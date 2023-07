La flûte à bec et l’Acadie: les amours de Matthias Maute

Il est un incontournable du Festival international de musique baroque de Lamèque. Quand il n’est pas à la baguette, il flûte sans picoler et en véritable virtuose qu’il est. Il est présent presque à chaque année malgré un horaire chargé et avoue en entrevue qu’il ne boude pas son plaisir d’être à Lamèque en juillet, d’autant plus, nous apprend-il, qu’il a un lien très intime avec la région ainsi que l’Acadie en général.

Pourtant, peu d’entre nous connaissons réellement Matthias Maute. Son parcours exceptionnel notamment avec l’Ensemble Caprice qu’il a fondé à Montréal et qui l’a mené jusqu’à Tel-Aviv en passant par Londres, Utrecht et – bien sûr – Lamèque et avec qui il a remporté un prix Juno en 2009 pour leur disque Gloria! Vivaldi et ses anges, en plus de plusieurs autres récompenses et distinctions partout sur le globe. Comme flûtiste à bec soliste, depuis son premier prix dans la catégorie soliste du prestigieux Concours de musique ancienne de Bruges en Belgique en 1990, il s’est produit au Canada, en Allemagne, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, en plus d’enseigner son art à l’Université McGill à Montréal et d’être le compositeur de nombreuses pièces d’inspiration baroque et contemporaine.

Trêve de présentation. Qui est Matthias Maute et surtout, qui se cache derrière ce glorieux cheminement? Natif d’Ebingen dans le sud-ouest de l’Allemagne (située presque en ligne droite à 108 km à l’ouest de Munich), ce réputé musicien a touché à la flûte à bec pour la première fois dès l’âge de 4 ans.

«Comme tous les enfants de mon âge à l’époque en Allemagne, le premier instrument que nous apprenions, c’était la flûte à bec, et ce, dès la garderie. J’ai aussi commencé à apprendre le violon peu de temps après», confie Matthias Maute.

D’ailleurs, enfant et adolescent, il se rêvait en… violoniste professionnel. Mais la flûte à bec n’avait pas soufflé ses dernières notes.

«Je dis toujours que c’est la flûte à bec qui m’a choisi, et pas le violon. C’était juste évident que la flûte à bec était mieux placée dans mes mains que le violon que ce choix est devenu clair pour moi. En même temps, à 16 ans, j’ai eu mon premier job en devenant chef d’un choeur amateur dans une église du sud de l’Allemagne. Donc j’ai toujours conservé ces trois options – la flûte (à bec puis plus tard traversière baroque), le violon et la direction d’orchestre», affirme celui qui, de temps à autre, délaisse le vent pour les cordes, notamment avec son Ensemble Caprice.

Matthias Maute est arrivé au Canada en 1999. L’adage veut que «qui prend mari prend pays», sauf que dans son cas, c’est plutôt au masculin que cela s’est produit.

«J’ai rencontré en Europe ma future épouse – Sophie Larivière, elle aussi musicienne et codirectrice artistique de l’Ensemble Caprice – qui est Canadienne. J’ai donc décidé de la suivre. Je trouvais aussi que le Canada et le continent nord-américain s’avéraient un bon choix professionnel pour moi. Quand je suis arrivé ici, la question était bien entendu de garder contact avec l’Europe où j’avais déjà bien développé ma carrière musicale, mais aussi de me trouver un nouveau giron dans lequel je pouvais travailler. Ça m’a permis notamment de travailler beaucoup à New York ainsi que de développer davantage l’Ensemble Caprice, que j’avais fondé en Allemagne quelques années plus tôt» souligne Matthias Maute en ne boudant pas sa fierté devant la réputation que lui et son ensemble ont acquise après plusieurs années de travail acharné.

«Nous avons gagné un prix Juno et nous avons eu d’excellentes critiques au fil du temps, notamment du New York Times. Nous sommes allés en Israël, en Finlande, en Norvège et en Afrique du Sud en plus d’avoir joué partout au Canada et à divers autres endroits en Europe», renchérit ce musicien multipalette et multidisciplinaire pour qui manipuler à la fois la baguette, la flûte et la plume pour composer n’ont pas toujours fait toujours l’unanimité dans une frange plus guindée de l’univers de la musique ancienne.

«C’est un défi en musique classique, puisque nous sommes souvent catalogués dans une seule catégorie. Ç’a donc pris pas mal de temps pour moi d’être accepté comme un artiste qui peut faire plusieurs choses en même temps. Ma vie a toujours été multicolore et au final, ce n’est pas si important pour moi (ce que pense le milieu). Une fois sur scène, le travail et le plaisir l’emportent et le public nous suit.»

Le 47e Festival international de musique baroque de Lamèque prendra officiellement son envol ce jeudi. Les festivaliers pourront voir Matthias Maute à l’oeuvre dans pas moins de trois concerts: Hallelujah, jeudi, Sweet, le lendemain, de même que lors du concert de clôture Magnificat!. Ces trois événements auront lieu à 19h30, en l’église Sainte-Cécile de Petite-Rivière-de-l’Île. Veuillez noter que Matthias Maute animera également une conférence samedi, à 14h, en l’église Sainte-Cécile de Petite-Rivière-de-l’Île, en prévision du concert qui aura lieu en soirée.

Les détails de la programmation sont disponibles sur le site web du festival (www.festivalbaroque.com).

Un tandem (ex-)élève-maître

Celui qui se produira dans non moins de trois concerts cette semaine comme flûtiste ou chef dirigera, outre son épouse, l’un de ses anciens élèves, le flûtiste Vincent Lauzer, qui est en outre le directeur artistique du Festival international de musique baroque de Lamèque. Ce dernier vient d’ailleurs d’être nommé codirecteur artistique du Festival Montréal Baroque, au côté de son ancien professeur. Connaissant la virtuosité du Lauzer de la paire et le fait qu’il accumule lui aussi de nombreux prix, la question est aussi irrésistible qu’inévitable: l’élève aurait-il dépassé le maître?

«Vincent a développé sa propre personnalité et son propre style de jeu comme musicien; c’est sans doute ce dont je suis le plus fier, répond Matthias Maute avec enthousiasme. Quand nous travaillons ensemble, je n’ai pas l’impression de travailler avec mon ancien élève, mais avec un musicien accompli. Je suis aussi très heureux qu’il ait été nommé codirecteur du Festival Montréal Baroque avec moi; c’est un match parfait et un très grand plaisir de travailler avec lui à ce niveau, car ça marche très bien lorsque nous jouons ou travaillons ensemble.

Acadien de coeur… et par alliance

Au cours de l’entrevue, Matthias Maute affirmera à quelques reprises et toujours avec passion sa joie d’être régulièrement invité au Festival international de musique baroque de Lamèque qui, selon lui, n’a absolument rien à envier à d’autres événements du genre d’envergure international.

«Le lieu où se déroule le festival est tellement superbe et les gens sont tellement accueillants année après année que pour moi, ce sont presque des vacances à chaque fois même si nous travaillons fort pour offrir les meilleurs concerts possibles», s’extasie Matthias Maute tout en parlant de son amour particulier pour l’Acadie, un amour en partie dû, là encore, à la femme de sa vie.

«La mère de mon épouse est Acadienne! C’est donc l’une des raisons, hormis la gentillesse de ce peuple, qui fait en sorte que j’ai un attachement particulier pour l’Acadie. Lamèque représente donc un retour aux sources pour mon épouse et moi», souffle celui qui vit désormais sous trois drapeaux – allemand, canadien et acadien.