Danny Boudreau sous certaines conditions, dont celle de céder et de vider les lieux lors de la présentation de concerts musicaux, un compromis qui n’a pas semblé plaire aux artisans concernés.

L’administration municipale a indiqué que des modifications à des règlements de zonage adoptées par les membres du conseil mardi soir devraient permettre de faire avancer grandement le projet.

Le maire de Belle-Baie réfute les allégations voulant que le conseil municipal laisse traîner les choses en longueur et ignore un projet qui pourrait avoir de belles retombées touristiques en plus d’améliorer la vie culturelle dans la municipalité.

«Le projet n’est pas tombé dans l’oubli et a obtenu le “OK” de l’urbaniste. Il suit différentes étapes et pourra aller de l’avant. Il reste maintenant à déterminer l’emplacement exact qu’il occupera et la teneur des travaux nécessaires à son aménagement», a indiqué Daniel Guitard.

«Il ne faut pas non plus oublier que Belle-Baie doit s’attaquer depuis sa création le 1er janvier à d’importants dossiers qui demandent énormément de travail, tout part de zéro ici», a ajouté le maire de l’endroit.