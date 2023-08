Le Festival de danse en Atlantique accueille un spectacle vertigineux

En créant ses œuvres, la chorégraphe et fondatrice de la compagnie MAYDAY, Mélanie Demers, essaie de transporter le vertige de la vie jusque sur la scène. Sa pièce phare La Goddam Voie lactée à l’affiche du Festival de danse en Atlantique qui rassemble une communauté de femmes voyage à travers différentes formes d’art.

Cinq interprètes donnent une voix à cette œuvre qualifiée d’audacieuse où la performance chorégraphique côtoie le théâtre, le concert, les arts visuels et la poésie. La compositrice, musicienne et chanteuse Frannie Holder qui est sur scène a créé la musique à partir de laquelle un album a été enregistré.

«[…] Elle (Mélanie Demers) brouille les frontières entre les formes d’art. Si pour exprimer ce qu’elle a à exprimer, ça prend des mots, elle ne se gênera pas pour les utiliser, si elle trouve que c’est le corps qui va le mieux le transmettre, alors c’est le corps qui va devenir le véhicule. Les gens peuvent s’attendre à voyager d’une forme d’art à l’autre et à les voir se mélanger», a expliqué la directrice des répétitions de la compagnie de danse et bras droit de la chorégraphe, Anne-Marie Jourdenais.

Pour l’ouverture du Festival de danse en Atlantique ce jeudi, Mme Jourdenais offrira une classe de maître sur le travail et l’approche de cette compagnie à la démarche singulière. Anne-Marie Jourdenais explique que Mélanie Demers travaille en coopération directe avec les interprètes. Elle ne chorégraphie pas les mouvements de A à Z, mais propose plutôt des systèmes d’improvisations avec une banque de mouvements et de mots. Elle chorégraphie les situations et les relations.

«Les gens peuvent s’attendre à des êtres très vivants sur scène et qui sont en train d’inventer ce qu’elles font à chaque instant, donc les interprètes sont dans un état d’activité et de fébrilité très humain, c’est comme ça qu’on vit nos vies. On n’a pas de répétitions avant quand on se lance le matin en passant notre porte, dépendant de ce qui va se présenter à nous, il va falloir réagir et s’adapter.»

Selon Anne-Marie Jourdenais, le plus grand talent de la chorégraphe est de rassembler des gens dans un espace pour ainsi laisser émerger des questions, des préoccupations et voir où cela va les mener. Elle n’a pas nécessairement d’idées préconçues avant d’entreprendre la création d’une production.

«Évidemment, c’est elle qui tient les rênes, donc sa sensibilité et son intelligence viennent modeler ce qui a été soulevé par l’équipe.»

Le spectacle La Goddam Voie lactée de Mélanie Demers. – Gracieuseté: David Wong

Enjeux actuels

La chorégraphe qui avait l’habitude de travailler avec des distributions très hétéroclites a eu envie de réunir pour la première fois que des femmes pour ce spectacle créé dans le contexte de la pandémie.

«Elle a rassemblé autour d’elle toutes sortes de femmes très différentes, pas pour prendre position, pas pour avoir un discours particulier sur la féminité, juste pour exister ensemble et voir ce qui allait émerger. La Goddam Voie lactée, c’est une communauté de femmes qui existe ensemble dans toute leur déclinaison.»

Construit sous forme de vignettes, le spectacle n’est pas tissé autour d’une trame narrative du début à la fin. Chaque scène suggère différentes réalités sur des enjeux actuels et cet amalgame apporte une perspective. La directrice des répétitions ne veut pas trop fournir de précisions sur les sujets abordés, laissant ainsi la liberté aux spectateurs de dégager leurs propres perceptions. «Je trouve que la danse a cette faculté de nous interpeller pas par notre intellect, mais vraiment par notre instinct et Mélanie travaille beaucoup à l’instinct.»

Elle peut aborder parfois des sujets difficiles évoquant, entre autres, la violence conjugale, la douleur, la sensibilité, la sexualité.

«Le discours est doux et agressif en même temps donc crée un certain malaise. […] Elle ne se gêne pas du tout pour évoquer de manière plus directe ou plus subtile des thématiques qu’on a tendance parfois à garder cachées ou à effleurer, mais sans vouloir trop ouvrir la boîte de pandore en restant dans notre zone de confort. Elle ne nous laisse pas dans notre zone de confort quand elle choisit de laisser une réalité se déployer devant nos yeux.»

Créé en 2020 à Montréal, ce spectacle qui a reçu un accueil magnifique s’arrête pour la première fois au Nouveau-Brunswick. Moncton est le seul arrêt. En 2020, Mélanie Demers a reçu le Grand prix de la danse de Montréal. Le spectacle La Goddam Voie lactée est présenté vendredi à 19h30 à la Salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen.

La danse autour du monde

Le 18e Festival de danse en Atlantique se déroule du 10 au 15 août. Le spectacle en plein air Danse autour du monde qui rassemblera des artistes de l’Acadie, de la Nouvelle-Écosse et du Québec fusionne divers styles de danse: folklore, urbain, théâtral, contemporain et jazz. Il sera présenté à deux reprises samedi au Parc riverain et à l’Ovale Ian Fowler du Centre Avenir. La journée du dimanche 13 août sera consacrée à une série d’ateliers de découvertes autour de plusieurs styles de danse.