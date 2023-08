Festival acadien de Caraquet: un moment «mémorable» pour Clay and Friends

La musique populaire de Verdun s’est bien fait entendre à Caraquet mercredi, lors de la performance haute en énergie du groupe Clay and Friends, à l’occasion du Festival acadien.

Le chanteur de la formation, Mike Clay, se dit honoré d’avoir passé un aussi beau moment au Carrefour de la mer.

«C’était un moment mémorable pour tout le groupe! C’est beau de voir que notre musique résonne avec plusieurs générations et c’est une bonne façon de promouvoir la langue française», affirme t-il.

Il y a quelques années, le groupe avait fait la tournée des écoles du Nouveau-Brunswick grâce à l’organisme Radarts, dévoué à la diffusion des arts de la scène d’expression française au Canada atlantique.

«Lorsqu’on a demandé aux gens s’ils nous avaient déjà vu en spectacle dans les écoles, plusieurs personnes ont levé la main. C’est le fun de voir qu’ils nous suivent encore!», a ajouté le chanteur.

Depuis près d’une dizaine d’années, le groupe a fait vibrer plus de 1500 foules à travers le Canada et en Europe. À travers leurs chansons, ils explorent plusieurs thématiques comme le voyage et l’amitié.

«Notre musique est assez représentative de nos vies, de nos expériences et de ce qu’on traverse.»

Sans révéler plus de détails, il affirme qu’un nouveau projet sera dévoilé à la fin du mois. La tournée Moneytree se poursuit maintenant au Québec, jusqu’en septembre.

Martin Bourque, le chanteur du groupe Moyenne Rig, lors de leur spectacle au Festival acadien de Caraquet, mercredi. – Acadie Nouvelle: Myriam Richardson Mike Clay, le chanteur du groupe Clay and Friends lors de leur spectacle au Festival acadien de Caraquet, mercredi. – Acadie Nouvelle: Myriam Richardson

Première partie: Moyenne Rig

Avant de laisser leur place aux têtes d’affiches, le groupe Moyenne Rig a bien réchauffé la foule. Martin Bourque, Noah Ouellette et Jeremy Richard de Saint-Jean ont réussi à faire danser le public, bras-dessus bras-dessous.

Connus pour leurs chansons La Weekend, Mon Gros Truck, ou encore Smile sur la face, ils n’ont pas laissé Mike Clay indifférent à la suite de leur performance.

«On a fait monter le chanteur sur scène et on a improvisé une toune, c’était incroyable!»

Récemment, leur son country aux accents bluegrass leurs à mérité la médaille d’or à la finale de la Voix des groupes des Jeux de l’Acadie à Memramcook.

Les trois adolescents sont actuellement en tournée pendant toute la saison estivale. Ils seront de passage à Miramichi, à Saint-Ignace, à Rogerville et à Sainte-Anne-de-Kent, nottament, jusqu’en septembre.