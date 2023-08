Carol Doucet veut créer une passerelle entre l’Acadie et la Louisiane

Depuis le premier Congrès mondial acadien à Dieppe en 1994 et le second en Louisiane en 1999, les échanges commerciaux, patrimoniaux et culturels entre les régions acadiennes et la contrée des cousins cajuns se sont intensifiés.

Carol Doucet, propriétaire de l’étiquette Le Grenier musique et gérante de plusieurs artistes a bien l’intention de solidifier ce lien déjà très solide entre les cousins canadiens et américains. En fait, elle veut créer rien de moins qu’une passerelle entre l’Acadie et la Louisiane.

Au cours des prochains jours, le trio de Cédric Watson et le groupe The Revelers sont en tournée un peu partout à travers le Nouveau-Brunswick et les Îles-de-la-Madeleine

«Toute la culture de la Louisiane, que ce soit la bouffe, la danse ou la musique, ça nous touche directement. L’Acadie est très attachée à la Louisiane. Moi, j’ai besoin d’aller chaque année en Louisiane. C’est comme mon deuxième chez-nous», explique-t-elle.

«Il y a plusieurs années, j’étais avec Lisa LeBlanc et elle m’a dit: ‘‘il faut que tu viennes avec moi voir ce groupe-là qui s’appelle The Revelers’’. Je suis allé voir le spectacle et j’ai vraiment beaucoup aimé ça.»

Le groupe a participé au camp culturel La Chaudière noire, qui a eu lieu en juin 2022 à Dieppe.

Bruce Daigrepont est un autre artiste qui fait partie de cette «passerelle» entre la Louisiane et l’Acadie, tout comme. La Patente, les Hay Babies et Lisa LeBlanc (Nouveau-Brunswick) et Jacques Surette (Nouvelle-Écosse).

Chaque été, Carol Doucet organise des tournées d’artistes de la Louisiane au Québec et en Acadie.

«Il y a vraiment comme un amour des artistes de la Louisiane quand ils arrivent ici. C’est facile pour moi de leur trouver des dates. Les festivals disent toujours oui pour les avoir», précise-t-elle.

«Il y a beaucoup d’événements qui ont des liens avec la Louisiane, comme le Festival acadien de Caraquet, Acadie Rock, le Festival acadien de Clare en Nouvelle-Écosse, le village de Cap-Pelé ou le Monument Lefebvre de Memramcook vont toujours profiter du passage d’artistes de la Louisiane.»

C’est de cette façon qu’est née la Passerelle Acadie-Louisiane, un passage emprunté par de plus en plus d’artistes américains et canadiens.