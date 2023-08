Tourniquet jette son regard sur la culture acadienne

Le 11 août sera lancée la seconde édition du magazine culturel monctonien Tourniquet, au Xeroz Arcade Bar.

Ce numéro, qui paraîtra quelques jours avant le 15 août, portera une attention toute particulière à la scène artistique acadienne. On s’intéressera entre autres au guitariste Mico Roy, à l’autrice-compositrice-interprète Lisa Leblanc, à l’artiste multidisciplinaire Rémi Belliveau, au festival féministe Miroir/Mirror et à l’artiste drag Rose Beef, qui figure sur la page couverture de cette nouvelle édition.

Daphnée McIntyre, Ann Cécile, Samuel LeGresley, Daniela Fernandez et Maryse Arseneault donneront un coup de pouce au rédacteur en chef, John Jerome, en ce qui a trait à la production du contenu.

L’événement de lancement, qui s’est incrusté dans la programmation de l’édition 2023 d’Acadie Rock, donnera le coup d’envoi du festival.

Le groupe He/She/They et DJ Lu assureront la portion musicale de la soirée.

Saisir le flambeau culturel

Tourniquet, c’est d’abord une idée qui s’est immiscée dans l’esprit de John Jerome, un monctonien qui a connu de nombreux projets et qui s’est aventuré au cœur de la scène artistique locale de toutes sortes de manières.

En plus de ceux de père et de conjoint, Jerome a, entre autres, porté les chapeaux de musicien, cinéaste, gérant du Xeroz Arcade Bar, où se tiennent de nombreux événements musicaux, avant de se lancer tête première dans la publication d’un magazine papier, quoiqu’un peu naïvement, avoue-t-il.

«Ce qui est excitant pour moi est d’apprendre et de relever de nouveaux défis», explique-t-il à propos de sa propension à plonger en terrain inconnu.

«Il y a tant d’autres personnes qui pourraient nettement mieux faire ce travail», affirme-t-il. Mais en l’absence d’initiative de leur part, Jerome a décidé de s’engager dans cette voie inoccupée jusqu’à maintenant avec comme source de motivation la richesse de la scène culturelle.

«Il y a beaucoup de gens vraiment incroyables à Moncton qui sont actifs depuis des années, et de pouvoir parler de leurs projets et de leur parcours est vraiment chouette.»

Son appréciation des aspects tactile et «réel» du magazine physique le pousse à résister au virage numérique que de plus en plus de médias écrits adoptent, malgré les difficultés qu’un tel choix représente.

Pour lui, le magazine est un artéfact. Son attachement est donc non seulement lié à la fonction d’informer le lectorat sur l’actualité culturelle, mais également au rôle qu’il a à jouer sur le plan anthropologique.

Vallium, une revue culturelle de la métropole néo-brunswickoise lancée dans les années 1990 et qui est une source d’inspiration pour Jerome, en est un exemple. Elle a capté l’essence de son époque, selon le rédacteur en chef de Tourniquet, et c’est ce qu’il trouve particulièrement intéressant.

Mais Vallium a cessé ses activités comme bien d’autres publications écrites. Le contexte est particulièrement difficile et, malgré son dévouement, John Jerome en est conscient.

«J’essaie de réfléchir à un moyen de rendre le projet plus viable, dit celui qui n’en retire pas de salaire et qui est donc bien au fait du défi que représente une telle quête. Je travaille très fort pour que ces copies soient publiées et, rendu là, on dépasse les bornes du simple projet passionnel.»

John Jerome, l’homme derrière le magazine Tourniquet. – Acadie Nouvelle: Devin Ashton-Beaucage John Jerome, l’homme derrière le magazine Tourniquet. – Acadie Nouvelle: Devin Ashton-Beaucage

Explorer l’art pour guérir

Le mot «tourniquet» existe également en anglais, mais sa signification est beaucoup plus restreinte. Pour John Jerome, qui est à la tête du magazine bilingue, le nom évoque surtout un garrot métaphorique qui, via la découverte de différents univers artistiques, permet de purger les maux du monde qui peuvent peser sur notre esprit.

Pas étonnant que celui qui a choisi de reprendre le flambeau laissé par le magazine Vallium opte également pour un nom qui évoque une source de soulagement.

«L’art a toujours été une forme de guérison pour moi, confie Jerome. Explorer différentes pratiques artistiques est en quelque sorte thérapeutique. C’est réconfortant de pouvoir entrer en contact avec les expériences de vie des autres.»

La première édition de Tourniquet, qui avait été publiée le 13 mai dernier, s’est vendue dans toutes sortes de commerces locaux qui, eux aussi, contribuent à leur manière à façonner l’identité culturelle de Moncton.

On pouvait y trouver de nombreux textes en anglais – une grande part venant de la plume de John Jerome lui-même – mais aussi des textes en français.

Qu’il s’agisse d’une entrevue avec Julie Aubé, des réactions poétiques à des expositions, pièces de théâtre et autres événements artistiques, d’une recette végane, ou encore des souvenirs de la scène underground monctonienne d’autrefois, on nous proposait des approches aussi variées que les manifestations culturelles auxquelles on s’intéressait.

Carol Doucet du Grenier musique y a également contribué en lançant un cri du cœur face à la difficulté des musiciens acadiens à vivre de leur art chez eux, et Serge Brideau nous invitait à faire un petit tour dans sa tête et découvrir où est-ce qu’elle s’était promenée au cours des dernières années.

La troisième édition du magazine paraîtra en novembre, soit le mois du Festival international du cinéma francophone en Acadie. Le cinéma sera donc à l’honneur.

Dans un avenir indéfini, John Jerome souhaite également pouvoir héberger un calendrier des événements culturels de la ville de Moncton sur le site Web de Tourniquet.