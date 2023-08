Le jeune Élie LeBlanc partage sa passion pour l’orgue

Être organiste peut être très cool, évoque Élie LeBlanc, 18 ans, qui offre des récitals sur l’orgue Casavant à la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption à Moncton. Le musicien de Dieppe se passionne pour cet instrument complexe au large éventail de sons, s’apparentant à certains égards à un orchestre.

Loin d’être sombre, l’instrument revêt quelque chose de grandiose et de magique, assure l’organiste qui présente ses récitals chaque vendredi. C’est ce qu’il tente d’ailleurs de démontrer à ses amis et au public.

«J’essaie de promouvoir l’orgue, comme quoi c’est du fun. Il ne faut pas que tu sois sérieux comme le pape quand tu es sur l’orgue. Je démontre l’intensité de l’orgue, un instrument qui a une grosse gamme de sons», a exprimé le musicien qui fait aussi partie du personnel du MR21 pour la saison estivale.

L’Acadie Nouvelle a rencontré l’organiste dans le jubé de la cathédrale, devant les immenses tuyaux de l’orgue à quatre claviers. Plus grand orgue Casavant à l’est de Montréal, il est composé de 5176 tuyaux, le plus gros ayant une hauteur de 32 pieds, et le plus court ayant la taille d’un petit doigt.

La directrice du MR21 (Monument de la reconnaissance au 21e siècle), centre d’interprétation et Musée de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Ginette Pellerin, a vu en Élie LeBlanc, une occasion unique de faire briller son talent sur cet instrument imposant. En temps normal, l’orgue est joué de façon occasionnelle.

«Ce n’est pas tout le monde qui peut en jouer de façon correcte, c’est un orgue complexe […]. Pour nous c’était une occasion extraordinaire et c’est un privilège d’avoir Élie avec nous cet été. En plus, ça fait partie de notre plan de diversification […] de faire autre chose que juste le centre d’interprétation», a expliqué Mme Pellerin.

Celle-ci a rencontré le musicien pour la première fois lors d’une visite à la cathédrale.

«Il m’a appelé une journée pour faire une visite avec ses amis. Il m’a dit ‘‘est-ce que je vais pouvoir jouer de l’orgue. J’ai déjà joué avec Jean-Paul Manuel (organiste de la cathédrale).’’ Nous sommes alors montés ici et il a impressionné ses amis», a raconté la directrice.

Élie LeBlanc offre des récitals sur l’orgue Casavant à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption à Moncton. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Élie LeBlanc offre des récitals sur l’orgue Casavant à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption à Moncton. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Élie LeBlanc offre des récitals sur l’orgue Casavant à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption à Moncton. – Gracieuseté Élie LeBlanc offre des récitals sur l’orgue Casavant à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption à Moncton. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Élie LeBlanc offre des récitals sur l’orgue Casavant à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption à Moncton. – Gracieuseté Élie LeBlanc offre des récitals sur l’orgue Casavant à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption à Moncton. – Gracieuseté

La musique dans le sang

Ayant grandi auprès d’un père musicien et professeur de piano (Jean-Claude LeBlanc), Élie LeBlanc a appris très tôt à jouer du piano.

À l’âge de 8 ans, il a commencé à chanter au sein de la chorale de l’église à Saint-Anselme que son père dirige depuis 25 ans. C’est dans cette église qu’il a développé sa fascination pour l’orgue, même s’il est beaucoup plus petit qu’à la cathédrale, avec ses 487 tuyaux et deux claviers.

«Doucement, j’ai commencé à toucher quelques clés, à jouer, à m’asseoir avec l’organiste dans le temps et à le voir jouer avant nos pratiques. J’étais impressionné.»

Il a ainsi développé une véritable passion pour cet instrument. Depuis un an, il en joue chaque fin de semaine dans différentes églises du Grand Moncton. L’orgue est l’ancêtre du synthétiseur moderne, rappelle le musicien.

«C’est un instrument très diversifié. Tous les boutons sur l’orgue ont des sons différents. […] À plein orgue, c’est incroyable, tout «shake» et on ressent les vibrations dans son corps. C’est un son grandiose…», a-t-il commenté.

L’orgue de la cathédrale possède 5176 tuyaux, 80 rangs, 67 jeux. Il peut, entre autres, imiter des clarinettes, des trompettes, des hautbois, des flûtes, des cloches, de la harpe en plus de toute la gamme des sons de l’orgue. Avec ses quatre claviers, plus d’une centaine de boutons qui produisent des sons différents, un pédalier et d’autres éléments, le musicien reconnaît que c’est un instrument complexe à jouer. Il veut continuer de développer ses connaissances, puisque les possibilités sont immenses.

Lors de ses récitals, il interprète des musiques variées, des préludes, des pièces traditionnelles, du répertoire populaire, des morceaux de l’époque baroque, afin de donner un aperçu de la douceur, de l’ampleur et de l’intensité de cet instrument majestueux. À l’occasion de la fête du 15 août, il interprétera des œuvres phares du répertoire acadien, telles qu’Ave Maris Stella, Y a une étoile pour vous, Évangéline et Viens voir l’Acadie.

Jusqu’à maintenant, les récitals ont attiré de petits groupes de spectateurs. Comme l’information commence à circuler, les responsables espèrent ainsi rejoindre un plus grand nombre de personnes au cours des prochaines semaines. Les récitals sont présentés les vendredis de 15h à 17h jusqu’à la fin de l’été.

Finissant de l’École Mathieu-Martin, l’organiste qui envisage des études universitaires nourrit des intérêts variés en musique, histoire et généalogie. Il rêve aussi d’organiser un grand concert-bénéfice avec d’autres ensembles musicaux pour la sauvegarde du patrimoine acadien religieux.