Magnifiques Magnificats

«Magnifique!», «superbe!»: les épithètes accompagnées de sourires et de visages émerveillés étaient nombreuses au sortir du dernier concert du 47e Festival international de musique baroque de Lamèque. Des qualificatifs qui n’étaient d’ailleurs pas dénués de sens.

Le concert comprenant les deux Magnificat de Johann Sebastian Bach et de son fils, Carl Philipp Emanuel ainsi que la cantate Heilig ist Gott (Saint est Dieu) de ce dernier était initialement programmé pour 2020, et c’est avec un enthousiasme senti que le chef de la soirée, le réputé Matthias Maute, s’est présenté à la foule avec les musiciens de l’Ensemble Caprice et le Choeur de la Mission Saint-Charles gonflé en ses rangs de l’Ensemble ArtChoral.

Est-ce cet enthousiasme qui a poussé le chef à battre un tempo étonnamment rapide du premier Magnificat de Bach père, sans aucun doute le plus connu des deux? Le choeur a semblé avoir du mal à suivre pendant l’aria d’ouverture où les envolées double-crochetées étaient nombreuses et auraient bénéficié d’un tempo moderato plutôt que de celui de l’allegro suggéré par Matthias Maute. Bien sûr, cette oeuvre, inspirée du Cantique de Marie que l’on retrouve dans l’Évangile de Luc et qui dépeint son exaltation peu après avoir appris par l’Ange Gabriel qu’elle allait porter en son sein le Fils de Dieu, est effectivement exaltante, mais aurait peut-être bénéficié d’un peu plus de souplesse si elle avait été exécutée en allongeant les battements juste un peu. Voilà c’est dit.

Le choeur s’est toutefois bien comporté pour la suite et le Gloria patri (Gloire au Père) final s’est révélé grandiose.

Belle surprise de Bach fils

Le second Magnificat, celui-là de Carl Philipp Emanuel Bach et moins connu que celui de son paternel, s’est révélé une belle surprise en deuxième partie du concert. Ne pouvant souffrir d’aucune comparaison ni même d’infériorité par rapport à celui de son paternel prédécesseur, ce Magnificat charme par sa profondeur et sa gravité par endroits. Bach fils, contrairement à son père, a ajouté quelques touches dramatiques au cantique marial, notamment dans l’aria Fecit potentiam in bracchio suo (Il a déployé la force de son bras), qui se décline au son de trompettes quasi apocalyptiques et du chant d’épouvante du baryton-basse soliste – celui de l’Acadien Dion Mazerolle en l’occurrence, qui a d’ailleurs bien joué son rôle d’oiseau de malheur ici.

Outre Dion Mazerolle, dont nous avons déjà vanté, à raison, les nombreuses qualités par le passé, le public a pu entendre Nathalie Paulin, soprano elle aussi acadienne, qui a été magnifique tout au long de la soirée, particulièrement dans le Quia respexit humilitatem (Il regarda l’humilité) du second Magnificat, franchissant avec dextérité les plus hautes notes avec une expressivité juste ce qu’il faut. Nathalie Paulin est incontestablement l’une des meilleures sopranos au monde et sa prestation de samedi soir l’a prouvé une fois de plus. Elle a toutefois fait quelque peu ombrage à sa collègue soprano franco-chilienne Denise Torre Ormeño que l’on n’a que faiblement entendu que dans le Suscepit Israel (Il a secouru Israёl) en trio dans le premier Magnificat. Nous gagnerons certainement à la réentendre comme soliste.

Le ténor québécois Philippe Gagné, un habitué du Festival, a lui aussi brillé tout au long de la soirée, affichant une virtuosité et une solidité malgré les nombreux pièges entre autres dans l’aria Deposuit potentes (Il renverse les puissants) du Magnificat de Bach père.

Le contreténor uruguayen maintenant installé à Barcelone Leandro Marziotte s’est avéré une belle découverte, malgré un chant plus académique que son collègue Philippe Gagné dans le duo Et misericordia (Et sa miséricorde) de Bach père, certainement dû à une nervosité compréhensible. Son timbre de voix immaculé et ses manoeuvres plus expressives dans les solos qui ont suivi ont toutefois permis d’apprécier toute la palette de cet artiste qu’il fera assurément plaisir à réentendre.

