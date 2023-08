La «passion-folie» de Rosemarie Landry

Elle appelle ça sa «passion-folie». Après quelque cinq décennies de carrière, dont plus de la moitié consacrée à l’enseignement de son art, Rosemarie Landry assure avoir toujours le feu sacré pour le chant et la musique. Entrevue avec une femme passionnée au regard lumineux et qui s’apprête à recevoir un hommage suprise dans le cadre du Festival acadien de Caraquet.

«Mon mari m’a fait jurer de ne rien lire en ce qui a trait à la programmation ou aux communications du Festival acadien, afin de conserver intacte la surprise que je m’apprête à recevoir», affirme d’entrée de jeu une Rosemarie Landry plutôt amusée et surtout très fébrile à quelques heures de l’événement.

La soprano acadienne de renommée mondiale a été bardée de nombreuses distinctions au cours des dernières décennies. Pour n’en citer que quelques-unes: l’Ordre du Canada (1990), l’Ordre des Arts et des Lettres (France, 1995), l’Ordre de la Pléiade (1997) et, plus récemment (en mai) le Prix du Gouverneur général pour les Arts du Spectacle, volet Musique classique, dont elle est d’ailleurs la toute première Acadienne à en être récipiendaire. De quoi rendre jaloux quantité d’artistes tout aussi chevronnés mais dont le tableau d’honneur n’est pas aussi garni…

Cependant, cet hommage dont elle sera l’objet mercredi revêt pour Rosemarie Landry un caractère particulier. Elle avoue même du bout des lèvres que de tous les prix qu’elle a reçus, celui-ci est le plus important à ses yeux.

«C’est chez moi, c’est ma famille acadienne, c’est ma famille musicale. Ça vient me toucher au plus profond de moi-même. Lorsque j’ai reçu le Prix du Gouverneur général (pour les Arts du Spectacle), j’avais été choisie par mes pairs, tandis qu’ici, c’est plus intime et ç’a une signification extrêmement sentimentale, mais c’est plus que ça: c’est comme une grande fête de famille en fait.»

Révélée au grand public en 1976 – et après quelques tentatives, prend-elle soin de préciser – alors qu’elle a remporté la palme lors du concours de talents de la CBC retransmis en direct à la télévision nationale dans tout le pays, la carrière de cantatrice de Rosemarie Landry a par la suite connu une rapide ascension. La France, l’Irlande, la Suisse, les États-Unis et le Japon figurent parmi les nombreux pays qu’elle a visités et dans lesquels elle a chanté des compositeurs aussi divers que Menotti, Bach, Debussy, Mozart, Massenet et plusieurs autres, avec un attachement particulier pour le répertoire français dont elle est reconnue comme une spécialiste et qu’elle souligne plusieurs fois en entrevue affectionner particulièrement.

«J’aime beaucoup la langue française, souligne Rosemarie Landry. Ça vient de mon éducation, de mon attachement pour les grands poètes et pour la littérature actuelle. Je lis tous les jours; je ne peux pas me coucher le soir sans avoir lu. Ce peut être des poèmes de Baudelaire ou certains poètes acadiens.»

«Musicalement, ajoute-t-elle, j’aime le répertoire français à cause de la langue. J’ai aussi travaillé avec des grands maîtres lors de mes études à Paris et qui m’ont transmis cet amour pour la mélodie française et le répertoire français, même si au cours de ma carrière, j’ai tout de même chanté dans une vingtaine de langues.

Lorsque nous lui demandons de citer quelques noms parmi tous les grands chefs ou tous les grands chanteurs qu’elle a côtoyés au fil du temps, elle en retient deux qui, dit-elle, ont eu une influence considérable: Maureen Forrester, célèbre contralto montréalaise avec qui elle a travaillé à quelques occasions, et Pierre Boulez, chef d’orchestre et compositeur français avec qui elle dit avoir ressenti une connexion musicale au-delà des mots et des gestes et qui l’a fait grandir comme interprète.

