L’oratorio acadien La Vallée des possibles porté à l’écran

L’oratorio La Vallée des possibles du compositeur Jean-François Mallet passe de la scène à l’écran. Prélude à un projet de film musical complet, un premier court métrage réalisé par Kevin McIntyre, qui rassemble au-delà de 50 musiciens, choristes et solistes, sera présenté en primeur à Memramcook.

Le spectacle La Vallée des possibles a été créé sur la scène du Monument-Lefebvre à Memramcook à trois reprises depuis 2014, la dernière production datant de 2019. Ce premier oratorio acadien raconte l’histoire de la fondation du Collège Saint-Joseph et de l’émancipation des Acadiens 100 ans après la Déportation. Les créateurs ont eu envie de faire vivre sur pellicule cette œuvre lyrique dramatique pour choeur, solistes et orchestre afin d’assurer sa pérennité et une plus large diffusion. Leur rêve est en train de prendre forme.

Le projet est produit par l’Orchestre Tutta Musica en collaboration avec Bellefeuille Production. L’idée est venue du gérant de l’orchestre Tutta Musica, Jim Tranquilla, sachant qu’il était possible d’aller chercher du financement pour ce genre de projet médiatique auprès du Conseil des arts du Canada, explique Jean-François Mallet.

«Quand il m’en a parlé, j’ai tout de suite été intéressé», raconte le compositeur qui assure la direction musicale de l’oeuvre.

Le film a été enregistré et tourné à l’été 2022 dans différents lieux de la Vallée de Memramcook, à Dieppe et à Moncton. La version concert avec le choeur et l’Orchestre Tutta Musica dirigé par Tony Delgado a été enregistrée au théâtre l’Escaouette, afin d’assurer une grande qualité sonore. Des scènes illustrant l’histoire ont été tournées notamment au Monument-Lefebvre à l’intérieur comme à l’extérieur, à l’église de Beaumont, à la Maison Doiron et au Verger Belliveau.

«On met vraiment la Vallée de Memramcook en valeur. […] Il (Kevin McIntyre) s’est promené avec son équipe de tournage dans la vallée.»

L’essentiel du récit

Pour le court métrage, ils ont choisi 12 des 29 chansons. Celles-ci ont été modifiées afin de conserver l’essentiel pour que le film puisse se tenir. Gracia Couturier qui est l’autrice du livret de l’oratorio signe le scénario. Parmi les solistes, on retrouve Julie Aubé (Les Hay Babies) qui tient le rôle de la conteuse et narratrice, un personnage qui avait été joué par Denis Richard et Éric Thériault. Pour la version cinématographique, le ténor acadien incarne Pascal Poirier, tandis que le baryton Dion Mazerolle revêt à nouveau les habits du père Camille Lefebvre. Izabelle Ouellet (Émilie) et Christian Kit Goguen (Arcade) s’ajoutent à la distribution.

Le court métrage constitue une première étape vers l’oeuvre complète. Dans ce film que l’on désigne comme étant un «cinatorio» (néologisme qui conjugue cinéma et oratorio), la musique est incarnée visuellement par les acteurs qui donnent vie aux personnages du récit.

«Ce qu’on veut présenter ce n’est pas un documentaire, c’est la musique et aussi l’histoire autour de tout ça, celle du Collège Saint-Joseph, de l’impact que ç’a eu au point de vue de l’éducation. C’est une histoire qui est vraiment importante à raconter», affirme Jean-François Mallet.

Dans le court métrage, le réalisateur a inséré des images d’archives sur le Collège Saint-Joseph, qui selon le compositeur, apporte une richesse au film.

Le projet de long métrage est actuellement en phase de développement et de recherche de financement. Jean-François Mallet est convaincu que cette œuvre doit rayonner plus largement, ce que le cinéma permettra d’accomplir.

«Nous sommes choyés d’avoir de très bons musiciens. Je pense que c’est important de pouvoir transmettre cette histoire aux plus jeunes, de savoir d’où l’on vient, où on s’en va et d’apporter une touche contemporaine à ça dans notre actualité. Montrer aussi l’impact que ç’a eu avec l’Université de Moncton et l’évolution au niveau de la langue.»

La première du court métrage La Vallée des possibles aura lieu le 8 août à 19h au théâtre du Monument-Lefebvre dans le cadre des causeries du mardi. Jean-François Mallet présentera alors les grandes lignes du projet et le contexte de l’oratorio depuis sa création.