Il ne faut évidemment pas sous-estimer l’apport de Matthias Maute, qui a dirigé l’ensemble du concert de main de maître et avec un plaisir évident. Les arrêts étaient au taquet et le choeur ainsi que les musiciens obéissaient au doigt et à l’oeil à ses appels de nuances ou de vrombissements plus intenses.

Nous ne pouvons non plus passer sous silence la cantate Heilig ist Gott de Carl Philipp Emanuel Bach, offerte juste après le Magnificat de son père. Une cantate surprenante, avec un choeur pour l’occasion séparé en deux (une partie sur le podium et l’autre, dans l’allée centrale de l’église Sainte-Cécile de Petite-Rivière-de-l’Île où se déroulait la soirée), ajoutant une couleur théâtrale à cette oeuvre très parlante, oscillant parfois entre une gravité proche de la crainte et un état de grâce nirvanesque, avec, en prime, la voix angélique et puissante de Leandro Marziotte.

La metteure en scène Martine Beaulne enchantée

Nous avons croisé la célèbre comédienne et metteure en scène québécoise Martine Beaulne – qui travaille de temps à autre avec des artisans du théâtre acadien – peu après la fin du concert. Celle qui revient passer une partie de l’été en Acadie depuis maintenant quelques années et qui en était à sa toute première expérience au Festival international de musique baroque de Lamèque s’est dite comblée par ce qu’elle a entendu au courant de la soirée.

«J’ai trouvé ça magnifique! Je trouve qu’il y a un travail d’une très grande rigueur, mais avec une espèce d’ouverture et de beauté musicale», a-t-elle exprimé, ajoutant être une grande amatrice de musique en général et ayant elle-même été au choeur de certains concerts de musique classique, en mettant en scène quelques opéras de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal.

«J’ai aussi appris la trompette et le piano. La musique, ça me parle beaucoup», nous a-t-elle soufflé avant de complimenter une fois de plus l’ensemble des musiciens. n

Vincent Lauzer satisfait de la réponse du public

Le directeur artistique du Festival international de musique baroque de Lamèque, le flûtiste Vincent Lauzer, était tout sourire en recevant la pléthore d’éloges au sortir du concert de clôture de samedi soir.

En entrevue avec l’Acadie nouvelle, le grand manitou du Festival a confié être soulagé d’avoir vu l’ensemble des activités recevoir de bonnes assistances – le concert de samedi soir était d’ailleurs à guichets fermés.

«Nous avons eu un grand retour l’année passée, mais là, c’était probablement notre vrai retour d’avant la pandémie. Le public a vraiment été au rendez-vous cette année et nous avons reçu autant d’artistes sinon plus que l’an dernier. Ça fait du bien», a-t-il mentionné.

L’équipe du Festival a également déployé beaucoup d’efforts pour rendre différentes activités accessibles à plus de gens possible, notamment en diffusant sur grand écran le concert gratuit de l’ensemble Bataclan en l’église de Lamèque, vendredi avant-midi.

«Je pense que c’est l’année du rayonnement de nos activités. Nous avons créé plusieurs partenariats, entre autres avec l’Ensemble Caprice et l’Ensemble ArtChoral, les Concerts de la Chapelle de Saint-Camille (qui a permis la présentation de celui de Bataclan), ce qui fait en sorte que nos artistes se promènent et ce qui nous permet aussi d’en accueillir davantage. Nous essayons de créer une sorte de communauté et de nous insérer dans un écosystème baroque qui est tellement vivant ici (à Lamèque)», a indiqué Vincent Lauzer.

Celui qui vient tout juste d’être nommé codirecteur artistique du Festival Montréal Baroque au côté de Matthias Maute a-t-il toujours l’intention de poursuivre l’aventure à Lamèque pour encore un certain temps? Pour Vincent Lauzer, ça ne fait aucun doute.

«Ce sont des terrains de jeu pour moi, illustre-t-il. Est-ce qu’on peut aller trop souvent au parc? Si on pose la question à un enfant, il ne dira jamais non, alors pour moi, c’est un peu la même chose. Et c’est possible de faire les deux, d’autant plus que ça donne des idées aussi.»