«Sa gestuelle comme chef était super minimaliste. Il n’était pas du tout expansif, c’est-à-dire qu’il ne montrait pas ses sentiments. On n’avait pas à parler; ce qui se passait entre lui et moi était purement musical. Je n’avais même pas à penser à ce que je faisais. Il m’amenait dans son phrasé musical. J’ai fait avec lui un concert consacré à Stravinsky lors d’un festival à Halifax. Sa gestuelle était intime et on communiquait avec lui par la musique. Il y avait une sorte de magie. C’est sûr que quand on travaille avec un chef, on discute en amont et j’ai beaucoup discuté avec lui de comment aborder une pièce, d’autant plus qu’il était spécialisé en musique contemporaine qui est une musique complexe.

Il m’a beaucoup aidée en m’indiquant de simplifier tout ce que je faisais, de revenir à la base et d’aborder avec un nouveau regard des passages difficiles. Il m’a marquée profondément musicalement», exprime Rosemarie Landry.

La cantatrice ajoute un troisième nom: Dalton Baldwin, pianiste états-unien décédé en 2019 et qui fut son complice de la scène de longue date en récital et dont elle conserve un souvenir tendre.

La soirée Hommage à Rosemarie Landry, présentée par le Festival acadien de Caraquet en collaboration avec EMANE (Espace musical Acadie Nord-Est, anciennement le Conservatoire de musique de l’Acadie) aura lieu mercredi, à 20h, en l’église Saint-Pierre-aux-Liens.

Du chant à l’enseignement

Rosemarie Landry aura consacré une vingtaine d’années entièrement à son chant en se dotant d’une discipline de fer au niveau alimentaire, de plusieurs heures par jour consacrées à ses exercices vocaux, sans compter tous les décalages horaires et son devoir d’être toujours à son meilleur sur scène. C’est de cette «passion-folie» dont elle parle. L’enseignement est venu un peu plus tard et, disons-le, avec une réticence clairement affichée de la principale intéressée au départ.

«J’avais déjà reçu des offres pour enseigner, notamment de l’Université de Toronto, alors que j’étais en pleine carrière. On m’avait demandé d’enseigner la diction et le répertoire français, mais je n’avais jamais enseigné auparavant et je n’étais pas du tout intéressée. J’avais donc refusé. Qui plus est, j’étais de six à huit mois absente et j’étais uniquement focalisée à apprendre mes partitions ainsi qu’à perfectionner ma voix. L’enseignement ne faisait pas du tout partie de mes projets à ce moment-là», déclare Rosemarie Landry d’un ton catégorique.

Le déclic est venu après une énième invitation à joindre un corps professoral, de la part d’un enseignant et ami de l’Université d’Ottawa.

«Il m’a dit un jour ‘‘tu sais, tu ne chanteras pas éternellement, alors tu dois apprendre la transmission de ton art’’.»

«Vanité des vanités…», est-il écrit dans la Bible. Un constat auquel Rosemarie Landry n’avait jamais songé avant cette conversation, mais qui a toutefois fait son chemin. En 1979, elle s’est engagée à l’Université de Toronto, créant par la même occasion le cours Business of Signing afin de préparer ses étudiants à naviguer à travers l’univers magmatique de l’industrie musicale. Elle enseigne maintenant à l’Université de Montréal depuis plus de 25 ans.

Ce qui la rebutait au départ est devenu une seconde passion. Rosemarie Landry prend aujourd’hui plaisir à voir évoluer ses étudiants et se dit très fière de voir certains d’entre eux franchir les sommets à la suite de leur passage dans sa classe.

«Tout au long de mon parcours, j’ai eu plusieurs amis qui m’ont ouvert des portes, notamment pour l’enseignement et pour des classes de maître, et qui m’ont accueillie à bras ouverts. J’ai donné mon dernier concert à Londres au début des années 2000 et après, je me suis consacrée totalement à enseigner. Et je ne regrette absolument pas mon choix, car au-delà de la transmission du savoir, il y a un partage qui se crée avec mes étudiants.»