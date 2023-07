Un prix pour tous les finalistes du 54e Gala de la chanson de Caraquet

Les six finalistes de l’édition 2023 du Gala de la chanson de Caraquet sont tous repartis à la maison avec au moins un prix à l’issue de l’événement musical présenté samedi soir au Centre culturel de Caraquet.

Incontournable tremplin de la relève musicale francophone en Atlantique depuis plus d’un demi-siècle, l’événement affichait complet pour l’occasion.

Une douzaine de prix ont été remis aux finalistes au terme du gala qui a duré plus de trois heures.

Le groupe MESSE a mis la main sur le Prix Jacques Boucher architecte remis à l’auteur-compositeur-interprète par excellence du concours et plus du Prix Vitrine Moisson d’art.

La performance du groupe rock et psychédélique de la région de Bathurst lui permettra un accès direct à la demi-finale du prestigieux Festival international de la chanson de Granby et à deux bourses de 1000$.

Le prix du public a été remis à Vicky Haché, une intervenante communautaire auprès des jeunes à risques dans la Péninsule acadienne qui a aussi raflé le Prix du public de la Coopérative de Caraquet et celui de l’équipe du gala de la chanson.

Le Prix lauréat interprète a été décerné à Sabrina Goupil, une acadienne qui habite aujourd’hui à Cambridge en Ontario, où elle enseigne le chant et le piano. L’artiste a également mis la main sur le prix du Festival acadien de Caraquet et le Prix coup de cœur Voir Miscou et mourir.

Myriam Thomas, une étudiante de 19 ans de la Péninsule acadienne, a quant à elle remporté le Prix coup de cœur du Pays de la Sagouine et le prix Camp en chanson Québecor de Petite Vallée en plus du Prix chanson étoile.

Samantha Curry-Haché de Néguac est lauréate du Prix Radarts et du Coup de cœur Cielo Glamping Maritimes.

Le prix Raymond Breau a été remis à Philippe Lebouthillier, un ancien participant des séries télé la Voix Junior et The Voice Kids qui est originaire de Tracadie.

La direction artistique du 54e Gala de la chanson de Caraquet a été confiée à Katrine Noël, des Hay Babies.

Lisa LeBlanc, Serge Brideau, Jean-François Breau, Denis Richard, Calixte Duguay, Wilfred Le Bouthillier et Annie Blanchard figurent dans une longue liste de plus de 600 artistes qui ont pris part au Gala de la chanson de Caraquet depuis 1969.