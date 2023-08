Festival de Granby: quatre participants néo-brunswickois remplis d’espoir

Myriam Arseneau, Léo Rafael, Naomie Breault et Cédrick Boissonnault ont tous un dénominateur commun: ils veulent se rendre le plus loin possible dans l’aventure du Festival international de la chanson de Granby (FICG) et même gagner dans les différents volets du concours dans lesquels ils sont inscrits.

Mais au-delà de ça, c’est avant tout le plaisir de faire de nouvelles rencontres ainsi que d’acquérir de nouveaux apprentissages qui prévaut, selon les entretiens que nous avons eus avec chacun d’eux au cours des derniers jours et semaines.

Lauréate au Gala de la chanson de Caraquet l’an dernier, Myriam Arseneau prendra part pour la troisième fois à la demi-finale du Grand Concours Hydro-Québec du FICG. Celle qui se décrit elle-même comme une «bibitte» de formation estime que la cohorte de cette année, qui provient des quatre coins du Canada, est particulièrement relevée. Et même si elle a déjà suivi plusieurs formations à Granby par le passé, chaque passage est pour elle comme une page vierge.

«Les formations sont très poussées; j’apprends toujours beaucoup de choses à chaque fois, même si j’ai suivi quelques-unes de ces formations plusieurs fois. Ça demeure toujours pertinent pour moi.»

La demi-finaliste de Saint-Laurent dans la région Chaleur dit aussi beaucoup apprécier l’espèce de bulle musicale qui se forme à Granby d’année en année. «On est logés chez des gens qui sont super passionnés par la chanson et qui sont heureux de nous aider. C’est un deux semaines dans un monde où rien d’autre existe», atteste Myriam Arseneau.

Léo Rafael en est pour sa part à sa première participation au Festival international de la chanson de Granby. Celui qui a obtenu son passeport de demi-finaliste des mains des organisateurs du festival au Gala de la chanson de Caraquet l’an dernier convient que la pression est forte, mais l’aide qu’il reçoit pour la gérer lui permet d’entamer l’expérience avec enthousiasme.

«On ne se sent jamais assez prêt. Il faut gérer tellement de choses: les déplacements, la lumière, en plus de la performance en tant que tel. C’est un concours; il faut donc rester dans un certain schéma. Mais je pense que ça ira bien.»

Originaire de la France et installé à Campbellton depuis six ans, celui qui navigue musicalement entre la pop, la soul et le jazz en français voit en son art une manière de communiquer et d’aller vers les autres.

«La musique, je la conçois comme quelque chose qui se vit et se partage avec les autres, exprime Léo Rafael. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je me suis inscrit au Gala de la chanson de Caraquet l’an dernier: pour pouvoir aller rencontrer les gens. Ici à Granby, c’est la même chose. Je rencontre d’autres artistes que moi, des personnes talentueuses. Nous avons aussi de très bons formateurs qui nous apprennent entre autres comment avoir une bonne présence sur scène, dans son corps. C’est ça que je vais chercher, tous ces ateliers, ces rencontres, ces expériences d’autres personnes qui nous coachent et qui feront de moi un meilleur artiste.»

Volet Jamais Trop Tôt

En plus du Grand Concours, le FICG permet aussi à des élèves canadiens âgés de 14 à 17 ans de bénéficier de leur propre vitrine-concours dans le cadre du volet Jamais Trop Tôt. En plus de recevoir des formations sur les divers aspects des métiers de la scène, les participants dont le texte de chanson a été sélectionné verront leur composition scripturaire être mis en musique par d’anciens demi-finalistes du Grand Concours Hydro-Québec.

C’est le cas de Naomie Breault, 18 ans, de Tracadie, et de Cédrick Boissonnault, 17 ans, de Saint-Quentin. Tous deux interpréteront leur chanson lors de la finale du concours, dimanche. Par ailleurs, ils ont tous les deux été demi-finalistes au concours Accros de la chanson l’an dernier – elle dans la catégorie solo, lui dans la catégorie groupe avec sa formation Felsen.

«Je m’attends à rencontrer de nouvelles personnes qui ont les mêmes intérêts que moi, d’avoir une nouvelle expérience. À Accros de la chanson, c’était davantage porté sur la composition de chansons, tandis qu’à Granby, ça va être davantage sur la voix. J’ai vraiment hâte», confie Naomie Breault.

Parlant de voix, Cédrick Boissonnault a bien hâte de découvrir la sienne, souffle-t-il dans un léger fou-rire, puisque son jeune parcours musical est surtout celui d’un guitariste.

«J’ai participé avec mon groupe à Accros de la chanson et je ne m’attendais pas à être choisi par Granby… pour chanter. J’ai jamais pensé que ma voix avait été assez bonne pour me rendre plus loin avec; j’ai jamais eu de cours de chant et je suis toujours allé par le feeling à ce niveau-là», soutient le très jovial jeune homme.

Les deux compères acadiens qui composent des chansons depuis déjà un certain temps entendent profiter à fond de leur séjour au FICG.

«Je ne m’attendais pas, depuis Saint-Quentin, de pouvoir me rendre là. À travailler tellement fort, à vouloir jouer dans tellement d’endroits différents et voir que le monde tripe assez sur ce que je fais et ce que j’aime faire et être encouragé à aller plus loin, c’est vraiment excitant. Comme guitariste, je sais pas mal c’est quoi mon style de jeu. Mais avec ma voix, ça se peut qu’on me dise que je peux essayer des nouvelles affaires ou que je devrais tenter d’aller dans telle direction. Je suis ouvert à tout et ces gens-là vont me diriger ‘‘drette’’, comme j’aime!», déclare Cédrick Boissonnault.

«Granby va certainement m’aider à trouver de nouvelles inspirations pour composer de nouvelles chansons. J’ai hâte de juste pouvoir chanter avec d’autres personnes. Le fait aussi d’entendre d’autres gens chanter différemment que moi, je vais pouvoir apprendre de ça», affirme pour sa part Naomie Breault qui, elle aussi, s’adonne à la guitare en plus de chanter depuis l’âge de 4 ans.

Le 55e Festival international de la chanson de Granby se déroulera du 10 au 20 août.

Les demi-finales de Léo Rafael et de Myriam Arseneau auront lieu respectivement les 15 et 17 août.